Raadselen rond machine voor euthanasie

Als je uit het leven wilt stappen, om welke reden ook, kun je binnenkort met een 3D-printer een soort zelfmoordcapsule maken, erin gaan liggen en op een knop drukken. Na een minuut raak je bewusteloos, vijf tot tien minuten later ben je dood.

Arts Philip Nitschke Foto Jasper Juinen / ANP

Althans, zo kán het gaan als de Australische arts Philip Nitschke (74) zijn zin krijgt. Nitschke wil dat het individu absolute vrijheid krijgt om zijn leven te beëindigen, zonder tussenkomst van een arts of wie dan ook. Hij is al jaren bezig om zo’n capsule te bouwen: de ‘Sarco’, een soort kruising tussen een futuristische doodskist en een overdekte bobslee. Nu beweert hij dat hij die komend jaar voor het eerst gaat testen in Zwitserland, dat als enige land ter wereld geen wettelijke obstakels zou opwerpen om dit te doen. Een jurist aan de universiteit van Sankt-Gallen, Daniel Hürlimann, zou hem dat hebben verzekerd. Met die claim haalde Nitschke, die al zes jaar in Nederland woont, recentelijk internationale kranten als The Washington Post, Die Welt en The New York Times.

Maar in Zwitserland hebben ze hun bedenkingen bij dit plan. Hulp bij zelfdoding is daar onder bepaalde voorwaarden toegelaten en daarom komen mensen uit de hele wereld naar het Alpenland om bij organisaties als Dignitas en Exit een eind aan hun leven te maken – maar juristen zeggen dat dit onder streng toezicht gebeurt en zwaar gereguleerd is. De Zwitserse autoriteiten willen de boel graag in de hand houden. Ofwel: geen sprake van dat de Sarco zomaar mag worden gebruikt.

Swissmedic, de instantie die vergunningen verleent voor medicijnen en toezicht houdt op behandelwijzen, zei tegen de nieuwssite Watson dat men zich niet bezighoudt met „fantasieproducten”. Exit International, Nitschke’s bedrijf dat de Sarco produceert, zou geen aanvraag hebben ingediend. Dus kon er ook geen toestemming zijn.

Lees ook de opinie van Boudewijn Chabot over het gebruik van middel X

Nitschke beweert echter dat Hürlimann heeft bezworen dat hij geen vergunning nodig heeft. Aan de telefoon zegt de Australiër, die in Zwitserland is om „voorbereidingen te treffen”, dat hij dus geen vergunning hoeft aan te vragen bij de Zwitserse autoriteiten. Op de vraag of hij dat kan bewijzen en een kopie van Hürlimanns rapport kan sturen, zegt hij: „Nee, dat rapport ga ik niet openbaar maken.”

Fantast of activist?

Is Nitschke een fantast of een doorgeslagen activist? Lokt hij expres controverse uit om reclame te maken voor zijn uitvinding? Of ziet hij werkelijk mogelijkheden om de Sarco volgend jaar in Zwitserland in gebruik te nemen? Dat is moeilijk te bepalen. De Australiër lijkt in elk geval wel precies te weten waar hij naartoe wil. In Australië, waar euthanasie bij wet verboden is, verloor hij zijn vergunning toen hij iemand hielp sterven. Naar eigen zeggen week hij daarna uit naar Nederland, omdat daar „een betere atmosfeer is. In Nederland spreken mensen openlijk over euthanasie”.

Het idee dat iemand anders over jouw einde beslist, is onverdraaglijk Philip Nitschke arts en euthanasieactivist

Ook in Nederland mag hij mensen niet helpen sterven. Maar daar heeft hij iets op gevonden: een doe-het-zelf e-book, The Peaceful Pill e-Handbook, waarin hij uitlegt hoe je een eind aan je leven kunt maken en waar je de beste pillen kunt krijgen („Peru: alles is daar zonder recept te krijgen”). Het boek kost 80 euro en vindt, zegt hij, in bepaalde kringen gretig aftrek.

Lees ook Het laatste besluit van Beverly en Athol

Volgens de Zwitserse wet mag je onder andere alleen iemand helpen sterven als je dat geen gewin oplevert – geen erfenissen dus, en geen winstbejag. Daarom gaat Nitschke niet zelf Sarco’s op de markt brengen en verkopen. Mensen moeten het e-book aanschaffen, en daarin vinden ze een link die ze kunnen gebruiken om de capsule zelf in 3D te laten printen. „Mensen staan al in de rij”, verzekert hij. „Ik heb ook vrijwilligers die de Sarco willen testen. Komend jaar, zeker. Daarom zit ik nu in Zwitserland: ik bereid me voor. Vandaag ben ik bij een begeleide euthanasie geweest van twee mensen. Een stel. Hartverscheurend. De een was doodziek, de ander wilde niet alleen verder. Alleen in Zwitserland kunnen ze samen sterven.”

Nitschke’s partner, gezondheidssocioloog en jurist Fiona Stewart, is intussen in Nederland bezig een stichting op te richten, De Vredige Pil, die als een soort reisbureau moet fungeren en verzorgde trips naar Zwitserland gaat aanbieden.

Stikstof

Afgelopen jaar hebben 1.300 mensen in Zwitserland begeleid een eind aan hun leven gemaakt. Een arts moet daarbij vaststellen dat de persoon in kwestie dit echt zelf wil en psychologisch stabiel is. De arts voert meerdere gesprekken en schrijft dan een barbituraat voor. Nitschke wil in de toekomst van die arts af. Zijn capsule vult zich na een druk op de knop met vloeibare stikstof, waardoor de zuurstof uit de lucht verdwijnt. Daarvoor is geen doktersrecept nodig: vloeibare stikstof is gewoon te krijgen.

Ook wil de Australiër de psychologische beoordeling van de patiënt aan kunstmatige intelligentie overlaten. „Het idee dat iemand anders over jouw einde beslist, is onverdraaglijk.” Maar de software daarvoor is nog niet klaar. Voorlopig erkent hij dat hij niet onder een menselijke arts uitkomt.

Hij wil zijn capsule daarom testen en in gebruik nemen in één van de weinige erkende klinieken in Zwitserland, dus met arts, „op een idyllische plek”. Welke kliniek dat is, wil hij niet zeggen. Dignitas, Exit Deutsche Schweiz en Ex International (geen relatie met Exit International) hebben verklaard dat ze niet met hem werken.

Blijft over Pegasos, een organisatie in Basel. Die antwoordt niet op verzoeken om commentaar. „Ja,” zegt Nitschke na enig aandringen, „Pegasos blijft over, hè.” Hij lijkt te erkennen dat zelfs deze organisatie niet staat te trappelen om hun samenwerking aan de grote klok te hangen.

Praten over zelfdoding kan met de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl

Dick Bosscher (NVVE) ‘Een beetje show is nodig’ „Een paar jaar geleden ben ik samen met ons oudste lid naar een vroeg model van de Sarco gaan kijken”, zegt Dick Bosscher, lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE, 174.000 leden). „Dat lid vond het allemaal maar show: over the top. Daar was ik het mee eens. Nitschke doet het ook voor de aandacht. Er zitten veel haken en ogen aan. Het is vermoedelijk heel duur. Hij heeft ook weleens gezegd dat mensen hierin zouden kunnen worden begraven, maar zitten begrafenisondernemers daar wel op te wachten?” Een beetje show is misschien wel nodig om aandacht te krijgen voor dit onderwerp, zegt Bosscher. „Als overheden hulp bij zelfdoding niet mogelijk maken, krijg je dat er op dit soort manieren aandacht wordt gezocht. Ik vraag me trouwens wel af of ouderen er zelf in kunnen komen, het is een soort ruimteschip met een nogal lage instap.”