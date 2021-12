Elsschot met zijn kleinzoon

Een grootvader die een beroemde schrijver is en je wil helpen bij je schoolopstellen – wat kan een kleinkind zich nog meer wensen? Dat moet Fons De Ridder weleens gedacht hebben toen grootvader Alfons De Ridder, beter bekend als Willem Elsschot, samen met hem een aantal schoolopstellen schreef. Fons, geboren in 1938, was een zoon van Walter De Ridder, de oudste zoon van Elsschot.

Elsschot was erg gesteld op kleinzoon Fons. Toen Fons in het derde leerjaar van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen zat, was Elsschot – inmiddels 71 jaar – opgehouden met zijn literaire arbeid. Hij had tijd genoeg om Fons te helpen bij onder meer opstellen, aanvankelijk alleen met verbeteringen, maar gaandeweg met steeds langere, zelf geschreven delen.

Zeven van deze teksten bundelde Annemarie Kets-Vree in 1979 met andere ongebundelde teksten in Zwijgen kan niet verbeterd worden. Omdat dit boek alleen nog antiquarisch verkrijgbaar is en hij vier teksten kon toevoegen, bracht Elsschot-biograaf Vic van de Reijt onlangs alle opstellen samen in de bundel Van Fons voor Fons – Elsschots opstellen voor zijn kleinzoon. Van de Reijt gaf de opstellen ook meer context en preciseerde waar de teksten van de kleinzoon overgaan in die van zijn grootvader.

Het zijn krachtige brokken proza, zoals je van Elsschot kunt verwachten, over onderwerpen die hem boeiden, bijvoorbeeld een zelfportret van Van Gogh („Het is een angstwekkend meesterwerk”) en een foto van Guido Gezelle, wiens mond „een bittere uitdrukking [heeft] als van iemand die onder veel onrecht gebukt gaat […]”.

Mooi is ook de schets ‘Winter’, vier trefzekere alinea’s, zoals deze: „Een eindeloos wit tapijt dat alle kleurschakeringen aan het oog onttrekt en het geluid dempt. Het is een harde tijd voor alles wat buiten leven moet van het weinige dat de moederaarde in dit jaargetijde nog biedt. Maar toch binden alle vogels de strijd aan, want de wil om in leven te blijven stelt alle wezens tot geweldige dingen in staat.”

Merkwaardig genoeg kon Frans J.-B. Janssens, de leraar Nederlands van Fons, diens door grootvader Elsschot geschreven ‘Winter’ allerminst waarderen. „Onwaardig voor een leerling van de 3e Latijns-Wetenschappelijke”, oordeelde Janssens vernietigend tijdens het schooljaar 1953-1954. „Taal hopeloos verouderd.” Hij gaf het cijfer 1. Toen Fons dat onthutsende cijfer toonde aan zijn grootvader, zou die gezegd hebben: „Zie je wel Fons dat ge het zelf had moeten maken, dan had ge veel meer gehad.”

Misschien heeft Janssens wel geweten dat Fons ‘de kleinzoon van’ was, maar hij zal er geen rekening mee hebben gehouden dat opa soms ook diens opstellen schreef. Elsschot moet in zijn vuistje gelachen hebben toen Janssens hem later nodig had voor een schooleditie van zijn roman Kaas. „Ik heb er niets op aan te merken en keur het dus goed”, schreef hij aan Janssens, die de aantekeningen bij deze schooleditie had verzorgd.

In latere drukken zou Janssens zelfs nog, zonder bronvermelding(!), een opstel van Fons gebruiken om daaruit opa’s eigen interpretatie van Kaas over te nemen: kaas stond voor diens afkeer van het begrip ‘publiciteit’.

Van Fons voor Fons is helaas niet in de boekhandel verkrijgbaar; het is bestemd voor leden van het Willem Elsschot Genootschap (www.weg.be).