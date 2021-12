Uitgebreid vergaderen en spreadsheets maken: zo gaan de dj’s achter de Top 2000 te werk

Wouter van der Goes heeft elk jaar één wens. De dj van NPO Radio 2 hoopt dat ‘Telegraph Road’ van de Britse band Dire Straits gedraaid wordt op een moment dat hij dienst heeft bij de Top 2000.

De veertien minuten durende ballad vol uitgesponnen gitaar- en pianosolo’s beschouwt Van der Goes als een eerbetoon aan zijn in 2015 overleden vader. Tot nu toe had hij steeds geluk en kwam op 31 december steevast het nummer voorbij in een uur dat Van der Goes presenteerde. Dit jaar staat ‘Telegraph Road’ op nummer veertig in de Top 2000, de jaarlijkse hitlijst die tussen 25 en 31 december non-stop wordt uitgezonden op NPO Radio 2.

Lees ook: Peter R. de Vries’ favoriete nummer op drie in Top 2000, Queen weer bovenaan

En Van der Goes heeft wéér mazzel. „Ik kreeg de muzieklijst opgestuurd samen met het presentatorenschema. Ik weet nog precies op welk moment. Ik stond voor een rood stoplicht in Soest en opende de mail en scrollde naar mijn schema. Laden, laden, 1,2 MB! Toen zag ik hem staan. Hij stond wéér in mijn shift. Ik zou het verschrikkelijk hebben gevonden als het in een volgende uur had gezeten”, zegt hij.

Wouter van der Goes is een van de dertien dj’s die een bijdrage leveren aan de 23ste editie van de Top 2000. De hitparade van tweeduizend popnummers, die wordt samengesteld op basis van stemlijstjes van luisteraars, is al jarenlang het best beluisterde programma op de Nederlandse radio.

„De Top 2000 is misschien wel het grootste muziekonderzoek ter wereld”, zegt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries. „De lijst is de muziekthermometer van ons land.” Ook in stemgedrag vertegenwoordigt de Top 2000 een afspiegeling van het land, blijkt uit NPO-cijfers. Zo is 24 procent van de stemmers jonger dan dertig jaar en 32 procent tussen de dertig en vijftig. Een deel van de jeugdstem komt terug met de notering van ‘Stapelgek’, een nummer van de onder jongeren populaire YouTube-band Bankzitters.

Verbinding en herkenbaarheid

De Vries is trots op de aanwezigheid van „regionale parels” in de lijst, van het Limburgse Rowwen Hèze tot het Friese Twarres en van het Zeeuwse BLØF tot aan de Groningse bard Ede Staal. „Mensen zijn gewoontedieren en willen herkenbaarheid. De lijst zorgt voor houvast tussen Kerst en Oud en Nieuw. Het is verbindend dat je weet dat Queen weer op één staat.”

Maar niet alles is voorspelbaar in de lijst. De nummer twee van het Eurosongfestival van dit jaar – ‘Voilà’ van Barbara Pravi – staat bijvoorbeeld hoger dan de winnaar van het songfestival: Måneskin. Curieus is ook dat Jan Smit, de presentator van het Songfestival, niet wist te profiteren van zijn optreden voor een miljoenenpubliek. De Volendamse volkszanger staat niet meer in de lijst. Jazzmuzikant Miles Davis daarentegen voor het eerst wél, met een instrumentaal nummer van ruim negen minuten uit 1959: ‘So What’.

‘A Whiter Shade of Pale’ van Procol Harum, het favoriete nummer van Peter R. de Vries, eindigt op nummer 3.

Over het aantal stemmers wordt geen mededelingen gedaan, maar de lijst levert elk jaar een schat aan informatie op. Ook dit jaar zijn er trends te ontwaren die in verband gebracht worden met gebeurtenissen in 2021.

De stijging van alle nummers van Golden Earring (en zeven noteringen meer dan vorig jaar) wordt toegeschreven aan de mededeling dat de band niet meer kan optreden als gevolg van de ziekte van gitarist George Kooymans. De opkomst van chansons in de lijst, met nieuwkomer ‘La Bohème’ van Charles Aznavour, lijkt een gevolg van de goed bekeken tv-show van Aznavour-fans Matthijs van Nieuwkerk en zanger-presentator Rob Kemps. (Kemps staat als vertolker van het nummer ‘Links Rechts’, een zomerhit van Snollebollekes, zelf ook in de lijst, op 732). Ook de stijgingen van het nummer ‘A Whiter Shade of Pale’ van Procol Harum (op nummer 3!) en ‘Guaranteed’ van Eddie Vedder hebben een oorzaak. De nummers behoorden tot het uitvaart-repertoire van de vermoorde Peter R. de Vries.

Op de lijst hebben de makers van het programma geen enkele invloed, bezweren ze. In de beginjaren werd er nog een lijst samengesteld waaruit luisteraars konden kiezen. In een zomerse seance schoven de dj’s aan om de groslijst op te stellen. In die pre-internettijd stuurden luisteraars soms nog briefkaarten om hun muziekfavorieten door te geven.

Twijfelaars krijgen suggesties

Nu kan elke luisteraar tussen de vijf en vijfendertig nummers naar eigen keuze invullen op de site van de Top 2000. Toch hebben de makers wel énige invloed: de NPO helpt twijfelaars met kiezen door een zoeklijst van circa tienduizend liedjes aan te bieden. Dat zijn de ruim 4.500 nummers die ooit in de lijst hebben gestaan, aangevuld met een suggestie-lijst van de dj’s.

NPO Radio 2-muzieksamensteller Basyl de Groot: „Om een misverstand weg te nemen. Daar hóef je dus niet uit te kiezen.”

Van der Goes: „Sommige mensen negeren die lijst en kiezen gewoon twintig nummers van ABBA.” (De ABBA-nummers stegen dit jaar fors.)

Ook ‘Stapelgek’ van de onder jongeren populaire YouTube-band Bankzitters staat in de Top 2000. 24 procent van de Top 2000-stemmers is jonger dan dertig jaar. Foto ANP

De Groot moet elk jaar een „infrastructurele trapeze act” uitvoeren om tweeduizend nummers in het schema te proppen (168 uur). „Als de lijst gereed is, gieten we hem in een spreadsheet en dan poppen er altijd rode sterren op. Dat zijn de langere nummers die je in een uur moet zien te wurmen, maar niet passen, omdat ze dan het Journaal doorkruizen. Het is elk jaar weer vechten om ‘Echoes’ van Pink Floyd (ruim 23 minuten) en ‘Tubular Bells’ van Mike Oldfield (25.30 minuten) weg te zetten.”

De Vries: „Die nummers draaien we dus helemaal. Toen ‘Tubular Bells’ eens werd ingekort ontplofte Twitter en werd ik ook woedend. Dat kan dus niet. We gaan niet sjoemelen.”

De drie mannen aan tafel vergaderen uitgebreid over de versies die gedraaid moeten worden. Dat zijn de meeste pure tracks afkomstig van albums. Destillaatversies of singles waarin solo’s of coupletten zijn geëlimineerd halen de lijst niet. Van der Goes: „Bij ‘Goodbye Strangers’ van Supertramp zit het mooiste aan het einde, een gitaarsolo. Maar die knipten ze er altijd af om het op de radio te kunnen draaien.” Valt even stil. „Dat dáár geen vervolging op staat, vind ik niet te bevatten.”

Dat dj’s vanwege die lange versies spaarzaam moeten zijn met spreektijd beschouwt Van der Goes niet als een belemmering. „Soms begin je je shift in het rood, omdat er veel verkeersinformatie is na het nieuws. Haal het maar in is dan de opdracht. Ik vind het wel een kick om precies goed uit te komen.”