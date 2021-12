Met Shakespeare kun je alle kanten op, ook in film

„Brush up your Shakespeare / Start quoting him now” is het advies aan mannen in het door Cole Porter geschreven lied ‘Brush Up Your Shakespeare’, want dan vallen de vrouwen als een blok voor je: „Just declaim a few lines from ‘Othella’ / And they think you’re a heckuva fella”. Shakespeareliefhebbers zullen vallen over het foutieve gebruik van ‘Othella’ in plaats van Othello, maar dat is natuurlijk precies de grap die Porter maakt. Want moet je altijd eerbiedig zijn als het over de beroemdste Engelse toneelschrijver en dichter aller tijden gaat?

Porter vond van niet en maakte met Kiss Me, Kate (1948) een daverende musicalbewerking van Shakespeares The Taming of the Shrew, een adaptatie die in 1953 bovendien een vermakelijke, gelijknamige film opleverde. Akira Kurosawa maakte enkele van de beste Shakespearefilms (Throne of Blood, naar Macbeth en Ran, naar King Lear) door juist niet slaafs de tekst te volgen maar Shakespeare in te bedden in een specifiek Japanse cultuur en geschiedenis.

Op filmwebsite IMDb heeft William Shakespeare 1.644 credits als schrijver. Al die verfilmingen van zijn toneelstukken vallen grofweg in drie categorieën: getrouwe adaptaties, (zoals nu The Tragedy of Macbeth van Joel Coen), vrije bewerkingen of films die verhullen dat ze gebaseerd zijn op zijn werk.

The Taming of the Shrew is hiervoor een representatieve toets. Naast de verfilming van Cole Porters Kiss Me, Kate is er de redelijke getrouwe verfilming door Shakespearespecialist Franco Zeffirelli (uit 1967, met Elizabeth Taylor en Richard Burton als constant kibbelende Katharina en Petruchio). En dan is er 10 Things I Hate About You (Gil Junger, 1999), een leuke highschoolfilm met een nog jonge Heath Ledger en Julia Stiles die niet heel expliciet maakt dat hij is gebaseerd op Shakespeare. Hoewel Katherina hier Kat(arina) heet, Petruchio Patrick werd en de handeling is gesitueerd op een moderne middelbare school bleef de plot hetzelfde. Kats zusje Bianca wil graag met een jongen uitgaan, maar mag dat pas van haar vader als Katarina een vriendje heeft. Probleempje: de heetgebakerde Kat heeft een hekel aan jongens.

Het op tieners gerichte 10 Things I Hate About You deed het uitstekend aan de kassa, bewijs dat jongeren best naar Shakespeare willen kijken, als het maar niet in een stoffig theater en in een oubollige enscenering is. Maar zonder het immense succes van William Shakespeares Romeo + Juliet (1996) van Baz Luhrmann zou 10 Things I Hate About You waarschijnlijk nooit gemaakt zijn. Luhrmanns film maakte Shakespeare weer sexy voor jongeren, die in groten getale kwamen kijken en bovendien massaal de soundtrack vol moderne popsongs kochten. En dat terwijl Luhrmann Shakespeares tekst weliswaar iets inkortte maar het ‘ouderwetse’ taalgebruik niet veranderde. Los daarvan trok hij alles uit de kast om Romeo and Juliet te moderniseren, een beetje zoals musical West Side Story dat eerder deed en Spielberg nu weer doet in zijn opgefriste, ‘woke’ remake ervan.

Luhrmann situeert de handeling rond het fictieve Verona Beach, een plek die aan Miami doet denken. De in een bendeoorlog verwikkelde, vijandige families Capulet & Montague dragen respectievelijk dure vestjes en kleurige Hawaii-shirts en zwaaien constant met vuurwapens. De tekst wordt soms zo gedeclameerd dat het lijkt op rap en de filmstijl is barok en energiek, met snelle montages en een rusteloze camera. Luhrmanns mise-en-scène is uiterst inventief, wat memorabele scènes oplevert. Zoals de eerste ontmoeting tussen Romeo (Leonardo DiCaprio) en Juliet (Claire Danes). Gekleed als een ridder loopt hij onder invloed van xtc rond op het gemaskerde bal van de familie Capulet als hij Juliet ontwaart, met engelenvleugeltjes op haar rug. Zij is net even ontsnapt aan de opdringerige huwelijkskandidaat die haar ouders voor ogen hebben. Romeo ziet Juliet als hij een beetje verdwaasd door het aquarium kijkt met daarin kleurige tropische vissen. Hij is op slag verliefd. Wat volgt is een uitwisseling van verliefde blikken, met het aquarium als afscheiding. Het is een prachtige, poëtische scène die recht doet aan Shakespeare. Het is bovendien een rustpunt in een verder wervelende film.

MTV-generatie

Net als in Zeffirelli’s klassieke versie van Romeo and Juliet uit 1968 zijn de twee hoofdrolspelers ook echt jong – in een eerdere verfilming uit 1936 werden ze gespeeld door acteurs van 43 en 34. Claire Danes was zestien toen zij Romeo + Juliet maakte, Leonardo DiCaprio 21. Het komt niet alleen de geloofwaardigheid ten goede maar is wellicht ook deel van de verklaring van het succes van Luhrmanns film onder tieners: zij zagen zichzelf op het doek, geen zestiende-eeuwse personages. Critici schamperden dat het Shakespeare voor de MTV-generatie was, maar deze criticasters zijn meestal ook de mensen die zweren bij zo getrouw mogelijke verfilmingen, zoals de vier uur durende versie van Hamlet van Kenneth Branagh die hetzelfde jaar (1996) uitkwam. In de jaren tachtig en negentig nam Branagh het stokje over van Laurence Olivier en Orson Welles wat betreft redelijk getrouwe Shakespeare-verfilmingen. Maar ook hij deed water bij de wijn om een breder publiek te bereiken, zoals het casten van Amerikaanse acteurs – voorheen vrijwel ondenkbaar als het ging om Brits nationaal symbool Shakespeare. Zo doen Michael Keaton en Keanu Reeves mee in Branaghs amusante verfilming van Much Ado About Nothing (1993), evenals Denzel Washington die nu Macbeth speelt in The Tragedy of Macbeth. Reeves speelde eerder in een film waarvan alleen Shakespearekenners zullen opmerken dat hij verwijst naar Henry IV en de klassieke Orson Welles-Shakespearefilm Chimes at Midnight (1965) – met Welles als Falstaff. We hebben het over Gus Van Sants My Own Private Idaho (1991). Met Shakespeare kun je alle kanten op.