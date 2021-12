Zelfs deelnemers aan de Bulgarenfraude ontvingen compensatie. Wat nu?

Het klinkt als een gedachte-experiment. Het Nederlandse toeslagenbeleid, dat mede zo hard en meedogenloos werd als gevolg van Bulgarenfraude, is in korte tijd zó omgeslagen naar ruimhartigheid en compensatiedrang dat zelfs de Bulgaarse fraudeurs met wie het allemaal begon in aanmerking zouden komen voor een vergoeding. Zou het?

Ja dus. Dinsdag berichtte De Correspondent dat een aantal namen die eerder opdoken als betrokkenen in het Bulgaarse fraudeonderzoek nu een vergoeding van 30.000 euro hebben gekregen als gedupeerde in de Toeslagenaffaire. Het ministerie van Financiën kwam later op de dag met cijfers: onder de ontvangers van de 30.000 euro schadevergoeding – dat zijn inmiddels 23.000 gedupeerden in totaal – zijn 14 mensen die voorkwamen in het onderzoek naar de Bulgarenfraude en een vergelijkbaar onderzoek naar een andere fraudezaak.

Het zijn kleine aantallen, maar politiek is ook symboliek. Het was het Bulgaarse dorp Ivanski dat de toeslagenfraude in 2013 op de kaart zette. KRO-programma Brandpunt bracht het allemaal in beeld: een ezel, een paar blaffende honden en een heel stel inwoners dat op hun Nederlandse pinpassen Nederlandse toeslagen ontving, met dank aan gewiekste tussenpersonen. „Het lachen moet ze snel vergaan”, beloofde staatssecretaris Frans Weekers (VVD) al in de uitzending. Hij zou later opstappen, omdat hij volgens de Kamer te weinig deed om een herhaling van de Bulgarenfraude te voorkomen.

Dat uitgerekend díé Bulgaren nu worden gezien als slachtoffers en een schadevergoeding kunnen krijgen, dat valt slecht. Die compensatie was toch bedoeld voor de duizenden Nederlanders die nietsvermoedend in zee gingen met een frauderend gastouderbureau, of een administratief foutje maakten, en daarna gigantische bedragen moesten terugbetalen?

Geen weeffout, maar de opzet

Feitelijk onderstreept het nieuws dat zelfs de deelnemers aan de Bulgarenfraude nu compensatie kunnen ontvangen de koerswijziging die het kabinet in 2020 inzette bij de afhandeling van de Toeslagenaffaire. Kerngedachte: grote fouten herstellen is ook een keuze tussen zorgvuldigheid en snelheid. Óf je mikt op maatwerk, maar dat kost tijd. Óf je kiest voor een algemene regeling, maar die zal niet voor iedereen gepast uitpakken. De een krijgt te weinig, de ander te veel. Of: veel te veel.

Het kabinet koos lange tijd voor het eerste, en sinds een jaar voor het tweede. Wie hard kan maken gedupeerde te zijn, krijgt al snel 30.000 euro. Wie van de Belastingdienst het etiket ‘opzet/grove schuld’ kreeg opgeplakt, heeft daar geen last meer van – ook als dat etiket er niet voor niets kwam. Dat is geen weeffout: het is precies de opzet, zoals die werd bedacht door het kabinet in het Catshuis – en toegejuicht door de Tweede Kamer. Met zó veel slachtoffers kon je maar beter snel handelen.

Ambtenaren bij de Belastingdienst wezen er al vóór de komst van die Catshuisregeling op dat hoe generieker de regelingen daardoor werden, hoe groter de kans werd dat ook échte toeslagfraudeurs ervoor in aanmerking zouden komen. Misschien wel problematischer is een ander gevolg: gedupeerden die veel meer dan 30.000 euro schade hebben geleden wachten door deze extra bureaucratische horde nog langer op maatwerk.

Hoe generieker de aanpak, hoe minder specifiek ook de dossierkennis. Om diezelfde reden kon het ministerie van Financiën dinsdag ook niet meteen zeggen dat de Bulgaren van toen opnieuw misbruik hadden gemaakt van het systeem. „Van deze 14 personen is niet duidelijk of de toekenning van compensatie onterecht is geweest. Dat wordt nog nader geanalyseerd.” Dát er misbruik is gemaakt van de compensatieregeling is uit andere gevallen al wel duidelijk geworden: eerder schatte het ministerie dat 2 tot 5 procent van alle uitbetalingen van 30.000 euro achteraf onterecht is.

Wat wordt het? Gul blijven met compenseren, met profiteurs tot gevolg? Of strenger zijn, om zo de daders eruit te vissen, ook als de onschuldige gedupeerden daardoor langer op geld moeten wachten? „De goeden zullen lijden onder de kwaden”, waarschuwde Weekers in 2013 bij de komst van een zwaardere fraudeaanpak. Acht jaar later is er wat dat betreft niet veel veranderd.