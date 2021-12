De 21 beste podcasts van 2021 volgens NRC

West Cork

De Franse televisieproducent Sophie Toscan du Plantier werd in 1996 vermoord vlak bij haar buitenhuis in het kleine, afgelegen Ierse dorp Schull. 25 jaar later houdt de moord de bewoners van het dorp nog steeds bezig. Elk hoofdstuk graaft dieper naar het dorp en haar bewoners. Het rustige tempo van de serie draagt bij aan de spanning en de band die je aangaat met de personages. Langzaam nestelen ze zich in je hoofd. Eigenlijk draait de serie niet om het oplossen van de moord. Ze laat vooral zien dat een tragedie zich diep kan nestelen in een kleine gemeenschap.

Carlijn Vis

Sorry voor mijn broertje

Sorry voor mijn broertje - trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Soms is de eerste zin van een roman zo goed geschreven dat je metéén geboeid bent. Zo kom je een podcast tegen waarbij je na 30 seconden al weet: hier wil ik meer van horen. Dat gebeurt bij Sorry voor mijn broertje. In de openingsscène worden twee jongens door een arrestatieteam van hun bed gelicht.

Nahib en Nabil wonen in Amersfoort, ze zijn met hun familie gevlucht uit Afghanistan. Nahib wint op school een prijs voor beste leerling, rondt zijn opleiding af en vindt een goede baan. Nabil kiest voor kattenkwaad. Hij gaat steeds een stapje verder, autoradio’s stelen, een scooter, een roofoverval. De serie zoekt uit hoe twee broers zich zo anders kunnen ontwikkelen.

Carlijn Vis

De Goede Immigrant

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Nicole Terborg interviewt voor De Goede Immigrant eerste en tweede generatie Nederlanders. Allemaal proberen ze Nederland hun thuisland te maken of vertellen ze hoe dat is gelukt. Zo voelt programmamaker en presentator Deborah Cameron zich eerder ‘Schilderswijker’ dan Nederlander. Cameron en de anderen delen persoonlijke verhalen over afkomst, heimwee en racisme. Fotograaf en schrijver Hasret Emine vertelt hoe de keuze voor henzelf, als non-binair persoon, een keuze zonder ouders is: „Ik was te anders, ik kan niet constant blijven vechten en bewijzen dat ik mag bestaan als mijn eigen ouders daar een probleem mee hebben.” De gasten vertellen graag en veel. Toch weet Terborg een heldere lijn in de interviews te bewaken.

Annelies Bontjes

Welcome To Your Fantasy

Episode 1 Sneak Peek: A Disneyland For Adults Deze podcast luister je ook in onze app

In 1979 begon een bar in Los Angeles met iets nieuws. Iedere woensdagavond trokken mannen hun kleren uit voor een vrouwelijk publiek. Het idee voor de ‘Chippendales’ kwam van een ondernemer uit India, en de professionalisering – een écht goede show met hoogstaande choreografie – kwam van een producer van een kinderserie. Het succes was niet te houden: andere steden, wereldtour, merchandise. Maar ondertussen konden de ondernemer en de choreograaf steeds slechter door één deur. Hoe fataal dat afliep, is vrij goed gedocumenteerd. Historicus Natalia Petrzela neemt de tijd om tientallen mensen aan het woord te laten en het verhaal zich te laten ontvouwen.

Peter Zantingh

Gefixt

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

NOS-journalisten Guido van Gorp en Ben Meindertsma duiken in de duistere wereld van matchfixing in de Nederlandse sport. Een schimmig gebied, want wanneer heeft iemand nou gewoon een slechte wedstrijd gespeeld en wanneer vermoed je vals spel? Een buitengewoon interessant vraagstuk voor een onderzoekende podcast, en de resultaten zijn indrukwekkend. De makers spreken sporters, hebben inzage in een politiedossier en laten zo zien dat het hier in Nederland vaker gebeurt dan je zou kunnen vermoeden, recht onder onze neuzen. Tennis, basketbal, voetbal en darten, geen sport is veilig als mensen willen gokken.

Anne Moraal

Revolusi met David van Reybrouck

1. Het begon met specerijen Deze podcast luister je ook in onze app

Het begon met specerijen, toen kwam de zedige roeping, de oorlog met Japan, de onafhankelijkheidsstrijd en uiteindelijk de soevereiniteit. Meesterverteller Van Reybrouck zuigt ons, samen met ooggetuigen, onontkoombaar mee in de ellende van drie eeuwen Nederlands bestuur over Indonesië. Hij schetst de geschiedenis, vanaf de Javamens, die zo’n één miljoen jaar geleden leefde, tot Soekarno, diep in de twintigste eeuw. Nauwgezet beschrijft hij de rol van de nietsontziende, botte, lompe Nederlandse kolonisatoren, van J.P. Coen tot Hendrikus Colijn. Deze indrukwekkende podcast levert een nog donkerder en bloediger beeld van ons eigen verleden op dan wij al vermoedden en leert ons onze geschiedenis kennen op een manier die geen enkel boek op de middelbare school ooit deed.

Vincent Bijlo

I’m Not a Monster

Introducing: I’m Not A Monster – from BBC Panorama & FRONTLINE PBS Deze podcast luister je ook in onze app

Sam Sally, een Amerikaanse moeder uit Indiana stuurt haar zus een noodkreet uit IS-gebied. Haar 9-jarige zoon Matthew wordt opgeleid tot zelfmoordterrorist. Haar man is sluipschutter. Hoe is zij daar in terechtgekomen? Inderdaad, Sam is de Amerikaanse Laura H.. In de indrukwekkende podcast I’m not a Monster spoort de Britse BBC-journalist Josh Baker de vrouw op in een Koerdisch kamp. De podcast is uiterst spannend opgezet als een grillige zoektocht naar de waarheid. Horrorverhalen over verkrachting, marteling en minderjarige slavinnen met als rode draad: is Sam nu dader of slachtoffer? En spreekt zij de waarheid? Knap is dat Baker allerlei ooggetuigen vindt die Sams verhalen bevestigen. Althans, de meeste.

Wilfred Takken

The Just Enough Family

Introducing The Just Enough Family Deze podcast luister je ook in onze app

Liz Steinberg was rijk. En niet zomaar rijk, maar privévliegtuig-, helikopter-, meerdere huizen-, New York society-rijk. Deze rijkdom had zij grotendeels te danken aan haar vernuftige zakenoom Saul. Daarbovenop lanceerde ze een eigen merk in positiekleding, die de manier waarop zwanger Amerika eruitzag veranderde. Maar toen viel het hele kaartenhuis in elkaar. In gesprek met vriendin en schrijver Ariel Levy doet ze haar verhaal. En zo blijkt dat in de Steinberg-familie dezelfde thema’s spelen als in de meeste andere families. Toegegeven, de miljarden maken het geheel wel een stuk smakelijker. Het resultaat: een slim gemonteerde realitysoap op New Yorker-niveau met heerlijke anekdotes en familieleden die schrijver Levy niet beter had kunnen bedenken.

Anne Moraal

De Deventer Mediazaak

Teaser Deze podcast luister je ook in onze app

In 1999 wordt mevrouw Wittenberg vermoord aangetroffen in haar woning. Het onderzoek naar de dader ontaardt in een mediahype, waarmee journalisten en BN’ers zich bemoeien. Een fiscaal jurist wordt veroordeeld, maar is de klusjesman niet de werkelijke dader? Journalist Annegriet Wietsma ontleedt zeer degelijk en secuur hoe een moordzaak ontaardt in een mediazaak. Ze geeft een fascinerend beeld van wat voor invloed media hebben op het juridisch proces én, niet onbelangrijk, op mensenlevens. Ondanks de primeur – de klusjesman vertelt voor het eerst zijn verhaal – doet de radioaanpak wat gedateerd aan. Wellicht is dat expres, als tegengeluid voor waar deze serie om draait: hoe media zaken onnodig kunnen opkloppen.

Anne Moraal

Buiten de Muren

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

In Buiten de Muren volgt podcastmaker Marjolein Knol twee gedetineerden die binnenkort vrijkomen. Harry, vijftiger, bracht een derde van zijn leven door in de gevangenis. Hij zat twee keer vast voor doodslag. Draaideurcrimineel Bram zat drie keer een celstraf uit voor kleinere misdrijven. Hij is verslaafd en heeft geen idee hoe lang het hem lukt om buiten de muren te blijven. Harry wil een broodjeszaak beginnen en is vastbesloten niet meer terug te komen.De spanning zit ’m natuurlijk in de vraag hoe lang ze het volhouden buiten en hoe ze omgaan met hun vrijheid. Pakken ze hun kansen om er wat van te maken? En hoe vergevingsgezind is hun omgeving?

Carlijn Vis

The Turning: The Sisters who left

Introducing The Turning: The Sisters Who Left Deze podcast luister je ook in onze app

Erika Lantz volgt verschillende vrouwen die zich aansloten (en later vertrokken) bij de Nuns of Missionaries of Charity, ooit gesticht door niemand anders dan Moeder Theresa. Zo kalm en sereen als ons beeld van Moeder Theresa is, zo ontluisterend zijn de praktijken die binnen de Orde plaatsvinden. Naar haar voorbeeld doen de vrouwen aan zelfkastijding, wat inhoudt dat de jonge vrouwen in naam van God zichzelf pijnigen, nooit iemand aanraken en werken tot ze er letterlijk bij neervallen. Schrijnend om te horen hoe jonge meisjes worden gebroken en hoe dun de grens is tussen toewijding en hersenspoeling.

Anne Moraal

9/12

„9/11 was made to be used”, citeert host Dan Taberski museumcurator Peter Eeley in de eerste aflevering van 9/12. De podcast staat slechts kort stil bij de aanslagen zelf, en kijkt naar hoe Amerikanen het idee van 9/11 in de dagen en jaren erna aangrepen voor allerlei doeleinden. Taberski kiest voor verrassende en contrasterende invalshoeken: hoe verhoudt een Amerikaanse hippie die radicale jihadist werd zich tot een vrouw uit Minnesota die zich aanmeldde bij de marine? En terwijl het eindrapport van de 9/11-onderzoekscommissie de VS een ‘falen van de verbeelding’ verweet, zorgde 9/11 tegelijkertijd voor een overstimulering van die verbeelding in de vorm van wilde samenzweringstheorieën.

Iddo Havinga

Geen kleine man

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

De vier vrouwen die aan de podcast Geen kleine man meewerkten zijn allemaal 1,75 meter of kleiner. Waarom dit interessant is? In de geneeskunde golden vrouwen lange tijd als ‘kleine mannen’. En dat betekent dat medicatie, diagnoses en onderzoeken waar zij mee in aanraking komen allemaal gebaseerd zijn op het prototype van het mannenlichaam. En dat is problematisch: Sophie moest tien jaar leven met angstaanvallen terwijl de oplossing lag in haar vrouw-zijn: de anticonceptiepil. In een audiodocumentaire van een uur nemen ze deze problemen onder de loep en bieden verdieping met interviews. Klinkt als een klok en zit bomvol nieuwe informatie.

Anne Moraal

Fallen Angel

Welcome to Fallen Angel Deze podcast luister je ook in onze app

Vanuit getuigenissen klinkt de interne cultuur van ondergoedmerk Victoria’s Secret als een ware hel.Fallen Angel zet de aantijgingen die de afgelopen jaren al naar buiten kwamen nogmaals achter elkaar. Aan het woord oud-werknemers over het wangedrag van voormalig marketingdirecteur Ed Razek, oud-Angels met posttraumatische stressstoornissen en onderzoekers van de onrealistische standaarden die het bedrijf hanteerde en uitdroeg. Zoals gebruikelijk wilden de beschuldigden niet zelf aan het woord komen, desalniettemin komen hun namen vaak ter sprake. Onder hen ook een oude bekende: Jeffrey Epstein. Zo is ook deze podcast een verhaal over valse beloftes, hiërarchie en macht.

Jeanne Geerken

Berlijn. Het verhaal van de muur

1. Waarom een muur? Deze podcast luister je ook in onze app

Het verhaal van de muur, dat kennen we nou toch wel? Die stenen kolos met het prikkeldraad, de wachttorens, de zoeklichten en de mitrailleurs, die staat toch als een onneembare vesting, als een grimmige grens tussen vrijheid en dictatuur in ons historisch bewustzijn gegrift? Ja, zeker en vast, dat staat hij, maar niet op de manier waarop Karen Billiet en Piet de Moor ons in een meer dan zeven uur durende podcastreeks door de stad leiden. Het verhaal begint vlak na de Tweede Wereldoorlog in Potsdam. Deze podcast leert je de stad, die je dacht redelijk te kennen, nog beter te doorzien.

Vincent Bijlo

The Line

Introducing Deze podcast luister je ook in onze app

De Amerikaanse legereenheid Navy SEALs staat bekend als bikkelhard, heldhaftig en gesloten.The Line neemt de cultuur van deze elitesoldaten op de korrel door een geruchtmakende zaak uit 2019 opnieuw te bekijken. Commandant Eddie Gallagher stond toen terecht voor excessieve geweldpleging tijdens een missie in Irak in 2017. Zo zou hij een gevangen genomen IS-strijder hebben geëxecuteerd en zich trots met het lijk laten fotograferen. Na een opvallende wending werd Gallagher vrijgesproken. The Line komt niet met nieuwe bewijzen, maar toont wel de wereld achter de zaak: in een omgeving waar iedereen overtuigd is van de eigen heldhaftigheid en waarin doden wordt aangemoedigd, blijkt de scheidslijn tussen dappere elitesoldaat en beestachtige moordenaar angstaanjagend dun.

Iddo Havinga

Bellwether

BELLWETHER Visual Trailer :: Coming 9.27.21 Deze podcast luister je ook in onze app

„One day everyone woke up and the internet wasn’t there.” Zo begint deze sciencefiction serie van Sam Greenspan (die je wellicht kent van NPR en de uitstekende serie 99% Invisible). Een mens en zijn (kunstmatige intelligentie)-kompaan vinden een podcast nadat het internet is vernietigd. Ja, een podcast over een podcast in een wereld waar podcasts niet meer kunnen bestaan dus. En hiermee deel van een geheel nieuw genre, namelijk speculatieve journalistiek; onderzoekende en deels wetenschappelijk onderbouwde fictievertellingen die pogen inkijkjes te geven in hoe de wereld er ooit uit zou kunnen zien.

Anne Moraal

Pronk

Pronk aflevering 1 - Ideologische Veren Deze podcast luister je ook in onze app

Waar is de linkse politiek in deze tijden, die schreeuwen om antwoorden op grote vraagstukken, in godsnaam gebleven? Anoek Nuyens gaat voor De Correspondent te rade bij ex-politicus Jan Pronk, die vijftig jaar socialisme met zich meedraagt. Zijn oude geluid klinkt fris. De voormalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking werd het linkse geweten van de PvdA genoemd. Nuyens, die al jaren bij Pronk over de vloer komt, vroeg zich af: ,,Wat hebben we uit het oog verloren toen de sociaaldemocratie uit de mode raakte?’’ Met de 81-jarige idealist gaat ze door zijn meterslange archief, waarbij de oud-politicus uitlegt dat alle wereldproblemen samenhangen.

Vincent Bijlo

The Sporkful Mission ImPASTAble

Mission: ImPASTAble Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Spaghetti, pappardelle, farfalle, bucatini… de lijst is eindeloos. Toch vond Dan Pashman, van de altijd al leuke culinaire podcast The Sporkful, geen enkele soort de beste. Hij wilde meer voor zijn saus, zijn vork en zijn tanden (dit laatste onder de noemer toothsinkability: de mate waarin het bevredigend is om je tanden in de pasta te zetten). In deze podcast onderzoekt Pashman wat voor voeten het in de aarde heeft om een gloednieuwe pasta te ontwerpen, te produceren en aan de man te brengen. Hij krijgt meer dan waarop hij durfde te hopen en daarom krijgt het verhaal steeds een vervolg.

Felicia Alberding

The 11th

It's The 11th Deze podcast luister je ook in onze app

Wie zat er niet smachtend voor de brievenbus te wachten tot de nieuwe Donald Duck/Tina/Libelle op de mat zou vallen? De podcast The 11th is een audiovertaling van dat gevoel. Iedere maand, op de 11e, komt er een geheel nieuwe serie online. De vorm, de inhoud, de vertellers: alles ligt open en is een verrassing. Een briljant concept en de drie audiotijdschriften die tot nu zijn gepubliceerd zijn parels. Over een zelfhulpgroep in de jaren ’90, het album The Score van The Fugees en de reacties op een artikel over grensoverschrijdend gedrag.

Misha Melita

Kassiewijle

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Ik stel me voor dat radiomaker Laura Stek meteen wist dat de eigenzinnige kunstenaar Babs Bakels een perfecte hoofdpersoon voor een podcast zou zijn. In Kassiewijle maken Babs’ uitspraken het verhaal. Al van jongs af aan is ze bezig met de dood. Jel, haar 88-jarige oma, zegt: „Alles moest begraven worden, in de tuin of in een perkje. Torren, spinnen, zilvervliesbeestjes.” Lekker om naar te luisteren is de beschrijving van de opgezette dieren in Bakels’ huis: een orkest van knaagdieren met de eekhoorn op gitaar, de marmot op harp, en de egel op synthesizer. De vacht van haar overleden kat Roos ligt als een kleedje op het dressoir.

Carlijn Vis

De weg kwijt in podcastland? Je kunt al onze getipte podcasts gemakkelijk terugvinden op nrc.nl/podcasts, handig gesorteerd op stijl, taal en genre. Bekijk er ook al onze eigen podcastproducties!

Getipte podcasts en eigen producties zijn te beluisteren via de NRC Audio app.

Download ‘m hier.