Nieuw op streaming week 51: Evil, The Wonder Years en Emily in Paris 2

Evil

Bovennatuurlijke thriller met een hoofdrol voor de Nederlandse actrice Katja Herbers. Zij speelt Kristen Bouchard, een psycholoog die paranormale gebeurtenissen onderzoekt. Dat doet ze samen met een priester in opleiding en met een techexpert. Van de makers van The Good Wife en The Good Fight. Videoland, 13 afl.

The Wonder Years

Nieuwe versie van de Amerikaanse comedyserie die liep van 1988 tot en met 1993. De twaalfjarige Dean Williams vertelt hoe het is om op te groeien in een zwart gezin in het Alabama van de jaren zestig. Don Cheadle spreekt de voice-over in van de volwassen Dean. Fred Savage, de hoofdrolspeler van de originele serie, regisseerde een aantal afleveringen. Disney+, 13 afl. (wekelijks).

Emily in Paris 2

Veel mensen zagen het eerste seizoen van deze komische dramaserie als een guilty pleasure. In de nieuwe reeks volgen we weer de belevenissen van Emily Cooper (Lily Collins), een Amerikaanse vrouw die voor het werk in het eerste seizoen plots naar Parijs werd gestuurd. Netflix, 10 afleveringen.