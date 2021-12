Regels? Nee! Moraal? Nee! Dit boek hééft geen boodschap

Er staat één boek al driekwart jaar in de Nederlandse bestsellerlijst waarvan het succes onverklaarbaar lijkt – afgemeten aan de algemeen geldende bestsellermores. Aan dit boek kwam geen BN’er te pas, überhaupt geen bekende naam, er ging geen tv-aanprijzing aan vooraf, geen reclame of bemoeienis van een influencer en nauwelijks een enthousiaste recensie. Toch werd onlangs het vijftigduizendste exemplaar van het prentenboek De NEEhoorn verkocht in een jaar tijd.

De verklaring moet dus wel de verkoopkunst van boekhandelaren zijn, de mond-tot-mondreclame, of domweg de onontkoombare charme van het boek. Toch? De grap is: De NEEhoorn onderscheidt zich juist door een weerzin tegen charme. Wat dan weer de charme is.

Het begint nog met snoezige prenten in rozige pasteltinten, waarop we een dozijn lieve eenhoorns zien dartelen in het Hartenwoud, „waar de bloemen zo groot zijn als bomen” en „de wolken gemaakt [zijn] van suikerspin”. Daar wordt een eenhoornveulen geboren, maar dat „voelde zich totaal niet op zijn plek, dus hield hij meestal zijn poezelige paardenbek”. Zijn hartgrondige chagrijn uit zich in een consequent „NEE!” op iedere vraag: „Hij zei zo vaak nee dat iedereen hem de NEEhoorn begon te noemen.”

De charme van De NEEhoorn is de weerzin tegen charme

Zeker voor wie de peuterpuberteit (‘twee is nee!’) nog niet ontgroeid is, is dat natuurlijk geestig. Of melig, zoals de Duitse auteur Marc-Uwe Kling vaker op het randje van de meligheid balanceerde met zijn satirische boeken voor volwassenen (over een links-activistische kangoeroe, of over een techno-dystopie), of, als je het andere lezers vroeg, daar mijlenver overheen stapt. Kinderen vréten dat. Zie het succes van De waanzinnige boomhut-serie, dat de flauwste grappen inzet voor… ja, voor de lól, en voor wat je anarchistische verhaalsabotage zou kunnen noemen. Regels? Wat hoort? Daar doen zij lekker niet aan! Die ondertoon is onweerstaanbaar voor kinderen. En daarmee, in zijn drang om het gezag te ondermijnen, ook wel weer charmant.

De NEEhoorn moet het hebben van de woordgrappen: na de NEEhoorn duiken ook de WATbeer, die slecht hoort (of slecht luistert), en de KUS-m’n-KONT-hond op (vertaler Jaap Robben trof de ‘NAhUND’ aan en met dat schepje-erbovenop bevestigt hij nog even het verschil tussen Nederland en Duitsland). Klapstuk van het prentenboek is het slot, dat nadrukkelijk geen boodschap heeft, maar wel een bestiarium aan woordgrapdieren presenteert: van de Simpelmees en de Goed-ideeland tot de Slanglauf en de Beerabander (een beer die zegt: „Da hek nie gedoan. Ech nie.”)

Maar ook De NEEhoorn kent die Boomhut-achtige sabotage. Zo begint de NEEhoorn midden in het verhaal te klagen dat het suf is dat alle zinnen rijmen, waarna de (inderdaad wat irritant houtenklazige) rijmzinnen prompt verdwijnen. Het leukst (want anarchistisch ten top) is de redding van een prinses uit een torenkamer, doordat genoemde hond éénmaal blaft tegen de bewaker, waarna de WATbeer de sleutel naar boven brengt, wat zinloos blijkt, want de deur klemt, waarna de NEEhoorn tegen de deur beukt, en: „Die versplinterde meteen. Huppakee, prinses bevrijd. Appeltje, eitje.” Tja, dan neem je de verhaalwetten écht niet serieus. (Stiekem heerlijk.)

