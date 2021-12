Certificaathouders Triodos mochten al anderhalf jaar niet handelen, en lijden nu mogelijk fors verlies

Anderhalf jaar konden certificaathouders van Triodos niet bij hun kapitaal, omdat de handel in certificaten was stilgelegd. En nu de handel wordt hervat, worden ze geconfronteerd met een mogelijk verlies van 30 tot 45 procent van de waarde.

Dat is in een notendop het nieuws dat de circa 45.000 certificaathouders van de groene bank Triodos dinsdag voor hun kiezen kregen. Triodos gebruikt de certificaten (aandelen zonder zeggenschap) al veertig jaar lang om eigen vermogen aan te trekken. Daarmee kan de bank dan weer geld uitlenen. Triodos is zelf de enige tegenpartij in alle aan- en verkopen van certificaten. Kopers van de certificaten financieren de groei van de bank en delen daar ook in mee, is het idee.

Bij het uitbreken van de coronapandemie wilden ineens te veel mensen van hun certificaten af. Ondernemers bijvoorbeeld, die met een omzetdaling geconfronteerd werden en bij hun ‘reserves’ wilden. Daardoor kwam Triodos in de problemen. De bank mag maximaal 3 procent (36 miljoen euro) van het aandelenkapitaal (van 1,2 miljard euro) inzetten voor transacties met certificaten. Maar het aanbod was veel groter, omdat een te groot aantal certificaathouders hun stukken aan de bank wilden verkopen. Gevolg: de handel werd stilgelegd.

Ook najaar 2020, toen een poging gedaan werd de handel te heropenen, ging het weer mis. Vraag en aanbod waren nog steeds uit balans. Begin dit jaar sloot de handel daarom weer.

Besloten handelsplatform

Triodos neemt nu afscheid van de oude manier van handelen in de certificaten en verplaatst ze naar een besloten handelsplatform, een zogenoemde multilateral trading facility (MTF). Daar zullen de ‘aandelen’ naar verwachting veel minder waard zijn. Triodos heeft het over een ‘aanzienlijk lagere’ handelsprijs. Navraag bij een woordvoerder van de bank leert dat die 30 tot 45 procent lager kan zijn. Het duurt overigens nog wel even voordat de certificaathouders op de MTF kunnen gaan handelen en dus bij hun geld kunnen. Triodos verwacht over een jaar tot anderhalf een notering aan een MTF te hebben.

Beleggersclub VEB is niet gelukkig met de situatie bij Triodos. „Certificaathouders bij Triodos nemen behoorlijk wat voor lief”, laat een woordvoerder van de VEB weten. „Ze hoeven over het algemeen niet het hoogste rendement. Maar dit is een wel heel koude douche.”

Individuele beleggers die zich gedupeerd voelen, raadt hij aan naar de Autoriteit Financiële Markten te stappen.