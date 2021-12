Het onverwachte

In de loop der jaren ontdek je hoeveel stappen je moet zetten om nog een beetje te functioneren in de winter. Met nul lig ik levensmoe op de bank, bij vijfduizend merk ik dat ik iets minder dood wil, rond de tienduizend keert de eetlust terug en na vijftienduizend heb ik voldoende endorfines aangemaakt om alles wat zich op het Binnenhof afspeelt te kunnen verwerken zonder er meteen een natuurmonument voor te hoeven slopen.

Zaterdagochtend had ik eindelijk de tijd om het volledige regeerakkoord te lezen. Na afloop belde ik alle afspraken voor de rest van de dag af, want vijftienduizend stappen zouden niet genoeg zijn. Ik smeerde een berg brood, pakte blarenpleisters in, gooide een regenponcho over mijn hoofd en toog de dijk op om stoom af te blazen. Vanwege een coalitie die met geleende bedragen gaat smijten om sectoren op te lappen waar het probleem niet zozeer geld als wel arbeidsschaarste is. Dan kan je wel met miljarden aan komen zetten, als de benodigde mensen er gewoonweg niet zijn, schiet je weinig op. Om het maar met een beruchte uitspraak van Johan Remkes (die tegen het eind van de formatie waarschijnlijk in coma was beland) uit 2019 te zeggen: niet alles kan.

Na vijfduizend stappen kwamen de verontwaardiging en de argwaan. Vier miljard per jaar extra naar Defensie zonder dat het duidelijk is wat men ermee gaat doen. Nieuwe missies? Extra hellebaarden? Een paar JSF's voor de leuk? Ook wel erg toevallig dat Nederland opeens wél de NAVO-norm haalt nu daar binnenkort de positie van secretaris-generaal vrijkomt en Rutte in eigen land net met zijn laatste politieke meters bezig is.

Rond de tienduizend stappen verdween de paranoia en kwam de verbijstering tot bloei. Dat het regeerakkoord amper rekening houdt met pech, in het bijzonder met de chronische tegenvaller die corona inmiddels is. Er wordt weliswaar in gezegd dat het einde van corona nog niet in zicht is, maar dat is alles. Los van de vraag of er ooit een einde aan komt, werd er nergens gerept van de mogelijke komst van een nog agressievere virusvariant, en alle gevolgen die deze met zich mee zou brengen: nog meer economische schade, nog meer langdurige uitval door long covid. Nog meer geld lenen, nog meer inflatie, schulden, polarisatie. Het regeerakkoord leek ervan uit te gaan dat het virus elk moment kon worden bedwongen. Het rekende op een voorspelbare en dus geheel maakbare toekomst.

Twintigduizend stappen verder was er nog steeds geen verlichting. Misschien moest ik er gewoon nog wat meer tegenaan gooien.

Het begon te schemeren. Er werd een harde lockdown afgekondigd. Ik ploegde door. Langs water, langs riet. Door coulissen van mist.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.