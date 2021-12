Dirigent Jaap van Zweden: ‘Corona heeft me enorm veranderd’

Het besluit viel afgelopen weekend: het Concertgebouworkest geeft geen concerten deze week. Geen Mahler, geen Beethoven, geen live op tv uitgezonden Kerstmatinee en dus ook geen gast-dirigentschap van Jaap van Zweden (61). Hij appt het nieuws maandagochtend met een traantjes-emoji. Maar naast de teleurstelling leeft begrip. „Muziekmaken op anderhalve meter, dat is eigenlijk niet te doen. En voor een lege zaal al helemaal niet.”

Voor Jaap van Zweden was 2021 een jaar van koersverleggingen. In september van dit jaar maakte hij bekend na het seizoen 2023-2024 te stoppen als chef-dirigent van zijn beide vaste orkesten, het New York en Hong Kong Philharmonic. In The New York Times motiveerde hij zijn besluit. Van frustratie, woede of een moeilijke situatie was geen sprake, wel van bijgestelde prioriteiten. „Corona heeft me als persoon enorm veranderd.”

Maar 2024 is ver weg en begin december 2021 is Van Zweden gewoon aan het dirigeren in New York. Hoewel ‘gewoon’: juist deze periode is extreem hectisch. Op, of nee, óver het randje van wat te doen is. Concerten met violist Joshua Bell, een gala met de legendarische violist Itzhak Perlman, een programma met pianist Emanuel Ax. Geduldig somt hij de lijst werken op: twee wereldpremières, een door het orkest niet gekende symfonie van Dvorák, twee werken van Mozart, een symfonie van Prokofjev, concert van Bruch „plus nog wat toegiften”.

„En dat moet allemaal in twee dagen worden gerepeteerd. De musici in New York werken onvoorstelbaar snel, daar krijg ik een kick van. Maar voorbij die momentopname ben ik te perfectionistisch om me goed te voelen bij zo’n overspannen werktempo. Schoonheid schuilt in details: het is de laatste 10 procent afwerking waar het in dit vak om draait voor mij. En daar kom je hier niet altijd aan toe. Dat wist ik van tevoren: time is money in New York. Maar toch. Als je zaadjes in de grond stopt, wil je ook alle bloemen kunnen zien opkomen.”

Hoe reageerde het orkest op uw aankondiging?

„Geschrokken. Maar het was voorzien én vastgelegd dat het openen van de gerenoveerde David Geffen Hall [kosten: 500 miljoen dollar, red.] het hoogtepunt van mijn chefsperiode zou worden. Door corona is die opening met twee jaar vervroegd naar najaar ’22. Daarna blijf ik dan nog twee jaar aan, en ik zal ook graag als gastdirigent terugkeren. Maar als chef wil ik na zo’n historisch hoogtepunt niet nog veel langer blijven hangen.”

De pandemie is in New York op dit moment niet zo erg als voorheen, zegt Van Zweden. „Al leeft natuurlijk ook hier vrees voor snelle verslechtering door Omikron. We gaan het zien. Na 21 maanden corona weet ik nu in elk geval welke offers ík niet meer wil brengen.”

Zoals?

„Lange quarantaines. In Hongkong heb ik twee keer twee weken in een staatshotel gezeten. In mijn eentje, in een kamertje met dunne muren, ramen die niet open mochten. Het eten werd met een bonk aan je deur gebracht en in een hoek stonden dozen met zeepjes, handdoeken en drinkwater. Wat zal ik zeggen? Het was een prachtige kans voor zelfreflectie (lacht).”

En?

„Nou ja, ik had houvast aan een strak ritme, hervond de survivalmodus die me ook als 18-jarige student in New York destijds door de dag hielp: paar uur studie, dan even sport kijken, eten, rennen op de loopband die het orkest me had gebracht. Maar als ik nu naar Hongkong zou gaan, is de quarantaineplicht drie weken. Dáár heb ik geen zin meer in.”

Was er niet de verleiding de viool weer op te pakken – als gezelschap?

„Nee zeg, het was extreem gehorig in dat hotel! Een staatshotel heeft geen vijf sterren, hooguit één. Mijn vioolspel heb ik mijn quarantaineburen niet aan willen doen.”

Maar u bent wel weer gaan spelen, toch?

„Een beetje, puur voor mezelf. Of om dingen uit te zoeken voor het orkest. Maar niet om dat nog eens voor publiek te doen. Ik heb afscheid genomen op topniveau en ik ben rigoureus in die dingen.”

Jammer. Zigeunermuziek spelen met uw 94-jarige vader, dat is toch leuk?

„Oh, ik denk wel dat mijn vader dat heel leuk zou vinden. Hij speelt nog steeds echt goed piano, ongelooflijk, hele concerten ook weer met zijn nieuwe heup en overwonnen hartproblemen. Maar dat gaat allemaal ook uitstekend met zijn eigen vaste violist.”

Ik las in de ‘South China Morningpost’ dat u hem eerder dit jaar zelf heeft gereanimeerd.

„Ik zat bij hem te ontbijten toen het hele verhaal even ophield. Je schrikt, maar dat duurt maar even. En hij is er goed uitgekomen. Mijn reactie deed me denken aan die keer dat ik Schönbergs opera Erwartung dirigeerde en de zangeres haar tekst kwijt was. Toen kreeg ík een hartststilstand, maar ik ben keihard haar teksten gaan schreeuwen en ze zat er zo weer in. Zo was het ook hier. Ik ging meteen op zijn borst duwen en toen kwam hij weer bij. Heel rustig. Zo van ‘nou prima, maar dood was ook prima’.”

De horizon dat oud worden in de genen zit, lijkt me desondanks geruststellend.

„Op zich wel, maar er is geen sprake van dat ik in mijn huidige tempo ga doorwerken tot mijn 94ste. Het is anders wanneer je al als kind bent begonnen met concerten, denk ik. Ik ervaar de pandemie in zekere zin als een verademing. Het genot na vijftig jaar even níét op het podium te hoeven staan. Even een ander ritme. Beter eten, meer sporten, veel wandelen. En als ik netflix, dan zonder blokken kaas erbij.

„Corona heeft me doen inzien dat ik wel getrouwd ben met muziek, maar niet met applaus. Ik heb vier kleinkinderen. Samen naar Ajax, Artis, musea, dat vind ik geweldig. Wandelen door Amsterdam, de schoonheid van mijn stad herontdekken. Mijn vrouw Aaltje die me voorleest in bed. En ik wil me ook meer inzetten voor onze Stichting Papageno. Het is niet wat je krijgt maar wat je geeft dat je leven rijk maakt. In muziek is dat ook zo: ik vind het heerlijk om meer tijd te hebben om me in te lezen, om nieuwe lagen in mijn benadering te krijgen.”

De rijkdom van geven, dat klinkt wel wat kerstboodschapperig.

„Maar ik meen het en het is voor mij heel persoonlijk. In het Papagenohuis, waar onze autistische zoon Benjamin woont, kreeg een begeleider corona. Alle kinderen moesten naar huis, ook Ben. Nou, álles vloog thuis de lucht in, wat een toestand. Gelukkig heeft hij grenzeloos ontzag voor premier Rutte, dus het zinnetje ‘dit moet van Rutte’ heeft ons gered. Maar je doorleeft opnieuw het enorme belang van die huizen. En dat zijn dus dingen waar ik graag nauw bij betrokken wil zijn, en waarvoor ik de tijd wil hebben.”

Betekent dit dat u geen chef-dirigentschap meer ambieert?

„Dat zeg ik niet. Als de liefde overspringt, weet je het nooit. Maar de maanden juni, juli en augustus wil ik vrij zijn.”

Waarmee het Concertgebouworkest afvalt, want die gaan in de nazomer altijd op tournee.

„En dat doen ze nu al een paar jaar met een gastdirigent…” (lacht)

„Nee, kijk, het Concertgebouworkest is een verhaal apart. Je moet ervoor gevraagd worden chef te worden en dat doen ze niet, dus dan houdt het op. Ik sta daar heel relaxed in. Het probleem voor mij is vooral dat iedereen ernaar vraagt. Amsterdam! Jij! Waarom niet nu? En daar word ik moe van, want dat zet stress op de relatie. Terwijl ik echt denk en vind: het leven gaat zoals het gaat en als chef-dirigent van het Concertgebouworkest niet in de sterren staat, dan niet. Maar dat is dan niet omdat ík het niet wil. Want dat is gewoon niet waar.”

Heeft u nog vrienden in het orkest, uit de tijd dat u er concertmeester was?

„Nee. Vrienden. Dat is een lastig en enorm onderwerp. Nee, buiten het podium om heb ik vrijwel nul contact meer met de huidige KCO-musici.”

U zou bij het Concertgebouworkest de Kerstmatinee dirigeren. Mahler en Beethoven, een vrij behoudend programma. Het concert is geannuleerd, maar was dit niet een buitenkans om eens een eigen compositie mee te nemen?

„Alleen in die zin dat ik vind dat het Concertgebouworkest wat weinig nieuwe muziek speelt, zeker wanneer je het vergelijkt met New York. Het bekende repertoire voor een volle zaal, dat kun je volhouden tot die zaal opeens níét meer vol zit. Ik vind: je moet een orkest van deze tijd zijn. En daar hoort ook muziek van deze tijd bij.

„Met zelf componeren ben ik stiekem bezig. Als er iets af is, zal ik het zeggen. Maar dan moet het goed zijn, anders laat ik het liever op de plank liggen. En op dit moment is het helemaal nog niet goed. Een mens moet ook niet denken dat hij alles kan. Dat het me is gelukt succesvol als violist én dirigent te zijn, vind ik al heel wat.”

Hoe kijkt u aan tegen 2022?

„Positief blijven. Dat lijkt me nu heel belangrijk; elkaar eventjes niet de grond inpraten over Omikron. Het leven is net judo, je moet meebewegen, tegen de natuur ben je toch niet opgewassen. En verder moeten de experts maar bepalen wat wel kan en wat niet. Alleen soms zitten niet alle experts op de juiste stoel, vind ik.”

Ze zoeken nog een staatssecretaris van Cultuur.

„Haha, nou, dan zijn de punten op mijn eigen terrein voor mij onder meer deze: waarom zijn er zoveel conservatoria als er geen orkesten meer zijn, waarvoor leiden we die jonge mensen op? Waarom is er geen beter muziekonderwijs aan de basis? Ook daar mis ik node consistent beleid en visie op lange termijn. Maar dat is een ander gesprek.”

Op 24 oktober 2022 opent Jaap van Zweden met het New York Philharmonic Orchestra de gerenoveerde David Geffen Hall in New York.

CV Jaap van Zweden

1960 Geboren in Amsterdam als zoon van pianoleraar en kapster 1967 Eerste vioolles 1977 Winnaar Oscar Back Concours 1977 Vioolstudie Juilliard School of Music in New York 1980-1995 Concertmeester Kon. Concertgebouworkest (jongste ooit) 1995 Begin carrière als dirigent 1996-2000 Chef-dirigent Orkest van het Oosten 1997 Met echtgenote Aaltje van Zweden-van Buuren oprichter Stichting Papageno ter ondersteuning van (opvoeders van) kinderen met autisme 2000-2005 Chef-dirigent Residentie Orkest 2005-2010 Chef-dirigent Radio Filharmonisch Orkest 2008-2012 Chef-dirigent Dallas Symphony Ochestra en Antwerp Symphony Orchestra 2012 Conductor of the Year (in de VS) 2012-heden Chef-dirigent Hong Kong Philharmonic 2012 Edison beste opera: Wagners Parsifal (met RFO) 2018-heden Chef-dirigent New York Philharmonic