Brussel aast op nieuwe ‘Europese belastingen’ – maar het verzet is groot, zeker in Nederland

Krijgt de blauwe envelop een reeks gele sterretjes? Met een voorstel voor nieuwe Europese heffingen wil de Europese Commissie haar inkomstenstroom gaan verstevigen. Dat nieuwe ‘eigen zakgeld’ zou haar een stuk meer slagkracht geven en haar minder afhankelijk maken van wat lidstaten bereid zijn af te staan. Maar het verzet tegen ‘Europese belastingen’ is onder lidstaten traditioneel groot – niet in de laatste plaats in Nederland.

Woensdag presenteerde de Europese Commissie haar langverwachte voorstel voor nieuwe ‘eigen middelen’. Met andere woorden: geld dat direct naar de Europese begroting vloeit. Ideeën daarvoor heeft Brussel al jaren, maar die plannen zijn extra urgent voor het nieuwe coronaherstelfonds waarvoor de Commissie in totaal tot 800 miljard euro zal lenen. Ooit moet dat geld worden terugbetaald – en als het aan Brussel ligt wordt daarmee in 2023 al gestart. En om te voorkomen dat die terugbetaling een hap neemt uit de normale EU-begroting óf lidstaten fors meer moeten gaan inleggen, wil de Commissie een extra inkomstenstroom aanleggen uit directe Europese heffingen.

Deze drie heffingen heeft ze in het vizier.

1. Een extra prijs op uitstoot

Via het emissiehandelssysteem (ETS) betalen grote bedrijven al geruime tijd voor rechten om emissies uit te mogen stoten. Aanvankelijk lag die prijs niet erg hoog, maar nu de kosten de afgelopen tijd rap zijn gestegen gaat het om flinke bedragen. Vooralsnog vloeien die direct in de staatskas van de landen waar de bedrijven gevestigd zijn. Maar als het aan de Commissie ligt, zal in de toekomst een kwart van die gelden direct naar Brussel stromen. Omdat tegelijk de prijs voor emissie-uitstoot gaat stijgen én meer sectoren moeten gaan betalen, schat de Commissie dat het de komende jaren jaarlijks om zo’n 9 tot 12 miljard zal gaan.

Een deel van dat geld kan worden gebruikt om de terugbetaling van het herstelfonds te starten. De rest moet naar een nieuw klimaatfonds gaan, dat Brussel wil inzetten om de sociale kosten van de klimaattransitie eerlijker te verdelen. Beide voorstellen zullen zeker op verzet van lidstaten kunnen rekenen. ETS-inkomsten betekenden de afgelopen tijd een stabiele inkomstenbron – afgelopen jaar leverde het EU-landen al meer dan 10 miljard euro op. En ook over het ‘klimaatfonds’ bestaat grote scepsis. Rijke EU-landen als Nederland voelen er niks voor dat op die manier een nieuw herverdelingsmechanisme ontstaat in Europa.

2. Een uitstootheffing aan de grens

De vervuiler moet gaan betalen – ook als die niet in Europa zelf gevestigd is. Afgelopen zomer presenteerde de Europese Commissie een nieuwe ‘koolstofgrensheffing’, die een prijs moet gaan zetten op de import van bepaalde vervuilende goederen als ijzer, staal en cement. Nu stelt ze voor dat 75 procent van het geld dat dat oplevert, direct door Brussel geïnd gaat worden – circa een half miljard per jaar.

Het animo voor de grensheffing groeide de afgelopen periode, ook bij een land als Duitsland dat aanvankelijk bezorgd was over de gevolgen voor zijn eigen handelspositie. Maar dat Brussel nu zelf een fors deel van de inkomsten wil gaan incasseren zal op veel meer scepsis stuiten.

3. Nieuwe winstbelasting

Het was een internationale doorbraak: de afspraken die meer dan honderddertig landen onlangs overeenkwamen voor een eerlijkere belastingheffing. In dat akkoord staat onder meer dat grote multinationals voortaan voor een kwart van hun winst belast kunnen worden in de landen waar zij hun diensten of producten aanbieden. Ook EU-landen kunnen bedrijven als Google en Apple dus beter gaan aanslaan. En als het aan de Commissie ligt, gaat een deel van dat geld direct naar Brussel: 15 procent, goed voor tussen de 2,5 en 4 miljard per jaar.

Gaan lidstaten daarmee akkoord? Het was afgelopen jaar al niet eenvoudig alle EU-landen achter de belastingafspraken te krijgen. Landen als Ierland en Hongarije verzetten zich tot het laatst. Dat Brussel nu aanspraak wil maken op een deel van de nieuwe opbrengsten zal niet overal zomaar op instemming kunnen rekenen.