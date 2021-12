Gisela Wieberdink-Söhnlein (1921-2021) zong zelfs toen ze werd gedeporteerd

Toen Gisela Wieberdink-Söhnlein in 2000 smartengeld ontving van Siemens omdat ze tijdens haar verblijf in concentratiekamp Ravensbrück wapens had moeten maken voor de Duitse firma, besteedde ze dat deels aan een ballonvaart met haar familie. Om de vrijheid te vieren. Het typeerde de oud-verzetsstrijdster, zegt haar oudste dochter Saskia (1948). „Mijn moeder was nuchter, pragmatisch en opgewekt. Ze had haar karakter mee bij haar verzetswerk. En ook na de oorlog heeft ze nooit last gehad van een trauma.”

Gisela Söhnlein werd op 3 oktober 1921 geboren in de Chileense hoofdstad Santiago. Haar vader werkte als mijningenieur in Bolivia. Omdat die werkplek op grote hoogte lag, wat nogal wat pasgeborenen het leven kostte wegens zuurstofgebrek, lieten veel westerse werknemers in het lager gelegen Santiago hun kinderen geboren worden. Saskia: „Paradoxaal genoeg heeft juist die voorzichtigheid mijn grootvader het leven gekost. De reis tussen Bolivia en Chili, waar zijn vrouw en kind woonden, en waar hijzelf een laboratorium had voor onderzoek, was lang en zwaar. In 1925 overleed hij aan een hartverlamming.”

Zijn vrouw keerde enige tijd later met de zesjarige Gisela en met peuter Alf terug naar Nederland, waar het meisje Nederlands met een Duits accent bleek te spreken omdat ze op een Duitstalige Kindergarten had gezeten.

Na haar eindexamen in 1939 ging Gisela rechten studeren in Amsterdam. Ze woonde in de oorlog op kamers tegenover het hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst (SD) in de toenmalige Euterpestraat. „Daar hoorde ze vaak honden blaffen en mensen huilen”, vertelt haar dochter. „Dat vond ze zo akelig dat ze iets wilde doen. Dus toen een huisgenoot vroeg of ze wilde helpen om Joodse kinderen in veiligheid te brengen, zei ze ja.”

Söhnlein werkte daarbij nauw samen met wat later het Utrechts Kindercomité zou gaan heten: een groep studenten die Joodse burgers hielp aan een onderduikadres: honderden kinderen en enkele volwassenen. Gisela zelf bracht naar schatting enige tientallen kinderen naar een veilig onderkomen, en werd de verbindingspersoon tussen de Amsterdamse en Utrechtse verzetsstudenten. Met één van hen, biologiestudente Hetty Voûte, zou ze bevriend blijven tot Voûtes overlijden in 1999.

De twee vriendinnen werden in juni 1943 verraden en belandden in kamp Haaren bij Oisterwijk. „Ze zongen samen liedjes vanuit hun aparte cellen en maakten cabaret-achtige teksten op bestaande muziek. Zo hielpen ze zichzelf en andere gevangenen om de moed erin te houden”, vertelt dochter Saskia. In december werden ze overgeplaatst naar Vught, waar Gisela gasmaskers in elkaar moest zetten. Later maakte ze knijpkatten en radio’s in de werkplaats van Philips, net buiten het kamp. Aan die relatief beschermde positie kwam een einde met hun deportatie naar Ravensbrück op 6 september 1944. „Zelfs in die wagon waren ze aan het zingen”, weet Saskia Wieberdink.

Na de bevrijding belandden Söhnlein en Voûte dankzij het Rode Kruis in Zweden. In september 1945 waren ze weer in Nederland. Gisela leerde Ate Wieberdink kennen, een natuurkundestudent in Delft die ook in het verzet had gezeten en vier jaar in concentratiekampen had doorgebracht. Ze deelden oorlogservaringen én liefde voor muziek. Ate en Gisela trouwden in 1947 en verhuisden al gauw naar Eindhoven, waar Ate werk vond bij Philips.

Beiden waren grote natuurliefhebbers, vertelt dochter Saskia. „Elke zondag moesten we verplicht mee uit wandelen.” Ate had bovendien een kano, Papageno genaamd, naar een van de figuren uit Mozarts opera Die Zauberflöte. En daar bleef het niet bij. „Telkens als hij weer een herstelbetaling ontving van een bedrijf waarvoor hij in de kampen gedwongen had gewerkt, kwam er een nieuwe kano bij.” Er werd veel gebruik van gemaakt. Aanvankelijk op de Dommel, later ook tijdens vele vakanties aan de Semois in België.

Gisela bleef zich bezighouden met muziek. Ze organiseerde musicals voor kinderen en op haar zestigste nam ze pianoles. Op haar uitvaart klonk onder meer het tweede deel van het strijkkwintet van Schubert, waar ze vaak naar luisterde

Gisela en Ate Wieberdink spraken niet veel over de oorlog. „Als kinderen wisten we wel over hun oorlogservaringen, maar het speelde nooit een grote rol”, aldus Saskia. Dat veranderde toen Gisela ouder werd en zeker nadat ze in 1988, samen met Hetty Voûte, de Yad Vashem- onderscheiding had gekregen voor hulp aan Joden. Ze werd daarna vele malen geïnterviewd. Toen haar eens werd gevraagd of ze nooit bang was geweest als ze Joodse kinderen wegbracht, antwoordde ze: „Nee. Het ging om kinderen, dat kon toch nooit zo erg zijn? Het was natuurlijk verboden, maar het was verboden door de Duitse bezetters, daar hoefde je je niet aan te houden.”

Gisela Wieberdink-Söhnlein overleed op 16 november, kort na haar honderdste verjaardag.