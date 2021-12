AFM: Nederlanders met migratieachtergrond financieel kwetsbaar

Nederlanders met een migratieachtergrond zijn financieel kwetsbaarder dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat staat in een donderdag verschenen verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Met name Nederlanders met een niet-westerse achtergrond zijn volgens de AFM kwetsbaarder, onder meer vanwege hun ontoereikende oudedagvoorziening als gevolg van een AOW-gat. Een groot deel van de eerste generatie migranten is op latere leeftijd naar Nederland gekomen, waardoor ze geen volledige AOW ontvangen.

Ook spelen meer structurele factoren een rol: Het gemiddeld lagere onderwijsniveau zorgt en de minder sterkte arbeidsmarktpositie zorgt voor een grotere kans op schulden- en betalingsproblematiek. De sluiting van steeds meer (fysieke) kantoren van financiële dienstverleners blijkt zowel lastig voor de oudere generatie Nederlanders met een migratieachtergrond, als voor nieuwkomers die in hun land van herkomst niet de digitale vaardigheden hebben opgedaan voor een soepele toegang tot het Nederlandse financiële stelsel. Tenslotte zorgen taalbarrières voor een grotere financiële kwetsbaarheid onder Nederlanders met een migratieachtergrond, concludeert de AFM.

De AFM wil met het rapport bijdragen aan bewustwording en een maatschappelijke discussie rondom het vraagstuk. De groep Nederlanders met een migratieachtergrond zal de komende jaren bovendien groeien. Dit jaar maakt de heterogene groep nog 24 procent van de totale bevolking uit, tot 2050 stijgt dit aandeel naar verwachting van het CBS tot 3 tot 40 procent. Het CBS hanteert de definitie dat iedere Nederlander van wie tenminste één van beide ouders in het buitenland geboren is, geldt als een Nederlander met een migratieachtergrond.