Feministisch icoon bell hooks had liefde voor rechtvaardigheid

‘Waarom zijn mama en papa zoals ze zijn?’ vroeg Gloria Jean Watkins, de echte naam van de vorige week op 69-jarige leeftijd overleden auteur bell hooks, zich af toen ze opgroeide „als bijzonder getalenteerd kind in een dysfunctioneel gezin waarin talent niet gewaardeerd werd”.

Watkins (1952) werd geboren in een klein dorp in Kentucky, in het zuiden van de Verenigde Staten. Haar moeder, Rosa Bell Watkins, was een dienstmeid in witte gezinnen, en haar vader, Veodis Watkins, een conciërge. Op een jonge leeftijd werd ze geconfronteerd met het belang van geletterdheid, iets waarvoor ze heel haar carrière zou pleiten, en van een kritische beschouwing van de wereld waarin ze opgroeide. Ze woonde in een gesegregeerd dorp en ging naar gesegregeerde scholen. Haar gezin was fundamentalistisch christelijk met „bekrompen overtuigingen over gender”. Ze opende haar ogen en wereld door te lezen. Door zich af te vragen waarom haar ouders waren zoals ze waren, door ze als het ware te analyseren en in hun context te plaatsen, hield ze haar hoofd boven water in deze omstandigheden, vertelde ze in 2015 in The New York Times.

Feministe

Deze waarom-vraag zou later de kern worden van veel van haar werken. Gloria Jean Watkins was een veelzijdige persoon: een professor in Engels en vrouwenstudies aan prestigieuze Amerikaanse universiteiten zoals Yale en Oberlin, een gedreven auteur die in vier decennia bijna veertig boeken heeft geschreven – waaronder kinderboeken – en talloze essays heeft gepubliceerd, een vooraanstaande feministe die op de lijst staat bij de meeste beginnerscursussen in genderstudies-opleidingen, een spiritueel filosofe die in haar ideeën het christendom en boeddhisme wist te verzoenen, een vrouw die zwart was, en arm was geweest, graag en veel lachte, en al deze zaken verwerkte in haar werk. En in al deze facetten van haar persoon en haar werk, was ze steeds één ding: kritisch.

Deze kritische houding uitte zich al toen ze, als twintiger, besloot haar boeken uit te geven onder het pseudoniem ‘bell hooks’: de naam van haar overgrootmoeder Bell Blair Hooks, en zonder hoofdletters, omdat ze de nadruk wilde leggen op de essentie van haar werk, meer dan op de persoon achter het werk. Haar eerste boek, And There We Wept (1978), was een gedichtenbundel. Haar tweede boek, Ain’t I a Woman: Black women and feminism (1981), over hoe de onderdrukking van zwarte vrouwen terugging naar de slavernij en nog steeds voelbaar was in de maatschappij, begon ze te schrijven toen ze negentien was, en net afgestudeerd aan Stanford University. Het boek werd tien jaar later gepubliceerd, nadat ze haar doctoraat had behaald.

Ain’t I a Woman: Black women and feminism is de basis van hooks feministische theorie en wordt, veertig jaar na publicatie, nog steeds beschouwd als baanbrekend door academici en feministen in het Westen. In het boek, vernoemd naar een bekende speech van de in slavernij geboren burgerrechtenactiviste Sojourner Truth, onderzocht hooks hoe zwarte vrouwen in een „imperialistische, white supremacist, kapitalistische patriarchie” gedomineerd worden, omwille van onder andere hun ras, gender én sociaal-economische positie, en dat al deze factoren met elkaar verbonden zijn, waardoor de ene niet ‘erger’ is dan de andere.

Auteur en feminist bell hooks thuis in New York (1995). Foto Erica Lansner/Redux

„Zij bracht intersectionalisme al heel vroeg, begin jaren tachtig, in de praktijk, zonder het woord noodzakelijkerwijs te gebruiken”, vertelt de Surinaams-Nederlandse hoogleraar en auteur Gloria Wekker over haar collega en vriendin. „Dus ver voor de Amerikaanse advocate Kimberlé Crenshaw die term in 1989 in circulatie bracht.”

Hooks’ intellect „sneed als een mes door de boter”, zegt Wekker, en haar werk valt niet samen te vatten in korte, simpele begrippen. Goed ook, want hooks geloofde in het belang van complexiteit in een westerse wereld die blijft terugvallen in dualiteiten: ‘goed/slecht’, ‘onderdrukker/onderdrukte’, ‘zwart/wit’, ‘man/vrouw’. Zo geloofde ze ook dat, wanneer onderdrukte mensen in een onrechtvaardige maatschappij tot slachtoffers gemaakt worden, ze, zelfs dan, kunnen kiezen hoe ze reageren. „Om echt vrij te zijn, moeten we ervoor kiezen om niet alleen tegenslagen te overleven: we moeten ook durven om levens te bedenken waarin duurzaam en optimaal welzijn en vreugde centraal staan”, schreef ze in een essay in The Guardian. Wanneer ze de man tot haar onderwerp nam, zoals in het boek The Will to Change: Men, Masculinity, and Love (2004) schreef ze dat mannen ook slachtoffers zijn in een patriarchaal systeem dat van hen eist geen gevoelens te hebben: zelf-mutatie, noemt ze de daad waarin mannen en jongens hun emoties worden geacht te doden. Deze analyse van mannelijkheid werd haar niet altijd in dank genomen.

Kritische analyses

Ze uitte steeds onderbouwde kritiek op (pop)cultuur, op het feminisme, op de manier waarop zwarte mensen en vrouwen worden gerepresenteerd in de media. Geen onderwerp stond verheven boven haar kritische analyses. „Ze was onconventioneel, deed wat ze vond dat ze moest en wilde doen, en dat zie je ook terug in haar werk”, vertelt hoogleraar Wekker. Vaak waren mensen het niet met haar eens: in 2016 ging ze viraal met haar kritiek op Beyoncés bekroonde album Lemonade.

„Kritiek an sich leidt niet tot verandering”, schreef ze in Feminism is for Everybody (2000), een boek met het doel feminisme zo toegankelijk mogelijk te maken. Als je kritiek uit, is je werk pas echt af als je ook met oplossingen komt. En hooks had dé oplossing voor de imperialistische, white supremacist, kapitalistische, patriarchale samenlevingen: liefde, het onderwerp waar ze in de jaren 2000 voornamelijk over schreef.

Want, voorbij alles wat ons onderscheidt, is liefde datgene waar iedereen naar verlangt. Zelf verlangde ze ook naar liefde, vertelde ze in menig interview: na haar lange relatie met een man die volgens Wekker „ongeveer 25 jaar jonger was en in haar rode Mercedes convertible reed”, bleef Watkins lang vrijgezel. Maar haar filosofie over de liefde ging over meer dan romantische liefde. Het is er een waarbij mensen elkaars menselijkheid erkennen en elkaar benaderen als gelijken. Een liefde voor de rechtvaardigheid.

Hoewel haar naam in Nederland slechts in bepaalde kringen bekend is, is haar werk belangrijk voor het huidige feministische discours. „Ze meende dat liefde een daad is, iets wat je constant moet blijven onderzoeken en doen en hoe moeilijk dat eigenlijk is”, vertelt journaliste en schrijfster Clarice Gargard. Een liefde voor mensen, kinderen, dieren, maar ook jezelf. „En over hoe het feit dat we dat niet aangeleerd krijgen, ook de reden is waarom de wereld is zoals die is. Ik denk dat we allemaal veel zouden hebben aan haar wijsheid in deze tijden van crisis.”