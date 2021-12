College Rotterdam: bewoners krijgen de regie over bijna 100-jarig vakantiepark

Het college van b&w van Rotterdam wil dat een van de oudste vakantieparken van Nederland, het Recreatieoord in Hoek van Holland (1923), behouden blijft voor de huidige recreanten. In plaats van verkoop aan een commerciële exploitant, wil het college het park in erfpacht geven aan een coöperatieve vereniging.

Na veel protest kwam het college in april van dit jaar al terug op het onverwachte principebesluit om het park (900 huisjes en 200 stacaravans) te verkopen aan een commerciële partij. De gemeente was in stilte maanden bezig geweest met de voorbereiding van een Europese aanbesteding, zo onthulde NRC. Zo had de gemeente marktpartijen om advies gevraagd, waaronder de Droomparken Groep en Qurios.

Rotterdam wilde het Recreatieoord in Hoek van Holland, een los stadsdeel, verkopen omdat de exploitatie geen kerntaak van een gemeente is en het park onrendabel zou zijn. De gemeente vond het vakantiepark ook verouderd en wil van Hoek van Holland een moderne badplaats maken. De aanleg van een directe metroverbinding naar het strand, de Hoekse Lijn, moet meer bezoekers trekken.

De recreanten vreesden dat een nieuwe exploitant de huurcontracten zou ontbinden om duurdere vakantiebungalows op het Recreatieoord te kunnen plaatsen. Ze zouden dan niet alleen hun recreatieplek kwijt zijn, ook de waarde van hun vakantiehuisjes verliezen. De lokale Ombudsman concludeerde dat het college de recreanten er „ten onrechte” niet bij had betrokken.

Het nieuwe collegevoorstel, waarover de gemeenteraad zich in februari moet uitspreken, komt voort uit maandenlang ‘participatieoverleg’. De kern is dat een rechtspersoon van recreanten het park in erfpacht krijgt, en de grond gaat verhuren aan zittende huurders. Deze coöperatieve vereniging moet zelf een professionele partij inhuren voor het beheer, zoals de financiën, onderhoud, bouwplannen en conflictbemiddeling tussen recreanten.

Kleinschaligheid behouden

Met deze constructie kan de gemeente toch afstand doen van het vakantiepark, waarbij de „kleinschaligheid” van het Recreatieoord behouden blijft en de recreanten een „langdurige verblijfsgarantie” krijgen, legt woonwethouder Bas Kurvers (VVD) uit. „De coöperatieve vereniging gaat zelf aan de slag. Zij zullen zelf de partij zoeken die bij hen past, zij bepalen ook zelf in overleg wat ze nodig vinden.”

De erfpacht moet een „juridisch schild” voor de recreanten vormen om „gedwongen vertrek” te voorkomen, aldus het raadsvoorstel. Ook wil het college de huurcontracten van de recreanten aanpassen voor betere huurbescherming, zegt wethouder Kurvers. „Bij andere parken is dat vaak fout gegaan, al die doembeelden zijn ook in de media geweest. Dat er een nieuwe partij komt, die om reden van modernisering, zegt: nu zeg ik de boel [de huurcontracten] op. Je kunt een bepaling laten opnemen dat dit geen geldige reden is.”

De Recreanten Advies Raad, het overlegorgaan van de bewoners van het vakantiepark, is tevreden met de uitkomst, zegt woordvoerder Yoek Kouwenhoven. „We moeten volgend jaar wel nog allerlei zaken uitwerken. Er moet onder meer een passende businesscase komen. En natuurlijk wil de gemeente dat er wat gaat gebeuren, dat het vakantiepark toekomstbestendig wordt. Het grote verschil is dat modernisering straks geen opgelegde opdracht vanuit de overheid meer is.”