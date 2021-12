Koopwoningen afgelopen jaar meer dan 20 procent duurder geworden

Nederlandse bestaande koopwoningen zijn ook in november weer duurder geworden. Koopwoningen waren 20,1 procent duurder dan een jaar ervoor. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Sinds het CBS deze gegevens in 1995 is gaan bijhouden, heeft het bureau alleen aan het begin van het jaar 2000 een even hoge prijsstijging vastgesteld.

Koopwoningen zijn sinds een dieptepunt halverwege 2013, vanwege de financiële crisis, alleen maar duurder geworden. Vergeleken met dat dal waren de prijzen in oktober bijna 86 procent hoger. In het jaar 2000 was de gemiddelde transactieprijs van woningen 160.000 euro, terwijl dat dit jaar ruim 400.000 euro is.

Het aantal koopwoningen dat dit jaar een andere eigenaar heeft gekregen, is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Volgens cijfers van het Kadaster zijn er in de eerste elf maanden 205.528 woningtransacties geweest, 2 procent minder dan een jaar eerder. In november werden er iets meer dan 16.000 woningen verkocht, 13 procent minder dan vorig jaar in november.