Het leven is een feest, maar je brein is een graftak

We moeten meer lanterfanten, rondhangen en voor ons uitstaren – misschien kennen jullie dat advies. Het wordt door alle hersenwetenschappers aangeraden en ik ben er helemaal voor.

Want het bevordert de creativiteit, ontspant het brein en is bovendien iets wat we allemaal kunnen zonder dat we daar een ingewikkelde cursus voor nodig hebben – dagdromen kan iedereen en het is gezond. Maar de laatste tijd kost het me steeds meer moeite.

Want zodra ik mijn brein ‘loslaat’, komen er nare gedachten, somberheid en ga ik zitten piekeren. Mijn brein was al nooit zo’n fuifnummer – het was eigenlijk altijd al best een zeikerd – maar sinds de coronacrisis is het helemaal een graftak geworden.

Ik schreef al eerder dat er met je brein amper te werken valt. Dat komt omdat het zo geprogrammeerd is dat elke kleine afleiding je al helemaal uit je concentratie trekt. Dat was ooit handig in de prehistorie. Dat zodra er een sabeltandtijger aan de horizon verscheen, je meteen in de vluchtstand kon schieten.

Maar in de moderne tijd van kantoortuinen, thuiswerkplekken, gedoe en dingen betekent het dat je door elke vallende paperclip of huisgenoot die over hoofdluis begint wordt afgeleid, en weer helemaal opnieuw kan beginnen.

En daar komt dat interne stemmetje van je brein dus nog bij, dat je somber maakt. Dat je waarschuwt en bang maakt. Dat middenin de nacht wakker houdt. Als je je brein z’n gang laat gaan, kom je aan leuk leven niet meer toe. Als het leven een feestje is, is je brein de begrafenisondernemer.

Klopt, zegt Stefan van der Stigchel als ik hem erover bel. Het negatieve stemmetje van je brein is berucht en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat iedereen hem heeft, van jong tot oud. Van der Stigchel noemt het „de pratende, kritische collega in je hoofd”.

Van der Stigchel weet dat soort dingen. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht en zegt dat alle experts adviseren om te dagdromen omdat dat je brein rust geeft – „ik adviseer dat ook hoor!” – maar dat niemand erbij zegt dat je er somberder van wordt. „Het woord ‘dagdromen’ klinkt heel mooi”, zegt hij, „maar dat is het niet. Wat dat betreft vind ik het Engelse woord ervoor, ‘mindwandering’, beter gekozen.”

Waarom ons brein zo negatief is, weten we niet. Misschien heeft het een functie, zegt Van der Stigchel. Als je brein een feestje was zou je misschien niet nadenken over een nieuwe baan, een nieuwe auto of dat je bij je vrouw weg zou moeten gaan. Negatieve gedachten daarentegen, houden ons brein hongerig. Maar tegelijkertijd is het dus logisch dat we die negatieve dagdromerij zoveel mogelijk proberen te ontvluchten.

Van der Stigchel vertelt over een wetenschappelijk experiment waarin mensen die alleen werden gelaten in een kamer met een stroomstootapparaat zichzelf al na twaalf (!) minuten schokken gingen toedienen – puur om niet steeds naar hun eigen gedachten te hoeven luisteren.

Dat is ook de reden dat zodra we even pauze hebben, onze telefoon pakken, een sudoku maken, gaan bellen, en door onze ‘socials’ scrollen – alles om maar niet alleen te hoeven zijn met die kritische collega in ons hoofd. Tegelijkertijd is het risico daarvan dat we daarmee ons brein te weinig rust geven en uitgeput raken. Een duivels dilemma.

Dus zeggen jullie het maar, wat ik moet doen: dagdromen en somber worden met een ontspannen brein, of overspannen raken met een gelukkig brein?

Van der Stigchel adviseert om te blijven dagdromen, maar om een beetje afstand te nemen van „de interne babbelbox”. Doet hij zelf ook. „Dan denk ik ‘Ah, daar is hij weer, laat hem maar even, het hoort erbij.’”

Je kunt het ook op een zuipen zetten of psychedelica nemen – prima manieren om je brein positief te stemmen – maar op de langere termijn minder slim.

Een vriend van me dwingt zichzelf de positieve kanten van zijn brein te bezien. „Dan bedenk ik dat ik me meestal uitstekend vermaak met dat brein. Het bedenkt eens wat, associeert vrijelijk, maakt grappen, en verzint de mooiste dingen om aan de werkelijkheid of de doem van verval te ontsnappen. En in het brein zetelen de herinneringen.”

Je brein negeren kan ook, en in plaats daarvan je onderbuik volgen. Dat doet een dierbare collega altijd, mailt hij. Hij ziet z’n brein „als een soort Erik Scherder. Die zap ik ook altijd weg met z’n praatjes”. „Je slaapt beter en twijfelt minder. Nadeel is wel, als je je brein negeert, dat de kans op ontslag iets groter wordt, maar tegelijkertijd heb je ook een hoger salaris, een hogere functie en geen spijt want je denkt toch niet na!”

In de scienfictionfilm The Matrix, zegt Stefan van der Stigchel, wordt aan de bedenker van de schijnwerkelijkheid die de mensheid wordt voorgeschoteld gevraagd waarom hij er geen prachtige, rooskleurige wereld van gemaakt heeft. Antwoord: „Dat geloofde niemand.” Vond ik ook een mooi beeld om me aan vast te houden.

Maar ik hoor het graag als jullie nog andere ideeën hebben.

