Hoe halfgod Jacob Derwig heerst over De Slimste Mens

„Jacob Derwig bij De Slimste Mens voelt alsof er een god is afgedaald om even mee te doen”, twitterde collega Ellen de Bruin vorige week en dat is een understatement. Allereerst omdat Derwig veel te beroemd is voor De Slimste Mens, traditiegetrouw een halteplaats voor de beginnende bekende Nederlander met onvoldoende knutselskills om zich aan Expeditie Robinson te wagen. Maar Derwig (tweemaal Louis d’Or, een Gouden Kalf, Paul Steenbergen-penning) zit er gewoon, naast de jonge cabaretier Remy Evers, schrijver Henk van Straten of actrice Randy Fokke.

Derwig heeft – beroepseer! – werk gemaakt van zijn rol als de ideale quizkandidaat. Hij kan ostentatief peinzen, maar ook dromerig naar het plafond kijken. Al twijfelend mompelt hij „Oh boy”, met een kleine stembuiging geeft hij aan dat hij gokt. Soms tuit hij jongensachtig stoer zijn lippen; een gebaar dat ik presentator Philip Freriks al heb zien nadoen. Met sublieme beheersing geeft Derwig een relativerend fanatisme vorm. Hij wekt bij vlagen de illusie dat hij het spel ironiseert, maar bij de antwoorden is hij een en al ernst. Soms wordt er een vuist gebald, meestal onderhands. Klein spelen.

Jacob Derwig is niet alleen te beroemd, hij is ook veel te intelligent voor De Slimste Mens. Wanneer Freriks enkele op het oog onsamenhangende woordenreeksen uitspreekt, zegt Derwig rustig en beslist: „Nico Haak.” Zo gaat het vraag na vraag. Noord-Brabant, Black Lives Matter, Pietersberg, Lewis Hamilton, koperen bruiloft, Montmartre, rijp, Mona Keijzer, boterletter – de goede antwoorden stromen als het water nadat Mozes met zijn staf op de rots had geslagen. Wil Freriks de titel van een Oscarwinnende film weten, komt Derwig glimlachend met de Deense én de Engelse titel op de proppen.

Rupsje Nooitgenoeg

De hiërarchie tussen presentator en kandidaat is allang verbroken. Wanneer Derwig uitweidt over de vergankelijkheid en zijn plakboeken, volgt geen Frerikse kwinkslag, maar slechts een eerbiedig „ah”. Maandag was Derwig voor de zesde achtereenvolgende dag present en opnieuw verdween hij binnen één ronde uit het zicht van de concurrentie: assistent in opleiding, kansspelbelasting (na een aarzeling), Azerbeidzjan, neven (Kwik, Kwek en Kwak), floppydisk, de luis, het stuitje, Temming (de ándere Henk van Het Goede Doel), sneeuwvlokje.

Weinig is mooier dan de glimlach van een man die halverwege een vraag al weet dat hij „Rupsje Nooitgenoeg” mag gaan zeggen.

Randy Fokke, bekend van haar rol als bedrijfsleider in reclames voor Albert Heijn, maakte het Derwig nog best lastig, maar ook zij moest zich gewonnen geven toen hij bij een vraag over Beatrix’ aantreden in 1980 („Geen woning, geen kroning!”) geen kruimel voor de concurrentie meer over liet. Voor de vijfde keer in zes dagen was Jacob Derwig „de slimste van de dag”. Rupsje Nooitgenoeg werd uiteindelijk een vlinder, maar laat Derwig met zijn ontpopping wachten tot hij ons door de lockdown heeft gesleept. Al moeten we er natuurlijk rekening mee houden dat deze voorstelling op het eind een shakespeariaanse wending krijgt.

Toen de opwinding op de late maandagavond wat was gezakt, herhaalde de NOS wegens het overlijden van Elfstedenwinnaar Reinier Paping (90) de prachtige Andere tijden sport waarin hij vier jaar geleden met Henk Angenent in steenkoud Canada op bezoek ging bij Evert van Benthem. Schaatsen deed Paping niet meer. Als hij in het vrieswitte landschap een stukje over het ijs liep, kreeg hij een arm van Van Benthem.

Een man gemaakt voor de kou. In het mooiste beeld stond Paping in zijn eentje buiten om de intense vrieskou te voelen waarin hij in 1963 zijn bovenmenselijke prestatie leverde. Er komt een moment waarop je voor het laatst in je leven min vijftien kunt voelen. Paping genoot van elke seconde.