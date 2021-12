Brussel lanceert plan om brievenbus-bv’s aan te pakken, met mogelijk gevolgen voor Nederland

Het politieke animo nam de afgelopen jaren toe, net als de publieke verontwaardiging en druk. Maar betekent dit dat de Europese Unie nu ook écht gezamenlijk gaat optreden tegen belastingontwijking? Verschillende pogingen daartoe van de Europese Commissie strandden de afgelopen jaren, maar nu ligt er een nieuw voorstel voor de aanpak van brievenbusfirma’s. Voor Nederland, berucht om zijn vele brievenbus-bv’s, kan het ingrijpende gevolgen hebben.

Woensdag presenteerde Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) een plan om brievenbusfirma’s grondiger door te lichten. Alle 27 EU-leden zouden dan verplicht worden bedrijven te controleren waarvan het vermoeden bestaat dat ze binnen hun grondgebied louter een formele vestiging hebben om winst naar mildere belastingregimes te sluizen. Blijkt uit die analyse dat het inderdaad om een zogenoemde brievenbusfirma gaat, dan verliest het betrokken bedrijf daaraan verbonden belastingvoordelen en moet het bijvoorbeeld – doorgaans hogere – belasting betalen op de plaats waar de feitelijke activiteiten zijn verricht.

De voorstellen volgen onder meer op de herhaalde oproep uit het Europees Parlement om brievenbusbedrijven effectiever op Europese schaal aan te gaan pakken. De afgelopen jaren legde een reeks aan opzienbarende gelekte documenten de omvang van belastingontwijking bloot. Én hoezeer EU-landen die faciliteren. Meest recente voorbeeld waren dit najaar de zogeheten Pandora Papers, een van de grootste financiële datalekken ooit. Het liet opnieuw zien hoezeer ingewikkelde belastingconstructies worden gebruikt om miljarden weg te houden van de fiscus.

Misbruik van brievenbus-bv’s

„We weten door al deze journalistieke onderzoeken dat er talrijke voorbeelden zijn van het misbruik van brievenbusfirma’s, niet alleen door multinationals, maar ook door individuen”, zei Gentiloni woensdag tijdens de perspresentatie. En dus is het volgens de Italiaan noodzaak „de duimschroeven aan te draaien”. Daarvoor zet Brussel nu vooral in op verplichte transparantie en een betere uitwisseling van gegevens tussen lidstaten. „Er mogen geen obstakels meer zijn om kennis te verkrijgen”, aldus Gentiloni.

Om ‘lege’ bedrijven te identificeren, moeten lidstaten op drie indicatoren letten. Een eerste alarmsignaal is dat een bedrijf voor ten minste driekwart ‘passief inkomen’ heeft, bijvoorbeeld uit royaltybetalingen. Als de meeste transacties van zo’n bedrijf ook nog met een ander rechtsgebied zijn én het management en administratie uitbesteedt, springt het licht op rood. Zulke bedrijven moeten dan uitgebreide inzage geven in onder meer bankrekeningen, waar hun gebouwen precies staan en de fiscale vestigingsplaats van bestuurders. Die gegevens moeten in een EU-brede databank komen, waardoor lidstaten toegang krijgen tot informatie over elders gevestigde bedrijven. Blijkt uit al die informatie dat de economische activiteit van een onderneming onvoldoende is, dan krijgt ze het label ‘brievenbusfirma’ en zal de belastingdruk flink stijgen.

Daarmee moet het plan vooral ook de intra-Europese samenwerking bij tegengaan van belastingontwijking stimuleren. Juist daaraan schortte het de afgelopen jaren vaak. Veel EU-lidstaten, waaronder Nederland, werd verweten andere landen af te troeven met gunstige voorwaarden voor vestiging van brievenbusfirma’s.

Strenger toezicht

De afgelopen jaren ging Nederland strenger toezien op doorsluizen van geld. Toch concludeerde een onderzoekscommissie van het kabinet onlangs dat er nog altijd meer dan 12.000 ‘doorstroomvennootschappen’ in Nederland gevestigd zijn, met een gezamenlijk balanstotaal van 4.500 miljard euro. Ze riep het kabinet op vooral werk te maken van grotere transparantie en betere internationale samenwerking.

Of de nieuwe transparantie- en onderzoeksverplichtingen er ook echt komen, hangt nu allereerst af van onderhandelingen tussen lidstaten en het Europees Parlement (EP). Van de laatste is bekend dat het staat te popelen een fermere aanpak in te voeren.

De voorzitter van de belastingcommissie in het EP, PvdA’er Paul Tang, liet in een eerste reactie weten verheugd met de voorstellen aan de slag te gaan. Of het animo bij lidstaten even groot is, is minder zeker. Lastig aan belastingvoorstellen is traditioneel dat elk land een vetorecht heeft. De Commissie mikt zelf op invoering per januari 2024.