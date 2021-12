Presidentsverkiezingen Libië op het laatste moment uitgesteld

Drie dagen voordat ze zouden worden gehouden zijn de Libische presidentsverkiezingen alsnog uitgesteld. Ze hadden steeds sterker het karakter van een luchtspiegeling gekregen, bijna niemand geloofde meer dat ze konden doorgaan. Zelfs een officiële kandidatenlijst ontbrak en ook over het kiesstelsel werd nog gebakkeleid. Om over de veiligheid van de kiezers in het door zwaar bewapende milities bevolkte land nog maar te zwijgen.

Nog onduidelijk is wanneer de verkiezingen wel kunnen worden gehouden. Libische leiders voerden dinsdag spoedoverleg om te voorkomen dat het uitstel uitmondt in een nieuwe ronde gevechten tussen de milities. Dinsdag trokken gewapende groepen door de hoofdstad Tripoli.

Geen enkele instantie durfde tot dinsdag de verantwoordelijkheid te nemen voor annulering of uitstel. „Libië’s verkiezingen van de 24e december zullen worden uitgesteld maar er heeft zich uitstel voorgedaan bij de aankondiging van het uitstel”, grapte maandag op twitter Anas El Gomati, directeur van het Sadeq Institute, een denktank in Tripoli.

Ontbinding kiescomité’s

Allen vreesden de schuld te krijgen van het mislukken van het verkiezingsproject. Dinsdag tenslotte trok de voorzitter van de nationale kiescommissie de stoute schoenen aan en kondigde de ontbinding aan van de kiescomité’s, die op lager niveau de verkiezingen hadden moeten organiseren. Daarmee staat vast dat de verkiezingen voorlopig van de baan zijn.

Veel Libiërs hadden hun hoop op verkiezingen gevestigd en zagen daarin juist een manier de jarenlange burgeroorlog voorgoed achter zich te laten. Die brak uit nadat het repressieve regime van kolonel Moammar Gaddafi in 2011 ten val was gebracht. Sindsdien betwistten milities elkaar de macht en pas vorig jaar volgde er na bemiddeling van de VN een staakt-het-vuren.

Libiërs zagen verkiezingen als kans de burgeroorlog achter zich te laten

„Zelfs als de verkiezingen worden uitgesteld, hoop ik dat dat met een akkoord gepaard zal gaan en regels waarmee gewerkt kan worden, want anders zullen de zaken gespannen zijn en zullen de gevolgen ijzingwekkend zijn”, zei Ali Saad (66), werkzaam bij een oliemaatschappij, tegen persbureau Reuters.

Lees ook: Krijgt Libië weer een Gaddafi als leider?

Ook de internationale gemeenschap wilde de verkiezingen van 24 december. Op een conferentie in Parijs onder voorzitterschap van president Emmanuel Macron werd dat vorige maand nog bekrachtigd. Mogendheden als Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten, die met militairen en huurlingen hadden geïntervenieerd in het conflict, werden aangespoord zich terug te trekken, al had dat weinig effect.

Onduidelijk bleef wie van de 98 gegadigden voor het presidentschap nu was goedgekeurd. Gaddafi’s zoon Saif werd eerst geschrapt omdat hij door het Internationaal Strafhof wordt gezocht, maar kreeg later van een Libische rechtbank toch groen licht. Ook interim-premier Abdul Hamid Dbeibah, die had beloofd niet mee te dingen, mocht pas in tweede instantie op de lijst. Ook de machtige krijgsheer Khalifa Haftar wil president worden.