Boom vol ballen en verhalen

In de achtste eeuw stuitte de Benedictijnse missionaris en latere heilige Bonifatius in Geismar in de huidige Duitse deelstaat Hessen op inwoners die offers brachten bij de Donareik, de boom van de Noordse dondergod Thor (‘Donar’). Bonifatius ging de boom met een bijl te lijf. Hiermee was de kerstening van de Germanen een feit, want Thor bleef gek genoeg stil na het omhakken van zijn eik. Wat meer was, een zilverspar bleek uit de stomp te groeien — de allereerste kerstboom.

De kersverse gelovigen zagen dat de boom driehoekig was; daar had je dus Vader, Zoon en Heilige geest. Ironisch genoeg speelde zo’n boom, in ieder geval delen ervan, al langer een rol in het heidens leven. In de Oudheid decoreerden mensen hunkerend naar vrolijkheid tijdens de donkere maanden hun huizen met groenblijvende takken.

Vele eeuwen later, naast de weg naar Bergen in Noord-Holland, ploeter ik door de modder richting een woud van sparren, ieder jaar neergezet door een man die klompen draagt. Bij hem zoek ik een boom, welig, naaldvast, reikend tot aan het plafond in mijn woonkamer. Het streven is naar perfectie: een top die de ster fier kan dragen, want er is een kindeke geboren en het licht van baby Jezus moet de wereld in schijnen.

Foto Getty Images

Tijdens het optuigen stuit ik op versieringen die mijn kinderen jaren geleden op de lagere school hebben gemaakt. Die gooi ik nooit weg, ook al hebben de papieren sterren en de glitterballen van piepschuim allerlei vreemde vlekken. Ook zijn er gouden slingers, puzzelballen met gaten erin, houten vogeltjes, kristallen engelen, kersen en rode appels. Een kerstman met een lege batterij en een gebarsten, rode neus.

Mijn geradbraakte kerstman doet me denken aan Bonifatius. Na zijn confrontatie met Donar verspreidde zich de kerstboom in Europa, vooral in de zestiende eeuw. In Amerika deed de boom pas rond 1800 zijn intrede toen Duitse immigranten arriveerden. In Nederland ontstond de gewoonte een kerstboom binnen neer te zetten in de negentiende eeuw, toen zondagsscholen een hoge vlucht namen tijdens het Réveil, het tijdperk van de gereformeerde opwekking.

Wanneer ik klaar ben, is het geen boom meer, maar een woord. Vol verhalen, verlangen en symboliek, alles gehuld in de schittering van licht. Het is nu een Charles Dickens-boom, bedoeld om herinneringen levend te houden, opdat mijn drie studerende kinderen thuis kunnen komen. Dickens, meer dan wie dan ook, leert ons de waarde van het woord in A Christmas Tree (1850): „And I do come home at Christmas. We all do, or we all should.”

Lang geleden ging mijn vader naar een bos. Even later kwam hij terug met een dennenboom met onderaan dikke wortels en een kluit aarde. Dat jaar keek ik gefascineerd hoe hij kaarsjes in blakertjes in de takken van de boom in onze woonkamer vastklampte en aanstak. Dat jaar stapte ik tijdens de kerstbarbecue bij de rivier in een doorn die afbrak in mijn voetzool. Dat was in Zuid-Afrika. Dat jaar kreeg ik een View-Master als kerstcadeau die ik nog altijd heb. De boom plantte mijn vader op de dag na nieuwjaar in onze voortuin. Meer dan twintig jaar lang groeide de boom daar – totdat iemand hem een paar jaar geleden kapte.