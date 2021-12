‘The Shop Around the Corner’: romkom die serieuze vragen stelt

Het probleem van toneelverfilmingen is dat mensen geneigd zijn die te vergelijken met het bronmateriaal, om meestal te constateren dat het toneelstuk beter is. Dat had Ernst Lubitsch goed in de gaten toen hij besloot het obscure Hongaarse toneelstuk Parfumerie van Miklós László als basis te nemen voor zijn bitterzoete komedie The Shop Around the Corner (1940). Niemand kende (en kent) dat stuk, waardoor negatieve vergelijkingen uitblijven. Niet het toneelstuk maar de verfilming ervan werd zo bijzonder invloedrijk, getuige twee remakes: de musical In the Good Old Summertime (1949, met Judy Garland) en You’ve Got Mail (Nora Ephron, 1998).

Het verhaal gaat over verkopers in een lederwarenwinkel in Boedapest aan de vooravond van Kerst. Twee van hen, Alfred (James Stewart) en Klara (Margaret Sullavan), kibbelen de hele tijd, wat geestige scènes oplevert. Ze beseffen niet dat de persoon met wie ze anoniem romantische brieven uitwisselen de ander is. Het leidt tot een film over de neiging elkaar te beoordelen zonder onder de oppervlakte te kijken, over de vraag wat onze ware aard is en over de verwachtingen en teleurstellingen van het leven; serieuze onderwerpen voor een romantische komedie.

Liefde in al haar verschijningsvormen staat centraal: romantische, narcistische, jaloerse en uitdovende. Zo vermoedt Mr. Matuschek, de mopperende winkeleigenaar, dat zijn vrouw vreemdgaat, wat leidt tot een zelfmoordpoging. Hier wordt het veelstemmige The Shop Around the Corner melancholiek, als Matuschek beseft; „ze wilde niet oud met mij worden”. Ook Klara krijgt last van hartzeer, als haar ‘penvriend’ door omstandigheden niet komt opdagen op hun eerste afspraakje. Het levert een schitterende scène op, als ze de volgende dag in het postkantoor kijkt of hij een brief heeft geschreven. In close-up toont Lubitsch haar vergeefs tastende handen in het postvakje, waarna haar teleurgestelde gezicht naar beneden zakt en half omkaderd wordt door de randen van het postvakje. Hier is toneel hartverscheurende cinema geworden.