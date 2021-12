Online haat ondermijnt en bederft de hele samenleving

Wat te doen aan de anonieme bedreigingen die wetenschappers, bestuurders, Kamerleden en anderen die in de media terechtkomen van het online publiek ontvangen? De vraag werd actueel, omdat het de vooraanstaande viroloog Marion Koopmans vorige week te veel werd. Zij publiceerde een zware doodsbedreiging, waarin geen dubieuze verwijzing, racistische vergelijking of discriminerende belediging ongenoemd bleef. Alles in de kenmerkende ademloze stijl van afzenders die hun afkeer niet meer de baas zijn.

D66-leider Sigrid Kaag en het Kamerlid Tunahan Kuzu (Denk) lieten daarop een glimp van hún haatpost zien. In het geval van Kaag thuisbezorgd met de sinistere zin „zoals u ziet weten wij ook waar u woont”. In het intimidatiespel is dat het schaakmat. ‘Nooit meer veilig’, nu inclusief nietsvermoedende huisgenoten.

Inmiddels weten we van vervolgde daders dat het doorgaans om emotionele uitbarstingen gaat, waarvan de strafbaarheid meestal onbekend is, sommigen niet eens begrijpen dat ze die in het openbaar doen. Weinigen blijken in staat, bereid, of zijn van plan hun woorden in daden om te zetten. Velen lieten zich meeslepen, op de maat van de algoritmen waardoor ze alleen haatdragende boodschappen zien.

Onderzoekers stellen vast dat de anonimiteit van internet ontremmend werkt, er ‘morele mist’ heerst, gedragsnormen verschuiven, omdat extreme uitingen meer aandacht trekken en dus advertentiegeld. Daardoor lijken ze vanzelf ‘normaler’. De digitale omgeving ‘ontmenselijkt’ en werkt als een echoput met maar minimale sociale controle. Internet is een onveilige omgeving, voor de ontvangers, maar ook voor afzenders.

Het resultaat is treffend omschreven door de Filippijnse journaliste Maria Ressa bij het aanvaarden van de Nobelprijs voor de Vrede. Die kreeg ze onder meer vanwege de wijze waarop ze politiek gemotiveerde trollen op internet weerstond. Zij riep op „ons te verlossen van de toxische modder” die op internet wordt uitgestort. Volgens haar ontstaan door hebzucht van Amerikaanse techbedrijven. Immers „met de technologie van deze bedrijven kon het virus van de leugen elk van ons besmetten, ons tegen elkaar opzetten en onze angst, woede en haat naar boven halen”. Autoritaire leiders en dictators zijn er het gevolg van.

Het probleem is dus groter. Natuurlijk moet het gezag uitwassen opsporen en vervolgen, wat ook gebeurt. Dergelijke bedreigingen dienen zeker luid te worden afgekeurd. De KNAW en de universitaire wereld noemden de bedreigingen ‘onacceptabel’, ‘onbestaanbaar’ en schadelijk voor de kennissamenleving.

Een groot deel van het probleem zit bij de Big Tech – de vijf Amerikaanse techbedrijven die de markt controleren en met hun algoritmes zorgen dat extreme uitingen, paranoia, samenzweringen en nepnieuws bovenmatig worden uitgelicht. De sociale media, die pas vrij recent hun verantwoordelijkheid hebben genomen, zouden zichzelf strenger kunnen reguleren. Aangemoedigd door Europese regelgeving, die in de ontwerp-Digital Services Act al vorm kreeg.

In dat kader is ook het vergroten van de macht van de digitale consument cruciaal. Als die gemakkelijker in opstand kan komen tegen de manier waarop sociale media het openbare debat onveilig maken en dat zijn weerslag krijgt op de advertentieinkomsten, zullen deze bedrijven daar pas echt iets aan veranderen.