De tranen van die geweldige actrice zie je niet op rij 15

Nu is het de omikronvariant weer, en wie weet zitten we nog tot omega vast aan Covid-19. Daar kwaad om worden is tijdverlies. Ik wapen me met een goed humeur, huldig die goeie ouwe solidariteit (vaccin, afstand, aandacht). Doe wat je ’t liefste doet („ja zuster, nee zuster”, zingt het nu in het brein van menig 60-plusser), zo zoemt het in mijn hoofd. Doen wat je ’t liefste doet, dat betekent wegduiken in voorstellingen en concerten. Die zijn er nu even niet, maar sinds ik overstag ging voor de livestream, lukt me dat toch. En het is enerverend, want het streamen ontwikkelt zich tot een nieuwe vorm waar we bij staan. Het is geen film en het is geen theater, en toch is het een echte voorstelling, met eigen verdiensten en eigen spanning. En, mooie bijkomstigheid, de stream is drempelverlagend: wie zich geen theaterkaarten kan veroorloven, kan met z’n allen het stuk voor 12,50 euro meemaken.

De lockdown is dus opnieuw een feit en ik koop als een haas toegang voor de stream van het veelgeprezen huwelijksdrama Revolutionary Road. Aanvang 20 uur. Stipt. Daar gaan we. En het is geweldig. De stream profiteert van het stuk, van de regie van Erik Whien en van de acteurs, met alerte camera’s en een aandachtige instant montage. Alejandra Theus werd voor haar rol genomineerd voor een grote acteerprijs en in de stream zie ik hoe terecht dat is. Ze speelt een bonk drift. De tranen die ze in haar wimpers laat hangen, vallen weg als je op rij 15 zit. Maar in de livestream zie ik ze en dringt het tot me door hoe wanhopig haar personage haar ellende onder controle probeert te houden.

Alejandra Theus in ‘Revolutionary Road’. Foto Sanne Peper

Het Nederlands Danstheater hoort tot de voorhoede van de livestream, met gewaagde experimentele interactie tussen dansers en camera’s. Ik weet wat ze kunnen, daarom krijg ik extra de kriebels van hun gestreamde registratie met drie choreografieën van William Forsythe. Eén statische camera volgt de boel van een afstand. Wat betekent dat ik in de verte een rij dansers heftig zie bewegen. Kleine figuurtjes in balletten waar ik de ziel niet van mag zien.

Ik bel met het NDT. Waarom pakten jullie dit zo aan? Dat eiste Forsythe, hoor ik: beslist géén livestream, maar een registratie met één camera middenin de zaal. Ja, zo is er een voorstelling verkocht die het publiek niet goed kon zien, dat realiseerde het NDT zich. En toch werd besloten het door te laten gaan. Jullie hadden op zijn minst voor deze starre aanpak kunnen waarschuwen, bits ik. Nou, er was voorzien in een tekst op de site, maar die moest weg. Forsythe verbood elke uitleg.

Goed dan. Iemand moet het zeggen: Mijn beste Forsythe, lieve William, je bent een virtuoze choreograaf. Maar van de livestream weet je niks af. Luister de volgende keer naar de streamers van het NDT, geloof me, er zitten kunstenaars tussen. Vergeet je achterdocht, herover je nieuwsgierigheid. Denk aan je publiek, Denk aan mij.