Japan voert eerste doodvonnissen uit in bijna twee jaar

Drie terdoodveroordeelde gevangenen in Japan zijn dinsdag opgehangen. Het zijn de eerste doodstraffen die in het land zijn uitgevoerd sinds december 2019 en tevens de eerste executies sinds het aantreden van premier Fumio Kishida in oktober dit jaar, melden internationale persbureaus.

Een van de geëxecuteerden is een 65-jarige man die in 2004 zeven familieleden vermoord heeft met een mes en een hamer, meldt het Japanse persbureau Kyodo. De twee anderen zijn in 2003 veroordeeld voor de moord op twee medewerkers van een gokhal.

De wijze waarop in Japan de doodstraf wordt toegepast is omstreden. Gevangenen worden pas enkele uren van tevoren op de hoogte worden gebracht van hun executie. Vorige maand klaagden daarom twee gevangenen de Japanse overheid aan. Hun advocaat stelde dat de praktijk „extreem onmenselijk” is en dat „terdoodveroordeelde gevangenen elke ochtend vrezen dat die dag hun laatste zal zijn”. De twee gevangenen die de zaak hebben aangespannen zijn niet dinsdag geëxecuteerd.

Onvermijdelijk

Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International spreken zich al langer uit tegen de manier waarop terdoodveroordeelden in Japan worden behandeld. De doodstraf, die in Japan alleen wordt opgelegd in moordzaken, is onder een meerderheid van de Japanse bevolking toch nog altijd gewild, blijkt regelmatig uit opiniepeilingen. „Veel Japanners vinden de doodstraf onvermijdelijk in het geval van extreme misdaden”, aldus de autoriteiten in The Japan Times.

Een doodvonnis wordt in Japan altijd voltrokken door middel van ophanging. Volgens persbureau Kyodo zitten er momenteel 107 mensen in Japanse dodencellen. Vorig jaar werd voor het eerst sinds 2011 niemand geëxecuteerd. Japan executeert de laatste jaren gemiddeld drie à vier terdoodveroordeelden per jaar. In 2018 was er een uitschieter van vijftien mensen.