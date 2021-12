AstraZeneca en universiteit Oxford werken aan vaccin tegen Omikronvariant

Israël gaat over tot een vierde prik in de strijd tegen de Omikronvariant van het coronavirus. De Israëlische premier Naftali Bennett maakte bekend dat 60-plussers en zorgpersoneel het eerst aan de beurt komen. Ook kwetsbare mensen met een zwakke afweer komen in aanmerking.

Op verschillende plekken in Europa scherpen landen de coronamaatregelen aan, of overwegen zij dit te doen vanwege de opkomst van de Omikronvariant. De regeringen van Duitsland, Finland, Portugal en Zweden kondigden dinsdag strengere restricties aan om verspreiding van het virus tegen te gaan. Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkelingen in het buitenland.

Welkom in dit blog

In dit blog doet NRC vandaag verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in de coronacrisis. Voor het eerst sinds 3 november zijn in Nederland dinsdag minder dan 10.000 positieve coronatests geregistreerd. De Omikronvariant blijft zorgen baren: in de Verenigde Staten is de variant van het coronavirus verantwoordelijk voor driekwart van de besmettingen. Op verschillende plekken in Europa nemen landen strengere maatregelen in de strijd tegen de besmettelijke variant.

Lees hier het coronablog van dinsdag 21 december terug