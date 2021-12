Het faillissement van DSB duurde even, maar dan krijg je ook wat

Aanvankelijk hadden de curatoren van DSB Bank het plan om in 2010 alles te verkopen, om zo een jaar later te kunnen uitkeren aan de schuldeisers. Het zou uiteindelijk ruim twaalf jaar duren voordat dinsdag het faillissement officieel was afgerond, met de verkoop van zo’n 1,4 miljard euro aan DSB-leningen aan NIBC Bank. Kinderen die werden geboren op 19 oktober 2009, de dag waarop DSB failliet ging, zitten inmiddels in groep acht van de basisschool. DSB, dat de initialen van oprichter, bestuursvoorzitter én enige aandeelhouder Dirk Scheringa droeg, was in de eerste jaren na de eeuwwisseling een snel groeiende consumentenbank en verzekeraar. Scheringa werd een publiek figuur als eigenaar en voorzitter van voetbalclub AZ, oprichter van een schaatsploeg en een museum voor moderne kunst.

In de zomer van 2009 werd AZ kampioen, maar met hoofdsponsor DSB Bank ging het al langere tijd steeds minder voorspoedig. De bank verstrekte verzekeringen met hoge provisies en koppelde die aan hypotheken, een model dat niet houdbaar bleek op lange termijn. Klanten met DSB-hypotheken moesten steeds hogere bedragen aflossen, waarop klanten in opstand kwamen. Toen Pieter Lakeman met zijn Stichting Hypotheekleed DSB-spaarders opriep hun geld van de bank te halen, kwam DSB Bank na een bankenrun de liquiditeitsproblemen niet meer te boven en ging failliet.

Curatoren Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe blikten dinsdag met tevredenheid terug op de afhandeling van het faillissement, al geven ze toe dat die wel heel lang duurde, onder meer om de leningenportefeuille op te schonen. De tijd tikte echter in hun voordeel; in de jaren na het faillissement kwam de markt voor DSB-leningen er beduidend beter voor te staan. De huizenprijzen stegen fors en de rente daalde naar onder het nulpunt.

Scheringa zelf is het altijd oneens geweest met het faillissement, en vond dat de bank nog te redden was. Hij heeft met behulp van een stichting die is gefinancierd door ondernemers de staat aansprakelijk gesteld voor 830 miljoen euro.

Zo ging het mis met DSB Bank: voor Dirk Schering was DSB een pinautomaat:

Geld over voor rente-compensatie

DSB (sinds vorige week niet langer ‘Bank’) keerde in totaal 12,5 miljard euro uit en compenseerde daarmee alle schuldeisers. Spaarders tot 100.000 euro konden dankzij het depositogarantiestelsel, dat werd opgebracht door de grote vijf Nederlandse consumentenbanken, aanspraak maken op hun spaargeld. Wie daarbuiten viel kreeg in 2015 een aanbod van de curatoren – dat door 99 procent werd aangenomen.

Aardig nieuws voor de gedupeerde spaarders: er bleef 650 miljoen euro over

Na deze ‘balanceer-act’, waarbij zowel schuldeisers als gedupeerde rekeninghouders gecompenseerd moesten worden, bleef zelfs 650 miljoen euro over. En dat is aardig nieuws voor de ruim 280.000 gedupeerde spaarders, die alsnog aanspraak maken op een gedeeltelijke vergoeding voor twaalf jaar misgelopen rente. Dat zal niet het volledige bedrag zijn; de 650 miljoen euro is niet toereikend om de 780 miljoen euro aan renteclaims af te betalen. De Nederlandsche Bank is namens de vijf Nederlandse consumentenbanken verreweg de grootste eiser. Toch kunnen consumenten nog geld tegemoet zien, doordat er „naar evenredigheid” wordt uitbetaald door een speciaal aangestelde vereffenaar. Rijk zullen de spaarders er niet van worden. Voor de meesten van hen zal dit bedrag variëren van „een paar cent” tot „een tientje”, aldus de curatoren. Spaarders die aanspraak willen maken op deze achterstallige rente, moeten zelf contact opnemen met DSB.