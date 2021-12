Theo de Boer zocht naar poëzie in de filosofie

Wijsbegeerte was niet de eerste keuze van filosoof Theo de Boer, toen hij aan de Vrije Universiteit klassieke talen ging studeren. Dat werd voor de in 1932 in Zuid-Beijerland geboren domineeszoon al snel een teleurstelling. Voor wat al die oude schrijvers had bewogen, bestond in de filologie geen enkele belangstelling. Toen hij tijdens een college vroeg wat een bepaalde term precies wilde zeggen, was de boot aan. „Als u dat wilt weten, moet u het maar aan mijn collega van filosofie vragen” antwoordde de docent. „Nou”, vertelde hij eens in een interview, „dat heb ik toen maar gedaan.”

Afgelopen donderdag overleed Theo de Boer op 89-jarige leeftijd. Bijna een kwart eeuw lang doceerde hij filosofische antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, tot hij in 1992 overstapte naar de VU. Als een van de toonaangevende denkers van zijn generatie, was hij buiten het academische circuit bekend door zijn vele krantenstukken, vooral in Trouw: over maatschappelijke vraagstukken, religie en poëzie. In 2011 mondde dat laatste uit in het samen met Peter Henk Steenhuis geschreven boek Denken over dichten. De ondertitel luidde Hartstocht en rede komen in contact: een filosofische opdracht die De Boer steeds dringender was gaan ervaren.

Nadat hij in 1968 aan de UvA tot hoogleraar was benoemd, zocht Theo de Boer bewust de discussie op met de menswetenschappen. Klopt het daarin gehanteerde mensbeeld eigenlijk wel? – zo vroeg hij zich af. In het toenmalige positivistische klimaat zag de psychologie de mens als weinig meer dan een machine waar stimuli in gingen en een respons uitkwam. Maar, zo stelde De Boer vast, zo bestaat een mens helemaal niet. Het bewustzijn is een evidentie die de wetenschap niet eenvoudigweg kan negeren. Opnieuw ging het hem om de concrete waarheid van wat beweerd werd. Zijn veelbesproken boek Grondslagen van een kritische psychologie uit 1980 was de vrucht van die kritiek.

Concrete werkelijkheid

„Filosofie moet de fenomenen redden”, schreef De Boer in zijn essaybundel Langs de gewesten van het zijn uit 1996. Dat wil zeggen: ze moet abstracties en algemeenheden, of die nu van wetenschappelijke of religieus-dogmatische aard zijn, terugbrengen tot de concrete werkelijkheid. Zelf zocht hij die realiteit op door in de krant te schrijven voor een groot publiek. Dat strookte met zijn opvatting van de universiteit. „Als de filosofie zich losmaakt van de cultuur en louter specialistisch onderzoek doet, sterft ze af”, zei hij in een interview. „Maar in de universiteiten raakt dat soort reflectie steeds meer in de verdrukking.”

Zijn wetenschappelijke sporen had De Boer verdiend met de vuistdikke dissertatie waarmee hij in 1966 een internationaal erkende specialist werd in het denken van Edmund Husserl, grondlegger van de fenomenologie. Maar veel dieper raakte hij kort daarop onder de indruk van het werk van de Frans-joodse denker Emmanuel Lévinas, dat hem opnieuw met de neus op de feitelijke ervaring drukte. Terwijl de filosofische ethiek in die jaren vaak wegwiekte in abstracties, wees Lévinas erop dat het echte ethische appèl uitgaat van het concrete gelaat van de persoon tegenover je.

In zijn boek Tussen filosofie en profetie uit 1976 dacht De Boer verder op het spoor van Lévinas. Niet alleen langs ethische lijnen, maar ook langs religieuze. De vraag wat de godsdienstige traditie in een seculariserende maatschappij nog kan betekenen heeft hem nooit losgelaten. Dat leidde in 1995 tot De God van de filosofen en de God van Pascal, een filosofische bestseller die vooral in protestantse kringen fel bediscussieerd werd.

De Boer keerde zich daarin tegen het traditionele Godsbeeld als het wezen dat ten grondslag ligt aan een door hem geschapen werkelijkheid. Zo’n metafysica is niet houdbaar meer, zo betoogde hij. Als het spreken over het transcendente nog enige zin heeft, dan moet het wortelen in menselijke ervaringen, verhalen en in poëzie. Juist daarvan had de rationalistische filosofie zich altijd verre gehouden.

Filosofie berust in belangrijke mate op verbeelding, zo betoogde De Boer in 1997 in zijn afscheidsrede De vier zuilen van de filosofie, naast inspiratie en ervaring. Pas aan het eind komt het redeneren erbij: niet te verwaarlozen, maar zeker niet het enige ingrediënt van de wijsbegeerte. En verbeeldingskracht leer je bij uitstek bij het lezen van gedichten.

Als gymnasiast had De Boer al elk gedicht dat hem in handen viel overgeschreven in dictaatcahiers. Geld om boeken te kopen was er niet geweest. Hoogstens tweedehands, voor een kwartje in de Oudemanhuispoort. Dan was zijn zakgeld op.

Gaandeweg kwam hij opnieuw uit bij de poëzie, om te beginnen in de essaybundel Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit uit 1993. Achterberg, Eliot, Celan, Seamus Heaney en vooral Nijhoff streden daarin om de voorrang. Want poëzie is de wetenschap van het eenmalige, waarin ook ons ‘ik’ wortelt, aldus De Boer. Een afgeronde theorie viel daar ook toen niet van te maken; het nadenken erover kon hoogstens fragmentarisch en essayistisch zijn. Maar juist daarom is hij het altijd als zijn belangrijkste boek blijven beschouwen.