Bladenuitgever New Skool Media (EW, Kijk, Formule1) komt in Belgische handen   

Na DPG – voorheen De Persgroep – en Mediahuis roert met Roularta Media Group nu ook een derde Belgische uitgever zich stevig op de Nederlandse mediamarkt. Deze woensdag werd bekend dat het bedrijf New Skool Media, een uitgever met eenentwintig mediamerken, wil overnemen.

Hoewel het bedrijf al enkele Nederlandse titels in bezit had, zoals Plus Magazine en Landleven, betekent de overname een forse uitbreiding van de portefeuille. Behalve opinieblad EW gaat het bijvoorbeeld om titels als Kijk, Fiets, Columbus Travel en enkele motor- en autosportpublicaties.

Bij New Skool Media, ontstaan in 2014 vanuit Sanoma, is zo’n 170 fte personeel werkzaam, dat samen een omzet van jaarlijks meer dan 45 miljoen euro realiseert. Binnen Roularta zorgen bijna 1.500 fte voor een omzet van 300 miljoen euro.

EW, voorheen bekend als Elsevier, is de bekendste titel die nu in Belgische handen komt. Het magazine, opgericht in de maanden na de oorlog als doorstart van het door de bezetter verboden Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, verwierf al snel een reputatie als lijfblad voor sociaal conservatieve en economisch liberale Nederlanders.

Hoofdredacteur Arendo Joustra is niet verbaasd dat zijn titel nu in Belgische handen komt. „Ze hebben Knack al, toch een beetje de tegenhanger van EW in België, dus het is niet zo onlogisch.”

Net een krant

Wat zegt het over Nederlandse uitgevers dat een tijdschriftbedrijf als New Skool niet door een Nederlandse partij wordt opgekocht? Joustra: „Door steun van de Belgische overheid in de distributie zitten ze toch wat ruimer bij kas, denk ik. Voor ons is vooral van belang dat het een familiebedrijf met liefde voor media is en geen hedgefund of private equity.”

De verschijningsfrequentie van EW – een weekblad – komt volgens Joustra niet in gevaar. „Het is zakelijk gezien veel verstandiger een weekblad te zijn. Je komt vaker uit, dus kan je een hoger bedrag aan de abonnees vragen.” Tegelijk signaleert Joustra dat het voor moderne lezers weinig meer uitmaakt. „Voor hen functioneren we net als een krant. We zijn dan ook het enige tijdschrift in Nederland dat online abonnementen verkoopt.”

Als de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Centrale Ondernemingsraad en de redactieraad van EW akkoord gaan met de overname, dan krijgt die in het nieuwe jaar zijn beslag.