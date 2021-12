2021 was een recordjaar voor overnames, maar niet in Nederland

Mediabedrijf Warnerbros, de Britse supermarktketen Morrisons en de leverancier van medische hulpmiddelen Medline. Dit zijn slechts enkele van de bedrijven die in 2021 voor veel geld van eigenaar wisselden. Maar juist in een jaar waarin de totale som van alle overnames een recordhoogte bereikte, onthielden Nederlandse bedrijven zich van grote overnames, blijkt uit onderzoek door het Amerikaanse consultancybureau Bain & Company.

Aan het begin van de pandemie keken investeerders en bestuurders vertwijfeld om zich heen. Hele bedrijfstakken kwamen stil te liggen, beurskoersen kelderden. De overname van de Nederlandse optiekketen GrandVision (Pearle) werd door EssilorLuxottica vertraagd, evenals die van juwelier Tiffany’s door luxeconcern LVMH. Blackstone betaalde een fors lagere prijs voor de Haagse bank NIBC.

Dat het ene pandemiejaar het andere niet is, bewijzen de astronomische sommen die in 2021 betaald werden voor bedrijfsaankopen. Ondernemers draaiden, met aanpassingen, veelal gewoon door. Het leidde tot meer optimisme aan het overnamefront. Liefst 5.400 miljard dollar (4.700 miljard euro) spendeerden bedrijven en investeerders tot 7 december van dit jaar aan overnames in 2021.

Het is volgens Bain & Company, dat de cijfers uit databank Dealogic plukte, fors meer dan de 3.700 miljard dollar van vorig jaar. De verwachting is dat het cijfer voor het jaar als geheel zelfs nog wat hoger zal uitkomen. Persbureau Reuters meldde afgelopen maandag op basis van datzelfde Dealogic dat het totaal inmiddels al op 5.600 miljard dollar zou staan. Het is ook meer dan in de voorgaande recordjaren (2007 en 2015) werd uitgegeven aan overnames: 4.600 miljard dollar.

Lees ook: De winkels van Pearle zijn nu inzet van een brillenoorlog

„De impact van corona is voor de meeste bedrijfstakken minder groot dan gedacht”, zegt Michiel Post, hoofd investment banking Benelux bij de Japanse zakenbank Nomura. „Er is bovendien veel monetaire en fiscale steun gegeven. Dat heeft de aandelenmarkt geholpen en daarmee ook het enthousiasme voor overnames.”

Rustig in Nederland

De grootste deal werd gesloten tussen twee Amerikaanse bedrijven. AT&T verkocht de mediavisie met daarin onder meer WarnerBros, CNN en HBO voor 43 miljard dollar aan Discovery. In het Verenigd Koninkrijk werd fel gevochten om supermarktketen Morrisons. Private-equitypartij Clayton, Dubilier & Rice ging er voor 7 miljard pond (8,2 miljard euro) met de buit vandoor.

In Nederland valt de verkoop van T-Mobile op. Investeringsmaatschappijen Apax en Warburg Pincus kochten voor 5,1 miljard euro de Nederlandse activiteiten van het Duitse bedrijf. Weliswaar een deal met een Nederlands tintje maar gesloten tussen een Duitse, Britse en Amerikaanse partij. Het Rotterdamse handelsbedrijf voor chemicaliën Caldic wisselde voor 1,5 miljard tot 2 miljard euro van Amerikaanse handen.

In de lijst van topdeals over 2021 staan nauwelijks Nederlandse bedrijven. Natuurlijk hebben er ook in Nederland genoeg overnames plaatsgevonden, zegt Post. „Maar dat zijn vooral deals tot 500 miljoen euro. Overnames in het middensegment. In het verleden zagen we dat bedrijven als Ahold, Unilever en ING heel actief waren op de overnamemarkt. Maar die hebben zich om verschillende redenen anders opgesteld. Voor de meeste banken zie je bijvoorbeeld dat een strategie gericht op globale aanwezigheid nu niet de juiste is.”

SPAC en private-equity rukken op

Bain liet ook onderzoeken wat voor soort overnames er gedaan werden. Het merendeel (63 procent) is door bedrijven, vanuit strategisch oogpunt. Dus ondernemingen die een ander bedrijf overnemen of fuseren met een partij die een strategisch voordeel biedt. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier van auto-onderdelen die in de huidige markt van chip- en grondstoftekorten een belangrijke functie vervult in de productieketen. Post: „Bedrijven willen zekerheid over de levering en halen zo’n partij daarom liever aan boord.”

Het aantal overnames door bedrijven groeide in alle sectoren, maar voornamelijk in de technologie- en zorgsector waren kopers bereid fors meer geld mee te brengen. Bain berekende dat investeerders in 2021 gemiddeld 28 keer de brutowinst betaalden voor overnames van techbedrijven. Voor gezondheidszorgondernemingen was dit 24 keer de brutowinst.

Opvallend genoeg lag het aandeel van overnames in de categorie bedrijven in de totale overnamesom de laatste jaren wel fors hoger dan in 2021. Er werden dit jaar met name meer private-equitydeals gesloten (ruim 1.000 miljard dollar, 18,5 procent van het totaal). Investeerders nemen daarbij (een deel van) een bedrijf over in de hoop het binnen een aantal jaren met winst te verkopen en in de tussentijd te profiteren van goede resultaten.

Ook de zogeheten Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) zijn aan een opmars bezig (10,5 procent van het totaal).

Lees ook: Pegasus - een lege beurshuls ter waarde van een half miljard

Dat zijn beursfondsen waarin ondernemers alvast geld stoppen waarmee vervolgens een bedrijf gekocht moet worden dat in het fonds wordt ondergebracht. Onder meer de Franse zakenman Bernard Arnault leidde op die manier twee SPACs naar de Amsterdamse beurs.

Lager tempo verwacht

Voor 2022 staan al verschillende overnames op de rol. Zo aast de Amerikaanse investeringsgroep KKR op Telecom Italia. De private-equityreus deed vorige maand een bod van 10,8 miljard euro op het belangrijkste telecombedrijf van Italië. Chemiebedrijf DSM zoekt een koper voor de materialendivisie.

Toch verwacht Post dat het overnametempo wat gaat afremmen. „De hoeveelheid ondernemingen die naar de markt gaat komen, zal lager liggen. Iedereen die vanuit de private-equityhoek bezit wilde verkopen, heeft dat inmiddels wel gedaan. Dat zal effect hebben op de verhouding tussen vraag en aanbod van ondernemingen volgend jaar.”