Minke Weeda: ‘Twee maanden geleden hadden we hier nog 2.500 gelukkige mensen’

Met dertig zittende bezoekers die om vijf uur het pand moesten verlaten, kon Rotown in Rotterdam al niets, dus sloot het poppodium al in november weer. Directeur Minke Weeda (47) werkt nu aan een online kerstspecial rondom alle bands die op het Left of the Dial-festival speelden en doet in columns op Muziscene.nl verslag van het hobbelige pad dat hopelijk terug leidt naar ‘normaal’.

Hoe gaat het met je?

„Nou, wat een gedoe weer… Maar eigenlijk verandert er voor ons verder weinig. We zouden voorlopig al niks doen, het is nu afwachten wanneer we weer verder kunnen. De lockdown voelt alleen nog net ietsje wanhopiger. Iets plannen is moeilijk als er geen duidelijkheid is over wanneer de maatregelen versoepelen. Maar we houden dapper vol onder het motto ‘this too shall pass’.

„Zolang ik bezig ben, gaat het goed. We hebben allemaal leren filmen en editen en maken nu een kerstspecial rondom alle bands die op ons Left of the Dial-festival hebben gespeeld. Op die manier kunnen we die artiesten toch weer een podium geven.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat we twee maanden geleden een geweldig festival hebben georganiseerd met 2.500 bezoekers per dag. Van de honderd bands die er speelden, kwamen er zeventig uit het buitenland. Ik heb nog nooit zo veel gelukkige mensen bij elkaar gezien. Daar staan natuurlijk tientallen verplaatste of gecancelde concerten tegenover.

„Dat gecombineerd met de wetenschap dat talloze andere festivals niet door konden gaan, omdat ze net niet in die paar wonderlijk normale weken zaten, maakt het een bitterzoete herinnering.”

Wat is op dit moment je grootste zorg?

„Onze technici, productiemensen en artiesten werken allemaal zelfstandig en voor hen is de steun minimaal. Dat zou echt beter moeten worden geregeld. Sowieso vind ik dat de waarde van de culturele sector wordt onderschat. Toen concertbezoek al niet meer mogelijk was, kon je nog wel naar het casino. Dat klopt toch gewoon niet?”

Hoe kan 2022 beter worden?

„Vroeger had ik een hele lieve buurvrouw en die stuurde mij een paar jaar geleden een kaartje met de quote: ‘Omstandigheden? Wat zijn omstandigheden? Ik máák de omstandigheden’. Het hangt boven mijn bureau en op goeie dagen denk ik: inderdaad, wat er ook gebeurt, ik zorg er zelf wel voor dat onze wereld leuk blijft. Maar na de zoveelste persconferentie zonder enig perspectief zakt de moed me wel eens in de schoenen. Concerten organiseer je niet in een dag, het zou enorm helpen als er iets langer dan drie weken vooruit werd gekeken. Dat zeg ik met alle begrip voor de onmogelijkheid van de situatie hoor, maar als onze agenda weer tot maart leeg moet, hoor ik dat liever nu meteen. Dan maak ik wel weer andere omstandigheden.”