De huisarts prikt wel/niet/wel

Het is een drukke Teams-vergadering, deze maandagmiddag: honderdzeventig huisartsen uit de regio Tilburg overleggen over het boosteren van hun patiënten in de huisartsenpraktijk. Met de feestdagen in aantocht willen zij de GGD’s helpen om nog dit jaar alle zestigplussers te vaccineren. „Elke extra prik betekent misschien wel een persoon minder in het ziekenhuis”, zegt Leonie Tromp, huisarts in Tilburg en medisch directeur van zorggroep PrimaCura. Zondag en maandag stoppen de artsen duizenden uitnodigingsbrieven in enveloppen.

Maar maandagmiddag gaat er een streep door de plannen: het ministerie van Volksgezondheid wil niet dat de GGD’s zo veel vaccins aan huisartsenpraktijken geven. Het persbericht dat hierover ’s avonds verschijnt is lichtelijk verwarrend. Huisartsen die al met hun lokale GGD hebben afgesproken in hun praktijk te boosteren, kunnen dat doen, staat er. Maar meteen daarna volgt een citaat van de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging: „We hebben als partijen afgesproken dat we nu kiezen voor de route en de plek waar boostervaccinatie het meest efficiënt kan en dat is bij de GGD GHOR Nederland.”

„Er is voor gekozen het centraal aan te vliegen”, licht een woordvoerder van het ministerie toe. „Bij de GGD gebeurt het snel, massaal en zorgvuldig.” Vaccinatie in huisartsenpraktijken is een logistieke uitdaging, zegt hij, want de vaccins moeten dan „uitgereden” worden naar die praktijken. En dan is er nóg een probleem: de registratie. „Die moet door huisartsen dan apart doorgegeven worden. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt, want de booster heb je ook weer nodig voor een coronatoegangsbewijs.”

Vaccins zelf halen

Daniëlle Kuijpers, huisarts in Tilburg, is van beide argumenten niet onder de indruk. De logistiek is, zeker in steden, volgens haar geen probleem: „We kunnen die vaccins zelf halen bij de GGD om de hoek.” En wat de registratie betreft: „Je kunt wel goed geregistreerd zijn, maar dan ga je met je QR-code je kist in omdat je te laat bent gevaccineerd. Met deze vertraging creëer je veel slachtoffers.”

Dinsdag aan het begin van de middag is er weer een plotwending in de regio Tilburg. Huisartsen kunnen van de GGD zeventig vaccins per 2.095 patiënten krijgen, zodat ze zestigplussers kunnen prikken die anders pas in januari bij de GGD terecht kunnen. Maar dat is veel te weinig om echt alle zestigplussers te prikken, zegt Frans Blessing, huisarts in Udenhout. Hij vindt de gang van zaken „frustrerend”: „Met de griepprik kunnen we in één avond vijfhonderd mensen vaccineren. Dat zouden we nu ook willen doen.”

Om vier uur is dit alweer een achterhaald probleem. De GGD Hart voor Brabant gaat tóch geen vaccins leveren aan de huisartsen, mailt Leonie Tromp van zorggroep PrimaCura aan de Tilburgse huisartsen. „De GGD heeft van het RIVM gehoord dat ze toch niet gaan leveren”, aldus Tromp.

Een uur daarna kan ze een nieuwe mail sturen, want dan gaat het weer wél door. Tachtig vaccins per 2.095 patiënten, heeft de GGD nu beloofd. Te weinig om alle zestigplussers nog dit jaar te vaccineren, zegt Tromp, dus ze vreest voor chaos in de uitvoering. „Mijn app ontploft van de huisartsen die zeggen: ik weet niet wie ik nu moet uitnodigen.” In haar eigen praktijk gaat ze wel vaccineren, hoe lastig het ook zal zijn om een selectie te maken. „We zitten in een achterstandswijk, en ik ben bang dat veel van onze patiënten de weg naar de GGD niet vinden.”

Ondertussen is het voor veel betrokkenen gissen naar de reden voor alle plotwendingen. Hoe kan het dat GGD Hart voor Brabant nu weer wél vaccins kan verstrekken? De GGD-woordvoerder heeft het te druk om te reageren. De VWS-woordvoerder vindt het Brabantse beleid niet in strijd met het persbericht. „Volgens mij is ons uitgangspunt en ons standpunt gewoon zeer helder.”

Artsen appen

Bernard Leenstra, huisarts in opleiding in de regio Utrecht, vindt het met die helderheid wel meevallen. Hij volgt het nieuws deze dinsdag op de voet: vanuit het hele land appen artsen hem, vertelt hij. Afgelopen weekend postte hij op LinkedIn een voorstel om deze week alle zestigplussers te boosteren in de huisartsenpraktijken; hij vermoedt dat hij met dit voorstel veel huisartsen heeft geïnspireerd. Leenstra snapt niet waar de afwijzende houding van het ministerie vandaan komt. „Ik heb net een stukje van de technische briefing gekeken. Holy shit, het gaat zo rap met Omikron. We moeten op de rem gaan staan voordat we tegen de muur zijn aangereden.”

Dinsdagmiddag, in het Kamerdebat, zegt Hugo de Jonge dat hij niet van de huisartsen wil vragen „om allemaal in hun praktijk GGD’tje te spelen”. Bernard Leenstra is matig enthousiast over deze woordkeus. „Wij willen niet voor GGD’tje spelen, we willen ziektes voorkomen. Er komt mogelijk een shitstorm op ons af.”

Ondertussen nemen sommige huisartsen het heft in eigen hand. Bij huisartsenpraktijk Hohmann & De Vet in Rotterdam is het hele patiëntenbestand van achttien jaar en ouder op dinsdag, woensdag en donderdag uitgenodigd om de booster te komen halen. Op dinsdag slingert er een lange rij over de stoep. Een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnland zegt van niets te weten: voor zover zij weet worden alleen thuiswonende niet-mobiele ouderen door huisartsen gevaccineerd. „We zijn met de GGD enorm aan het opschalen. Als de huisartsen ook anderen gaan prikken, kan dat voor verwarring zorgen.”