Afzegging ijshockeysterren grote klap voor Winterspelen

Als een WK voetbal zonder spelers van clubs die uitkomen in de Champions League. Dat is een olympisch ijshockeytoernooi gespeend van sterren uit de National Hockey League (NHL), de hoogste Noord-Amerikaanse profcompetitie voor mannen. Met de wereldwijde opmars van de Omikron-variant is zo'n uitgekleed toernooi niettemin het hoogst haalbare tijdens de aankomende Winterspelen in Beijing.

Dinsdagavond lekte uit dat NHL-spelers niet naar China gaan, nieuws dat woensdagmiddag officieel werd bevestigd. Het besluit, genomen in overleg tussen spelers, clubs en de NHL, volgt op een snelle toename van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en Canada. Door de heropleving van de pandemie heeft de NHL de voorbije weken noodgedwongen tientallen wedstrijden uitgesteld. Het competitiebestuur vreest dat het seizoen, dat loopt van oktober tot juni, niet op tijd kan worden uitgespeeld als NHL-spelers deelnemen aan de Spelen. Met alle commerciële belangen die gemoeid zijn met de NHL – de league rekent op een jaaromzet van ruim 4,4 miljard euro – achten spelers en clubs dat risico te groot.

De afzegging is een grote tegenvaller voor zowel spelers, ijshockeyliefhebbers als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en zijn sponsors. Nog geen vier maanden geleden bracht de NHL naar buiten dat het, na lang onderhandelen, overeenstemming had bereikt met de spelersvakbond en het IOC over deelname aan de Spelen, die op 4 februari beginnen. Drie weken zou de ijshockeycompetitie pauzeren om haar sterspelers de mogelijkheid te geven in Beijing voor hun land uit te komen.

Betrokken partijen vierden de deal als een grote overwinning. IJshockey is een van de blikvangers van de Winterspelen; anders dan in zomersport basketbal, die gedomineerd wordt door Amerikaanse NBA-spelers (de VS wonnen afgelopen zomer in Tokio voor de zestiende keer olympisch goud), heeft ijshockey geen gedoodverfde favoriet. Canada, Finland, de VS, Zweden, Tsjechië en Rusland maken allemaal kans op goud. En al die landenteams hebben NHL-spelers binnen de gelederen.

Spelen als hoogtepunt

Dat maakte van de Winterspelen voor ijshockeyers en fans wereldwijd een absoluut hoogtepunt sinds de NHL zijn spelers in 1998 voor het eerst toestond mee te doen aan het olympisch toernooi. In het Japanse Nagano won Tsjechië, met keeper Dominik Hašek van de Buffalo Sabres als uitblinker, dat jaar in de finale van Rusland (1-0). De finale van de Spelen in Vancouver (2010) was de best bekeken ijshockeywedstrijd in de VS sinds 30 jaar. Ruim 27 miljoen Amerikanen zagen hoe hun land in de extra tijd verloor van gastland Canada, waar de finale meer dan 16 miljoen kijkers trok. Na het winnende doelpunt van Sidney Crosby stroomden de Canadese straten vol met feestende fans.

Hoe belangrijk deelname van NHL-spelers is voor de uitstraling van het olympisch toernooi bleek tijdens de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Net als straks in Beijing ontbrak de mondiale ijshockeytop in Zuid-Korea. Ook toen wilde de NHL het seizoen niet onderbreken voor de Spelen, maar om andere redenen. Op de achtergrond speelden onvrede over verdeling van sponsorgelden en vrees voor blessures. Zonder de ijshockey-elite trokken de wedstrijden veel minder kijkers.

Een belangrijk verschil met de huidige situatie is dat de NHL-spelers destijds wél naar de Spelen wilden. Zij waren zelfs zo boos over het besluit van de competitiebazen dat ze eisten er in Beijing weer bij te mogen zijn – vandaar de deal van afgelopen september. Maar de heropleving van de coronapandemie en het vooruitzicht van strenge coronamaatregelen tijdens de Spelen – inclusief uitgebreide quarantaine– en isolatieverplichtingen voor atleten die positief testen op het virus – hebben de stemming bij veel ijshockeyers doen kantelen. Sommigen besloten daarom al eerder niet te gaan, ook als ze wel toestemming hadden gekregen.

Bubbel in Beijing

Ook zonder NHL-sterren gaan de Spelen door, maar dan met ijshockeyers uit kleinere competities. Voor de overige circa drieduizend wintersporters die meedoen in Beijing is de drempel om af te zeggen aanzienlijk hoger. Zij hebben veelal geen dure contracten bij profclubs. Prestaties tijdens de Spelen zijn in hoge mate bepalend voor hun sportieve status en inkomen.

Toch is het voorstelbaar dat de coronapandemie de Winterspelen nog in gevaar brengt, anderhalve maand voordat ze volgens planning van start gaan. Net als tijdens de Zomerspelen van Tokio 2020, die met een jaar werden uitgesteld vanwege corona, verblijven sporters en deelnemers straks in een bubbel die contact met de buitenwereld moet voorkomen. Sporters die niet (dubbel) zijn gevaccineerd moeten bij aankomst in China bovendien drie weken in quarantaine. Maar het is de vraag of die maatregelen volstaan in het licht van de extreem besmettelijke Omikronvariant, die zich op dit moment in grote delen van de westerse wereld verspreidt.

Het IOC wil voorlopig niets van uitstel weten, laat staan van afstel. De organisatie is „overal op voorbereid”, zei IOC-lid Juan Antonio Samaranch, namens het comité verantwoordelijk voor het evenement in Beijing, eerder deze maand. „Dus we zijn blij te kunnen vertellen dat de Spelen doorgaan, op tijd en in de geplande vorm.”