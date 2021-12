Democratie kun je niet van buitenaf injecteren als een vaccin tegen Covid

Eigenlijk zou je ze moeten verzamelen in een plakboek zoals ooit voetbalplaatjes: democratische helden. In de hoop dat ze ooit zullen optellen tot een democratische revival, tot een nieuw tijdperk, tot de Democratic Twenties. Want de democratie kan wel wat heldenmoed gebruiken.

Geopolitieke terugblikken lezen al jaren als een zegetocht van autocraten. De jaren tien waren jaren waarin het recht van de sterkste het wereldtoneel heroverde. China manifesteerde zich definitief als autocratisch machtscentrum. Rusland, een bijna-vergeten autocratische macht, meldde zich terug met de verovering van de Krim en steun aan de Syrische president Bashar al-Assad. Turkije gleed af in een semi-autocratie na de mislukte coup tegen president Recep Tayyip Erdogan. En de Verenigde Staten kozen met Donald Trump een rechtspopulistische president.

Ook de jaren twintig begonnen niet vrolijk. Rusland kneep de democratie verder af, met de vergiftiging en arrestatie van de activist Aleksej Navalny als voorlopig dieptepunt. China verbood kritiek op president Xi Jinping en riep ondernemers tot de orde die wel erg ver van het Communistisch Manifest waren afgedwaald. Alibaba-oprichter Jack Ma, die in 2019 op het World Economic Forum in Davos nog een geruchtmakend diner gaf voor koningen en premiers, was opeens drie maanden zoek. Tennis-ster Peng Shuai verdween tijdelijk nadat ze een voormalig vicepremier van aanranding had beschuldigd. In Wit-Rusland ontpopte de sullige autocraat Aleksandr Loekasjenko zich tot potentaat. En op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van een Amerikaanse president die de verkiezingen had verloren het Capitool. Amerika!

Rapport na rapport onderbouwt de verschuiving van democratie naar autocratie. Volgens de Amerikaanse ngo Freedom House verliest de democratie al vijftien jaar terrein. Volgens ngo IDEA zijn er al vijf jaar op rij elk jaar meer landen die autocratischer worden dan landen die democratischer worden. Het Freedom House-rapport 2021 kreeg als titel mee: Belegerde Democratie (Democracy under Siege).

Er zijn 196 landen lid van de VN, maar slechts 23 gaan door voor volwaardige democratie. Samen zijn ze goed voor slechts 8,5 procent van de wereldbevolking. Bovenaan het rijtje landen dat snel afglijdt naar autocratie staan twee lidstaten van de Europese Unie: Polen en Hongarije.

De diagnose ‘democratische recessie’, zoals de Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Antony Blinken het noemt, is vaak gesteld. Het is nu tijd om terug te duwen.

Vandaar mijn plakboek voor mannen en vrouwen die, zoals Navalny, met gevaar voor eigen leven opstaan tegen het regime dat hen knevelt. In die categorie hoort Svetlana Tichanovskaja, die oppositieleidster in Wit-Rusland werd, naar de Litouwse hoofdstad Vilnius vluchtte en haar man in een Wit-Russische gevangenis moest achterlaten. Ook de verzetshelden van Hongkong, zoals de twintigers Tony Chung en Nathan Law, krijgen een ereplaats. Achter Navalny, Tichanoskaja en Law gaan duizenden anonieme helden schuil – in Rusland, Wit-Rusland, Hongkong, in Myanmar, overal waar vrijheid niet gewoon is.

De verzetshelden zijn morele winnaars, maar politieke losers. Ze redden het niet tegen de overmacht van de autocratische staat die zich onaantastbaar waant en geen verantwoordelijkheid hoeft af te leggen. Autocraten leunen op repressie (en een politie-apparaat dat 24/7 aanstaat), op professionele propaganda (met als journalisten vermomde handlangers) en een netwerk van trouwe oligarchen (met een handje van corruptie), analyseerde Anne Applebaum in een fraai stuk in The Atlantic. En dan helpen de autocraten elkaar ook nog onderling. Toen massademonstraties in Wit-Rusland Loekasjenko in het nauw dreven, stuurde Rusland hulp.

De verzetshelden hebben ook hulp nodig. Maar hoe organiseer je dat?

Nog niet zo lang geleden had het democratische Westen zoveel zelfvertrouwen dat democratie met vlag en wimpel werd geëxporteerd. Deze zomer eindigde de poging om van Afghanistan een democratie te maken na bijna twintig jaar evenwel in volstrekte chaos – het grootste gezichtsverlies voor het Westen sinds de Amerikaanse aftocht uit Saigon in 1975. Na de traumatische val van Kabul heeft ‘nation-building’ voorlopig afgedaan.

Het democratische Westen schakelde van offensief naar defensief. Om de afkalvende democratie een halt toe te roepen, riep Joe Biden in december een topconferentie van democraten bijeen. Het was bedoeld als een coaching-momentje, ‘een applausje voor jezelf’. Het was, observeerde columnist Janan Ganesh in de Financial Times, ook een teken van zwakte: als er geen problemen zijn, hoef je niet te vergaderen.

Democratie, zien we nu weer scherp, kun je niet van buitenaf injecteren als een vaccin tegen Covid, ook niet als je er een internationale troepenmacht en miljardensteun als booster achteraan jaagt. De verzetshelden weten dat grootschalige steun er niet inzit – mocht dat al een realistische optie zijn. De gedachte aan een westerse bezetting van Wit-Rusland is absurd.

Terug dus naar bescheidenheid en kleine stappen. Om vrijheidsstrijd te steunen is een complete democratie-industrie gegroeid – denk aan de ngo’s die zich sterk maken voor mensenrechten en aan de organisaties die nauwgezet de democratie observeren. Westerse parlementariërs bieden de buitenlandse oppositieleiders ook graag hulp. Tichanovskaja sprak vorige maand voor de tweede keer in het Europees Parlement. Een delegatie van Europarlementariërs vloog naar Taiwan, dat zich bedreigd voelt door China. Het zijn bezoekjes tot wederzijds nut: de oppositieleider krijgt een podium, de parlementariër poetst zijn cv op.

Zichtbaarheid helpt, evenals geld. De Europese Unie trekt de komende zeven jaar 1,5 miljard euro uit voor steun aan democraten. De VS legden op Bidens democratietop 425 miljoen dollar op tafel.

Michel Kerres is redacteur geopolitiek bij NRC

Maar democratie is niet te koop met geld en goede wil alleen. Democratie moet zichzelf bewijzen. De democratietop stelde niet veel voor, maar in één ding had Biden gelijk: democratie moet laten zien dat het in staat is vrije burgers welvaart en veiligheid te bieden.

Democratie moet in de eerste plaats thuis worden verdedigd. Dat gebeurt ook wel. Brussel is niet van plan om uitholling van de rechtsstaat door Warschau en Boedapest zomaar te accepteren. En er is steeds meer oog voor de donkere kanten van Chinese investeringen in Europa en de export van Europese top-technologie naar China.

Maar het vrije Westen laat zich óók nog steeds misbruiken als willige handlanger. Parijs verscheept wapens naar het Midden-Oosten in familieverpakking, Londen is een vastgoedparadijs voor kleptocraten en Amsterdam assisteert graag met papierwerk voor dubieuze geldstromen.

De met opheffing bedreigde Russische ngo Memorial, opgericht door de dissident Andrej Sacharov en hoeder van de herinnering aan Stalins strafkampen, ontvangt al jaren geld uit het Westen. Drie jaar geleden was ik er even te gast, in het gezelschap van de Nederlandse ambassadeur. In een volgepropt souterrain in het centrum van Moskou bedankte de leiding voor geld en aandacht. Maar ze had ook een boodschap: wees zuinig op jullie rechtsstaat, de Europese rechtsstaat is ons voorbeeld. De beste manier om mensenrechten in Rusland te steunen is de eigen democratie hoog te houden, was hun les. Ook al kan het Westen democratie niet exporteren, het kan wel proberen een baken te zijn voor de helden in het plakboek.