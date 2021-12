Poetin dreigt met militaire reactie als NAVO zich ‘agressief’ blijft gedragen

President Vladimir Poetin zegt met een „militaire reactie” te komen als de NAVO Rusland blijft „bedreigen”. Dat zei hij dinsdag tijdens een toespraak bij een overleg met het Russische ministerie van Defensie. Hij wees naar het Westen als schuldige van de spanningen in Europa en eiste opnieuw dat de Verenigde Staten en de NAVO niet verder naar het oosten van Europa trekken. Dat melden internationale persbureaus.

„Rusland wordt iedere keer gedwongen om te reageren”, zei hij volgens persbureau AP. De situatie wordt volgens Poetin alleen maar erger. Als het Westen doorgaat met deze „overduidelijk agressieve” houding, dan zal Rusland „militair-technische tegenmaatregelen” nemen. „We kunnen ons nergens verder naar terugtrekken. Denken ze dat we blijven toekijken, terwijl zij ons bedreigen?”

De afgelopen weken heeft Poetin de Russische militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne opgebouwd tot zeker honderdduizend militairen. Gevreesd wordt voor een invasie. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO zei vorig maand dat de lidstaten zich „op het ergste” moeten voorbereiden.

Veiligheidsdreiging

Poetin wil dat de NAVO militairen terugtrekt uit Centraal- en Oost-Europa. Ook eiste hij dat het bondgenootschap het lidmaatschap van Oekraïne en andere voormalige Sovjet-landen weigert. Poetin ziet een veiligheidsdreiging als er raketafweersystemen van de VS en de NAVO in Oekraïne worden geplaatst. Die kunnen binnen een paar minuten Moskou bereiken, vreest hij.

De Russische president wil dat de VS en de NAVO de veiligheid garanderen op de lange termijn. Het is de vraag welke waarde hij daaraan hecht, mochten die daar mee akkoord gaan. Poetin zei ook dat „is gebleken” dat de VS zich niet houden aan afspraken.