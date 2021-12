‘The Father’ is zo goed als film dat je niet eens het toneelstuk wilt zien

Iemand die het toneelstuk ‘De vader’ met Hans Croiset en Johanna ter Steege had gezien zei: „Ik durf niet naar de film, zo goed vond ik de voorstelling.” Ik dacht na het zien van de film juist: „Ik ben blij dat ik het toneelstuk niet heb gezien.” Zo echt film-film is de film met Anthony Hopkins van Florian Zeller die daarvoor zijn eigen toneelstuk uit 2012 bewerkte. Hopkins kreeg eerder dit jaar een Oscar voor zijn rol van oudere man die door het doolhof van zijn geheugen dwaalt. Heeft hij alzheimer? Het wordt nergens met zoveel woorden benoemd. Misschien proberen ze hem wel gek te maken. Als je de werkelijkheid niet helemaal helder ziet, worden de mensen om je heen al snel acteurs die een rol spelen in een onbekend scenario.

Alle lof gaat echter uit naar Art Director en Production Designer Peter Francis, die eerder onder meer meewerkte aan twee Harry Potter-films, de James Bond-film Casino Royale en het door Ian McEwan geschreven The Children Act (2017), over een rechter die moet beslissen of een bijna volwassen jongeman op grond van religieuze redenen een bloedtransfusie mag weigeren. Francis bouwde voor The Father een appartement in de studio, dat met kleine aanpassingen van het appartement van vader Anthony in de flat van dochter Anne en nog heel andere locaties kan veranderen. Op de website Film and Furniture wordt een tipje van de sluier opgelicht: andere deuren, andere kleuren, een kleine verandering brengt een groot gevoel van verwarring en vervreemding met zich mee.

Het geheim en het genie van het decor van The Father ligt erin dat we ruimtes vaak alleen onbewust waarnemen maar zoiets simpels als licht, of een verschoven stoel kan je waarneming al verstoren. Of denk maar hoe het is om na lange afwezigheid je voordeur weer te openen. Was de gang werkelijk zo klein? Eigenlijk zijn we helemaal niet zulke scherpe waarnemers. De hoofdpersonen in The Father zijn misschien onbetrouwbare vertellers, wij als toeschouwers zijn onbetrouwbare getuigen. Peter Francis speelt daar subtiel mee. Het op deze manier visueel vertellen van een verhaal, met decor, licht, kleur en camera maakt van een verhaal pas echt film.