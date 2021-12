De NAVO-missie in Litouwen is meer dan zomaar een oefening: ‘Dit is een reële inzet’

Het krappe staflokaaltje van de Nederlandse troepen in Litouwen is vol gehangen met grote kleurenprints van Russische bewapening: kalasjnikovs, rpg’s, pantserwagens, tanks – zo veel types en varianten dat het je bijna gaat duizelen.

Nederlandse militairen bij internationale battle group

Ook de NAVO-missie hier kan een flinke klap uitdelen. De kern van de internationale battle group op de basis in Rukla werd het afgelopen half jaar gevormd door de Leopard 2’s van het Duits-Nederlandse tankbataljon, aangevuld met tanks van het Noorse leger. „Heavy metal”, zegt overste Timo de Borst. Maar nu de commandant van de Nederlandse landmacht op bezoek is, wil De Borst graag wijzen op de tekorten aan mensen en materieel: „In mijn ogen zijn dit capability gaps.”

Landmachtbaas Martin Wijnen kijkt zuinig. De genietanks voor het opruimen van vijandelijke versperringen zijn nodig voor oefeningen in Nederland. En eigen artillerie? „Dat is een ingewikkelde. Iederéén vraagt nu om vuursteun.”

„Het hoeven geen pantserhouwitsers te zijn”, zegt overste De Borst. „81 mm-mortieren zijn ook al een mooie oplossing.”

Landmachtcommandanten Lars Lervik (l), Martin Wijnen en Alfons Mais inspecteren de troepen in Rukla (namen op uniformen van anderen zijn verwijderd). Foto Steven Derix / bewerking NRC

Overste De Borst en generaal Wijnen zijn geen échte militaire operatie aan het plannen. De artillerie is nodig om zo realistisch mogelijk te kunnen trainen. Tegelijkertijd is duidelijk dat de missie in Litouwen veel méér is dan zomaar een oefening. „Dit is een reële inzet”, zegt De Borst. De Enhanced Forward Presence van de NAVO in de Baltische landen en Polen is een reactie op de annexatie van de Krim en de Russische proxy-oorlog in Oost-Oekraïne. „Een preventieve maatregel”, zegt overste De Borst: „Zoals de brandweer al begint met het nathouden van een gebouw, zodat chemicaliën daarin niet tot ontbranding kunnen komen.”

Bijna vijf jaar doet Nederland met ongeveer 270 militairen mee aan de internationale troepenmacht in Litouwen. Nu heeft Rusland ruim honderdduizend militairen samengetrokken langs de Oekraïense grens en waarschuwen de VS voor het gevaar van een invasie. Vorige maand besloot het kabinet de missie te versterken (tot 350 militairen ) en ineens te verlengen met drie jaar – een antwoord op de sterk toegenomen dreiging. De Duitse landmachtchef Alfons Mais, samen met Wijnen en zijn Noorse collega Lars Lervik op bezoek in Rukla, vat de situatie kernachtig samen: „Onze taak hier is nog steeds dezelfde, maar de context is anders geworden.”

Urgentie

Op de kazerne in Rukla merk je daar op het eerste gezicht niet veel van. Op de enorme appelplaats zijn de Litouwse militairen aan het exerceren in de motregen. Binnen hangen Nederlandse soldaten loom in de banken: de mannen zijn net terug van een driedaagse wintertraining in de Litouwse bossen. In een van de rommelige legeringskamers heeft iemand de Friese vlag opgehangen, op de kledingkasten zijn pin-ups geplakt.

De Nederlandse legeringskamer op de basis in het Litouwse Rukla. Foto Steven Derix

Voor het gevoel van urgentie moet je zijn op het doorweekte terrein waar de NAVO-hardware staat opgesteld. Terwijl de generaals worden rondgeleid, taxiën tanks door de modder – de loop naar achteren gedraaid – en wordt in prefab-tenten druk gesleuteld. Op een open ruimte is materieel klaargezet voor inspectie. De bemanning van een enorm Boxer-pantservoertuig – drie Duitsers en één Nederlander – staat in de houding voor hun voertuig. Binnen het tankbataljon is de omgangstaal Engels, grapt een Duitse officier, „maar deze bemanning praat vooral Nederlands”. De reserve-Boxer is van Nederland, maar heeft een Duitse bemanning. Een derde voertuig is volledig Duits. „En werkt het ook?”, wil landmachtchef Wijnen weten. „Absoluut”, zegt de Duitse officier. De mannen grijnzen.

Vrees voor escalatie

Op het ministerie van Defensie in Litouwen in de hoofdstad Vilnius wordt er minder gelachen. „Dit is een ongekende situatie waarin we niets kunnen uitsluiten”, zegt staatssecretaris Margiris Abukevicius. „Ook militaire escalatie en oorlog niet.” Het kleine Litouwen (2,8 miljoen inwoners) steunt Oekraïne al jaren met munitie en materieel. Vilnius staat ook open voor het uitbreiden van het aantal westerse militaire instructeurs. Tegelijkertijd is Litouwen zélf naarstig op zoek naar steun. Minister van Defensie Arvydas Anusauskas vroeg vorige week tijdens een bezoek aan Washington om permanente stationering van de Amerikaanse militairen in zijn land. Staatssecretaris Abukevicius ontving een Britse delegatie om te spreken over extra troepen.

In het slechtste scenario zijn wij hier om dit land te verdedigen Hagen Ruppelt commandant van de NAVO-battle group

Dat gaat lijnrecht in tegen de eisen van het Kremlin. Afgelopen vrijdag publiceerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken voorstellen voor een nieuw verdrag met de NAVO, waarin het Westen niet alleen garandeert dat het bondgenootschap niet verder wordt uitgebreid, maar ook alle ‘buitenlandse’ eenheden terugtrekt uit ‘nieuwe’ NAVO-lidstaten, zoals de Baltische landen. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg liet dinsdag weten dat deze voorwaarden onacceptabel zijn. Abukevicius is beslist: „Wij accepteren geen veto’s over NAVO-lidmaatschap en invloedssferen in Europa. Poetin mag dromen van onderhandelingen, wij moeten duidelijk maken wat onze lijn is.”

De wintersport heeft de staatssecretaris afgezegd. „Afgelopen zomer hadden we Afghanistan, begon de Wit-Russische migrantencrisis. Tijdens vakanties gebeuren er dingen.” Op de basis in Rukla wil Oberstleutnant Hagen Ruppelt, de commandant van de NAVO-battle group, vooral rust uitstralen. Of hij zich zorgen maakt? De Ruppelt schudt het hoofd. „Maar we weten natuurlijk dat we op het scherpst van de snede werken. In het slechtste scenario zijn wij hier om dit land te verdedigen.”

Overste de Borst hoopt dat onderhandelingen kunnen leiden tot deëscalatie. „Zo niet, dan zijn wij de stok achter de deur.” Hij laat even een stilte vallen. „En wie tegenover ons komt te staan, gaat het heel moeilijk krijgen.”