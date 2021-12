Camille Kouchner: ‘Het is onrechtvaardig dat moeders altijd de schuld krijgen’

Haar boek veroorzaakte een schok die door heel Frankrijk ging. Dat komt niet alleen omdat Camille Kouchner (46) uit een beroemde familie komt; ze is de dochter van Bernard Kouchner, mede-oprichter van Artsen zonder Grenzen en voormalig minister van Buitenlandse Zaken, en van de politicologe Evelyne Pisier. Maar ze schetst ook, van binnenuit, een beeld van de mores van een aantal machtige politici en hoge functionarissen die in Frankrijk de lakens uitdelen. Haarfijn laat ze zien hoe het mechanisme van de macht werkt.

La familia grande is een indrukwekkend boek, vooral omdat het zonder pathos is geschreven, sec, zonder vals sentiment. Het is een indringend verhaal over een geheim, het misbruik van een jongen door zijn stiefvader, een man die zich in het centrum van de macht bevindt en die door de auteur niet met name wordt genoemd. De enige aan wie het slachtoffer vertelt wat er gebeurt en aan wie hij geheimhouding vraagt, is zijn tweelingzus, die daarmee een eenzame getuige wordt, een gekwelde gevangene. De hele clan, de complete ‘familia grande’, keek de andere kant op, een enkele uitzondering daargelaten. Met haar boek doorbrak Kouchner de omertà. Ze was er klaar voor, vertelt ze me in haar appartement in Parijs, in de buurt van de Place de la République.

Op de omslag van ‘La familia grande’ staat ‘roman’ noch ‘récit’. Toch werd het van begin af aan opgevat als pure autobiografie. Wie is die ‘ik’?

„Lastige vraag. Ik heb gekozen voor literatuur, dus is er een constructie die in dienst staat van het verhaal. Het is een literair récit, er is een vertelster én het is tegelijkertijd autobiografisch.”

In de loop van ons gesprek zal Kouchner in haar antwoorden soms ‘ik’ gebruiken, en dan weer ‘zij’, ‘de vertelster’. Ze zitten elkaar duidelijk dicht op de huid, maar ze vallen niet volledig samen.

Kouchner heeft heel wat losgewoeld met haar boek. De niet met name genoemde stiefvader in haar boek, de machtige Olivier Duhamel, heeft na publicatie al zijn hoge functies moeten neerleggen. Het thema van incest en misbruik hangt in Frankrijk in de lucht: eerder schreef Vanessa Springora in Le consentement over haar relatie met schrijver Gabriel Matzneff – ze was veertien. Le voyage dans l’Est van Christine Angot, een gedetailleerd verslag over de manier waarop haar vader haar misbruikte, was genomineerd voor de Prix Goncourt .

In haar boek schetst Camille Kouchner haar jeugd, haar liefde voor haar moeder, de twee-eenheid met haar tweelingbroer Victor en de voortdurende afwezigheid van haar vader. Na de scheiding van haar ouders, hertrouwt haar moeder met een man die haar tweelingbroer vanaf zijn dertiende jaar misbruikt. Haar broer deelt zijn wanhoop en afkeer met zijn tweelingzus, maar bezweert haar niets te zeggen. Vanaf dat moment is hun leven doordesemd van angst, schuldgevoel, alle relaties in de familie verschuiven. De zomers in Sanary-sur-Mer, waar de ‘grande familia’ met machtige vrienden en relaties ieder jaar de vakantie doorbrengt, worden een crime. De vrolijkheid, het naakt zwemmen, de genotsmiddelen – alles wordt beangstigend. Hun leven staat voortaan in het teken van een gedeeld geheim, dat zich in de loop der jaren als een gifslang ontwikkelt en overal in doordringt. Hun grootouders plegen zelfmoord, later sterft een geliefde tante, de actrice Marie-France Pisier, wat de angst, onbegrip en het gevoel van onveiligheid nog vergroot.

‘La familia grande’ is het verhaal van een lange lijdensweg. U beschrijft hoe één persoon een kleine elite volledig in zijn greep heeft. Iedereen wil zich koesteren in de warmte van de macht. Welke mechanismen spelen daarbij?

„In de eerste honderd bladzijden van mijn boek kijkt een meisje naar een clan die langzaam de macht verovert. Ze ziet hoe hun ideologie, hun linkse idealen veranderen als ze worden geconfronteerd met macht en met oppositie tegen die macht. Mijn boek gaat over hoe er een kloof ontstaat tussen woord en daad. Hoe kun je jezelf trouw blijven? Maar ik laat ook zien hoe patriarchale machtsposities zich vestigen in de intieme sfeer. Ja, iedereen zoekt de macht op, het lijkt erop dat iedereen gedomineerd wil worden, maar waarom? Er was genegenheid, er was de aantrekkingskracht van het geld, de macht van de politiek. Ook verleiding werkt heel goed. In de clan wordt veel gelachen, het leven lijkt gemakkelijk. Dus wil iedereen erbij horen, een beetje zoals een mug naar het licht toevliegt. Machtige mensen kun je beter koesteren dan ze tot je vijand maken.”

Camille Kouchner (Parijs, 1975) verdedigde als advocaat onder meer cliënten die claimden ziek te zijn geworden na vaccinatie tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Ze is de dochter van politicoloog Évelyne Pisier en Bernard Kouchner, medeoprichter van Médecins sans frontières en voormalig Frans minister van Buitenlandse Zaken. Een grote familie is haar eerste roman.

Op welk moment realiseert dat meisje uit uw boek zich hoe het machtsspel werkt?

„Dat is een lang proces, want ze wordt er bewust van uitgesloten. Pas als ze moeder wordt, staat er wat anders op het spel. Toen was het niet meer in mijn belang om mijn wereld te construeren rond mijn ouders. Vanaf dat moment was mijn kind het enige dat me interesseerde. Er was geen plaats voor beide werelden, ik had geen keus, ik kon niet mijn hele leven lang dubbel zijn.”

In tegenstelling tot Christine Angot bijvoorbeeld, benoemt u niets in uw boek. Het is aan de lezer om alles in te vullen.

„Dat heeft te maken met het gezichtspunt dat ik inneem. De vertelster is een getuige die gevangen zit. Christine Angot is in haar werk ‘subject’, de handelende persoon. In mijn geval geldt juist een verbod om ‘subject’ te zijn. Mijn boek gaat niet over incest, het gaat over confiscatie van het woord: mij was het woord ontnomen. Dan kun je niet meer zeggen wie je bent, waar je vandaan komt. Ik was noch de kleindochter van mijn grootouders, noch de dochter van mijn ouders, noch het directe slachtoffer. Ja, ik heb het woord genomen, nu. Maar ik ben inmiddels wel 46.”

In haar boek beschrijft Kouchner haar innige relatie met haar moeder toen ze klein was, hoe ze haar opvoedde in de sfeer van de idealen van mei ’68, met vrijheid, blijheid, feminisme en eigen verantwoordelijkheid. Haar moeder hertrouwt, de relatie met haar verandert. De ouders van haar moeder plegen beiden zelfmoord. Als haar moeder veel later hoort dat haar man haar zoon misbruikte, kiest ze partij voor hem.

Bijna terloops vermeldt u dat ze is geboren in Indochina, in een Japans interneringskamp zat, en dat ze van haar moeder gras moest eten. Heeft die start haar leven niet bepaald?

„Dat weet ik niet. Het behoort tot de dingen waarover nooit werd gesproken. Mijn boek gaat in wezen ook over wat er van generatie op generatie wordt doorgegeven. Beter gezegd: over wat er níét wordt doorgegeven. In mijn familie zijn er veel stiltes als het om het verleden gaat. Het is niet dat ik er nooit naar gevraagd heb, maar ik kreeg gewoon nooit antwoord. Dat heeft ook het ritme van het boek bepaald. De lezer hapt vaak naar adem. Dat is omdat ik wilde laten resoneren dat ik vol zat met vragen.”

Schokkend is dat de volwassenen de schuld van de incest mede bij de kinderen leggen. ‘Je broer is nooit tot iets gedwongen’, laat u de moeder zeggen, ‘Mijn man heeft niets gedaan.’

„Weet u, bij mijn moeder lag daar een mix van opvoeding en verdriet aan ten grondslag. Ze was actief in mei ’68, ze streed tegen iedere vorm van autoriteit, ook tegen die van ouders, tegen de bekrompen familie van toen. Ze wilde dat kinderen vrij opgroeiden, zelf verantwoordelijk waren. Toen haar moeder zelfmoord pleegde, werd ze overvallen door verdriet en heeft ze alles losgelaten. Ze heeft haar kinderen niet beschermd. Haar ouders lieten haar in de steek. Hetzelfde deed ze met ons.”

Toch schrijft u ook liefdevol over haar.

„Voordat ze volstrekt onder de invloed raakte van haar tweede man, hield ze van ons. Ze adoreerde ons. Mijn boek is geen aanklacht tegen mijn moeder. Er was er maar één die er niets van begreep, een volwassene die haar haar vrijheid had ontnomen en die de verantwoordelijkheid bij de kinderen legde. Tegelijkertijd wens ik het niemand toe om zo door zijn moeder verstoten te worden, dat is vreselijk. Maar toen we klein waren, was ze er voor ons. Onze vader niet. Moeders krijgen altijd de schuld, dat is ongelofelijk onrechtvaardig.”

Uw boek is heel succesvol, het past bij de tijdgeest.

„Ik heb het moment niet gekozen, ik ben begonnen met schrijven na de dood van mijn moeder [in 2017, red.]. Het boek is inderdaad op een goed moment verschenen. Vrouwen zwijgen niet meer. Ik hoop dat dat ook voor mannen geldt. De stilte van mannen helpt ons niet.”

Heeft uw boek ertoe bijgedragen dat de stilte binnen uw familie is doorbroken?

„Daar ben ik niet zo zeker van. Iedere keer dat je geen antwoord krijgt, word je weer een beetje minder mens. Het enige wat er van je verwacht wordt, is dat je niet bestaat. Dit boek was voor mij een manier om weer mens te worden. Mijn lezers doen ertoe. In zekere zin zeggen die tegen me: ik zie je, je bent er, je bestaat.”

Uw tweelingbroer was het directe incestslachtoffer. Hoe heeft hij het zwijgen doorbroken?

„Hij koos er lang bewust voor om te zwijgen, was gevangene van de stilte. Maar toen hij wel móést spreken, deed hij dat. Hij was degene die het de moeder vertelde, en de vader. Daarnaast spreekt hij zich op andere manieren uit: door professioneel briljant te zijn, door er te zijn voor zijn gezin. Alleen al door mij dit boek te laten publiceren, spreekt hij zich uit. Hij heeft het gelezen en hij kon zich erin vinden – in deze vorm. Dat is wat literatuur vermag.”

Het boek heeft ook daadwerkelijk tot aanpassing van de Franse wet geleid.

„De literatuur kan de realiteit dus echt veranderen – daar ben ik enorm blij om. De kunst, de cultuur heeft dus wel degelijk de mogelijkheid wetten van de maatschappij bij te stellen. Dat is geweldig. Maar het is niet alleen mijn verdienste. Er is inderdaad vooruitgang geboekt in de wetgeving. De commissie die zich bezighoudt met incest en geweld tegen minderjarigen heeft meer middelen gekregen. De wettekst op het gebied van seks met minderjarigen en incest is aangescherpt. We gaan stapje voor stapje vooruit. Maar er is eerlijk gezegd nog veel te doen.”



Camille Kouchner: Een grote familie. Vert. Nele Ysebaert, De Geus, 192 blz. € 18,99. Een grote familie. Vert. Nele Ysebaert, De Geus, 192 blz. € 18,99.

Bent u er actief bij betrokken?

„Nee, ik wil doorgaan met schrijven. Maar ik volg het van dichtbij.”

Heeft het feit dat u jurist bent u geholpen bij het schrijven van uw boek?

„Integendeel. De paradigma’s van de juridische wereld hebben me er lang van weerhouden te gaan schrijven. Ze staan ver af van de vrijheid die literatuur biedt. Als jurist zie je de wereld altijd genormeerd, dat is heel vervelend.”

Wat draagt u over aan de volgende generatie? Hebben uw kinderen uw boek gelezen?

„Het is belangrijk dat ze zien dat mijn boek een universele, artistieke zoektocht is. Mijn dochter heeft het gelezen, ze is zestien, ze interesseert zich voor filosofie. Literatuur tilt je op, het geeft ons een gedeelde menselijkheid, literatuur verbindt ons. Dat geef ik door aan mijn kinderen.”

Waarom koos u voor de titel ‘La familia grande’?

„De titel roept een paar associaties op. Eerst is er de kern van affectie en stilte, dan de cirkel van macht. In het begin is er de biologische familie en als die uit elkaar spat, komt er een samengestelde familie voor in de plaats, in mijn geval ook nog met adoptiekinderen uit Chili. Daarmee komt het Spaans binnen. De titel verwijst ook naar de revolutionaire idealen van mijn ouders.

„Ik wil er eigenlijk ook iets anders mee zeggen. Kijk naar kwesties als het einde van het leven, verkrachting of de strijd die Gisele Halimi heeft gevoerd voor vrouwenrechten zoals abortus – dat alles heeft betrekking op het intieme. Je als maatschappij daar niet mee bezig houden, is de wereld op zijn kop! Dus die term, ‘la familie grande’, betekent ook: pas op, de familie is politiek! Dan heb ik het niet over het privéleven, dat is iets anders, ik heb het mijne goed beschermd. Maar het intieme is politiek – altijd.”