Hof: Deliveroo-koerier heeft recht op zelfde loon als vrachtwagenchauffeur

De fietskoeriers van Deliveroo moeten hetzelfde betaald krijgen en op dezelfde manier worden behandeld als vrachtwagenchauffeurs, pakketbezorgers en koeriersdiensten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag in hoger beroep bepaald.

Deliveroo valt volgens het hof onder de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het beroepsgoederenvervoer. Daarmee hebben de medewerkers recht op onder meer een vast uurloon, toeslagen en vakantiegeld.

De zaak was aangespannen door vakbond FNV, die blij reageert. „De uitspraak geldt met terugwerkende kracht voor alle bezorgers die voor Deliveroo werken en gewerkt hebben”, zegt vakbondsbestuurder Willem Dijkhuizen. „Bezorgers kunnen zich bij de FNV melden om samen een arbeidsovereenkomst op te eisen waarbij een cao-loon hoort.”

In februari bepaalde het gerechtshof al dat Deliveroo-koeriers werknemers zijn, en zo behandeld moeten worden. Toch houdt de maaltijdbezorgdienst zich niet aan die uitspraak en behandelt hij de koeriers nog steeds als zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Daarmee kan het bedrijf de kosten drukken, omdat het geen sociale premies of vakantiegeld hoeft te betalen. Ook kan het zo de relatief strikte ontslagregels in Nederland ontlopen.

Nauwelijks handhaving

De regels voor inhuren van zzp’ers worden nauwelijks gehandhaafd door de overheid. In het regeerakkoord van het aanstaande kabinet-Rutte IV staat de ambitie om die handhaving te verbeteren.

Vanuit Brussel zijn er plannen om de positie van specifiek platformwerkers te verbeteren bij bedrijven als Deliveroo, Uber en Temper. Platformwerkers die weinig ondernemersvrijheid hebben, worden automatisch als werknemer beschouwd, staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie eerder deze maand presenteerde. Die wetgeving is – als lidstaten en het Europees Parlement akkoord gaan – op zijn vroegst rond 2024 ingevoerd.