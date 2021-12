Met deze fijne kleine games kom je de kerstvakantie wel door

De bedreven gamer kan het beamen: het was een betrekkelijk rustig jaar voor bombastische blockbustergames. Een jaar ook met veel uitstel van grote titels. Wie op zoek was naar kleine games met iets met minder explosies, kon dit jaar echter mooie dingen vinden.

We kozen een paar van de interessantste titels uit het overweldigende aanbod van onafhankelijke gamemakers - of je deze kerstvakantie nu liever dammen bouwt in de rivier, of een diepgravende detective speelt.

Verhuisdozen vertellen het verhaal in ‘Unpacking’

Kun je een mensenleven echt vatten in een collectie volle verhuisdozen? Dat is de vraag achter Unpacking, een spel voor mensen die graag wat orde in het leven brengen. Je start met een paar dozen in een koddige studentenkamer. Je opent de dozen één voor één en zoekt een plekje voor elk voorwerp dat je tegenkomt. Wat stel je tentoon, en wat gaat de kast in?

Sommige prullen, zoals de mooie tekendoos en het dagboek, achtervolgen je van verhuizing naar verhuizing. Andere verdwijnen geruisloos. Wie is de persoon wier bezittingen we zo netjes uitpakken? In haar bezittingen vind je het antwoord. En dat is precies wat Unpacking zo mooi maakt: zonder een woord uit te spreken vertelt deze game een verhaal over een mens, haar liefdes, haar blijheid en haar verdriet. Ondertussen word je heerlijk rustig van al het uitpakken en ordenen. Unpacking is misschien wel de meest relaxte verhuizing die je ooit zal meemaken.

Voor pc, Nintendo Switch, en Xbox.

●●●●●

‘The Forgotten City’: een Romeinse detective

2021 lijkt wel het jaar van de tijdlusverhalen. Waar blockbuster-game Deathloop het concept van een dag die zichzelf steeds herhaald gebruikte voor harde actie, kiest The Forgotten City voor een bedachtzamer pad. Op mysterieuze wijze kom je in een ondergrondse stad terecht, waar een oude Romeinse gemeenschap er het beste van probeert te maken. In de stad heerst maar één regel: bega je een zonde, dan verandert iedereen in goud – of ze nu schuldig zijn of niet.

Maar wat is ‘een zonde’ precies ? Wat is dit voor stad, en waarom ben je de enige die zich iets van elke herhalende dag herinnert? En wie is de zondaar die iedereen aan het einde van deze herhalende dag verdoemt tot de aanraking van Koning Midas? Deze boeiende vragen houden je als speler bij de leest. Ga op onderzoek uit, spreek met mensen, en leer de stad kennen totdat je deze – zonder bloedvergieten – naar je hand kan zetten. Jammer dat je in de latere dagen soms net iets te gemakkelijk alles kan manipuleren, maar The Forgotten City blijft een fascinerende denkoefening.

Voor pc, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch.

●●●●●

‘Inscryption’: een luguber kaartspel

De meest interessante games zijn de spellen die hun eigen genre bevragen en op zijn kop zetten. Inscryption doet dat voor de populaire trend van ‘deckbuilding’-spellen, waarbij het de bedoeling is dat je een zo gunstig mogelijk pak digitale kaarten samenstelt. Wat meteen opvalt is hoe duister de game is: gevangen in de hut van een moordenaar moet je de levende wezens in je kaarten en zelfs je eigen lichaamsdelen opofferen om aan het lugubere kaartspel te ontsnappen. Maar waarom praten sommige kaarten tegen je? En waarom staan er in deze hut zoveel lugubere puzzels, bizarre standbeeldjes en andere horrorprullaria?

Het kaartspel aan het hart van Inscryption is an sich al heerlijk, met veel spannende momenten. Tussen potjes door moet je door een soort doolhof laveren en keuzes maken om sterkere kaarten te vinden, een spel waar je ook je hersenen bij nodig hebt. Maar versla je de man in de hut, dan blijkt: dit is slechts het begin. Wie zijn de werkelijke machten achter dit bizarre kaartspel? En wat heeft een argeloze kaartvlogger met dit alles te maken? Net wanneer je denkt dat je weet wat Inscryption is, trekt het spel weer een nieuwe kaart. Fantastisch.

Voor pc.

●●●●●

Watermanagament door bevers in ‘Timberborn’

Is het stadsbouwgenre uitgemolken? Timberborn bewijst dat nog niet alle nieuwe ideeën de wereld uit zijn. De game zet handig in op het watermanagement, een onderdeel van stadsontwerp dat door dit soort games vaak wordt vergeten. Het is de toekomst ná de klimaatcrisis, en bevers zijn de nieuwe dominante levensvorm op een aarde die geteisterd wordt door extreme droogte. Natte en droge perioden wisselen elkaar af. Droogt de rivier op, dan is het land niet langer vruchtbaar en verdwijnt het drinkwater.

Jij moet er als stedenbouwkundige bever voor zorgen dat het bevervolkje bestand is tegen de droogte. Naast de gebruikelijke gebouwen voor houtkap en voedselverwerking, kun je werken met dammen en sluizen. Leren omgaan met het vaak onvoorspelbare water is een must. Timberborn verkeert nog in de ‘early access’-fase en krijgt dus regelmatig toevoegingen, maar weet via het watermanagement complexe problemen aan te dragen waardoor je niet snel uitgespeeld bent. Een game om in de gaten te houden.

Voor pc.

●●●●●