De Poezenkrant kijkt niet op een decennium meer of minder

Tijdschriften De Poezenkrant Nummer 68 16 blz. € 6,- ●●●●● Furore Nummer 27 60 blz. € 12,25 ●●●●●

Willem Frederik Hermans had weliswaar altijd gelijk, maar soms vergiste hij zich. De grote schrijver meldde in NRC dat Piet Schreuders, directeur van De Poezenkrant, een kat had die Grijs heette. Maar dat was niet zo!

Dit en ander nieuws kunt u vinden in nummer 68 van De Poezenkrant. Overigens deed Hermans zijn aanvechtbare uitspraak al in april 1987, dus heet van de naald kun je dit literaire nieuws niet noemen. Wanneer we hierbij vertellen dat het tijdschrift ook als nieuws brengt dat popgroep ABBA in 1975 optrad in poezenjurken, en dat een stripgeschiedenisboek zeventien jaar geleden vijf Nederlandse stripkatten heeft veronachtzaamd, dan is duidelijk dat schepper Schreuders niet kijkt op een decennium meer of minder, en dat hij houdt van de trivia der cultuurgeschiedenis. Schreuders en zijn lezers leven nu eenmaal in de tijdloze Republiek der Kattenliefde, waar een andere schikking geldt van hoofd- en bijzaken. Van de kwalificatie ‘trivia’ wil Schreuders overigens niets weten. Alles is belangrijk.

De Poezenkrant, altijd al tamelijk zelfrefererend, verkeert deze editie in een opvallend nostalgische bui. Doorgaans verwijst de vormgeving naar andere bladen, als Privé of New York Magazine, maar dit keer verwijst het blad naar zichzelf: de cover lijkt sterk op die van nummer 17 uit juni 1975. Net als toen staat voorop een bijdrage van de Amerikaanse detectiveschrijver Raymond Chandler, en ook de rubriek ‘Boem-Boem Met De Voetjes’ keert terug. De trouwe lezers tikken bijna het hele blad vol, met ingezonden bijzonderheden over hun eigen geliefde katten. Zij vullen ook de hartverscheurende overlijdenspagina ‘Condoleren maar’. Bijzonder is deze keer de fotoserie ‘Grafkatten’, van kattenbeelden op kerkhoven. Fotograaf Arnold Weel meldt er eerlijk bij dat katten daar veel minder vaak voorkomen dan beelden van vogels en honden.

Petite histoire culturelle

Hermans is ook hoofdonderwerp van nummer 27 van Furore, het andere cultuurhistorische tijdschrift van Piet Schreuders, dat even onregelmatig verschijnt als De Poezenkrant. Dit blad richt zich ook op de petite histoire culturelle, maar heeft een bredere scoop. Nummer 27 gaat goeddeels over de fotosessie van Hermans met tijdgenoot Gerard Reve in de zomer van 1954, op en rond het Amsterdamse Waterlooplein. De foto’s van Cas Oorthuys verschenen in 1988 in boekvorm. Bob Polak en Schreuders zochten minutieus uit wanneer en waar de schrijvers precies stonden, en tekenen hun hele route voor ons uit, met als zijpad een artikel over een beeldententoonstelling op het Frederiksplein waar de schrijvers langsliepen.

Hermans liet zich ook fotograferen op de Wallen, een jaar later, door Ed van der Elsken. Furore zocht uit welke affiches precies op de foto’s te zien zijn, wie ze ontwierp, en voor welke kroeg of bioscoop de schrijver precies stond. Accordeonwinkel Wolf, de Groninger Eetsalon, en Cinema Parisien, waar op dat moment de gangsterfilm Armed Car Robbery draaide – door in te zoomen op de details in de achtergrond roept Furore een verzwonden wereld voor ons op.