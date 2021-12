Geklier, gekloot, en weinig concentratie. De lockdowns hakken erin op middelbare scholen

Er komen leraren naar hem toe die zeggen: „Ik geef twintig jaar les, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik weet niet of ik het nog wel kán. Ik krijg ze maar niet aan de lesstof.”

Het is al december, zegt rector Jan Paul Beekman van het Amsterdamse Spinoza Lyceum, en de leerlingen, vooral in de tweede en derde klas, zijn nog steeds alleen maar met elkaar bezig. Niet met de lesstof, maar met hun leeftijdsgenoten. „Normaal duurt die fase een week of zes, na de zomervakantie. We noemen het stormen en normen – ze komen binnen en gaan de anderen verkennen, groepjes vormen, hun plek in de groep vinden. Als dat allemaal een beetje gesetteld is en de klas wordt rustiger, dán pas begin je echt met leren. Maar nu is het december en zijn ze nog steeds het sociale aan het inhalen.”

Op vrijdagmiddag, een dag voor de aankondiging van de nieuwste strenge lockdown, staan Lucas (14), Merlijn (14) en Siem (15) bij de Jumbo in Arnhem, zakken vol broodjes in de hand. Ze zitten in de derde klas van de havo en hebben een tussenuur. Nog een uur wiskunde en dan is het weekend.

Ze vonden het lastig, zeggen ze, om dit schooljaar de draad weer op te pakken na de lange periode van vooral online lessen. Lucas: „Als ik eenmaal ben begonnen lukt het wel, maar beginnen is moeilijk. En lang focus houden ook.”

Hun hele klas heeft daar last van, zeggen ze: het is rumoerig, iedereen is druk. Siem: „Dat maakt het ook wel lastig om op te letten.”

Lucas: „Er is weinig structuur. We zijn soms veertig minuten bezig met één opdracht.”

Merlijn: „Er wordt veel gekloot en met dingen gegooid enzo.”

Komt dat door corona of door het feit dat ze nu een jaar ouder zijn, vraagt Brechtje (15) zich af. Zij zit, net als Emma (14) in de derde, een havo/vwo-klas. „We zijn door de lockdowns minder gewend aan in een lokaal zitten en opletten”, zegt Emma terwijl ze een frikandelbroodje eet. Brechtje: „Het is lastiger om je te concentreren. In de klas is het onrustig. De helft let niet op en mensen worden soms ineens heel boos.”

Slechtere resultaten

De cijfers van de eerste toetsweek, half november, reflecteerden in Amsterdam die onrust. Die waren veel lager dan normaal. Rector Jan Paul Beekman besprak het met de andere middelbare scholen in de hoofdstad en die constateerden hetzelfde: op en af naar school de laatste anderhalf jaar, en veel minder omgang met elkaar, heeft voor tieners grote gevolgen gehad.

De scholen legden het voor aan de VO-Raad – die landelijk de middelbare scholen vertegenwoordigt – en die herkende het: tweede- en derdeklassers zijn keihard bezig het sociale gemis van anderhalf jaar thuiszitten in te halen.

In Deventer is het niet anders, zegt docent Nederlands Henk ter Haar. Hij is teamleider van de havo-afdeling op het Etty Hillesum Lyceum. „Vanaf de derde klas is het dramatisch”, zegt hij aan de telefoon. Deze week nog zat er een docent verslagen voor hem. Haar leerlingen „zijn niet in beweging te krijgen” en zij loopt „op haar laatste benen”, zoals wel meer collega’s.

Lees ook: Hoe is het om een tiener te zijn tijdens de coronacrisis?

„Het is te rustig in de lessen en te onrustig in de gang”, merken Ter Haar en zijn collega’s. Leerlingen zitten stilletjes achter hun tafels, maar klieren in de gang. „Het broeit. Alsof er storm op komst is. Heel onwerkelijk.”

Verloren gevoel

De (semi-)lockdown duurt nu al zo lang dat voor tieners het ‘normale’ leven uit het zicht is verdwenen, zegt leraar geschiedenis en mentor van havo 3 Ger de Haas in het Noord-Hollandse Bergen. „Er is een gevoel van verlorenheid bij leerlingen, want er is geen structuur of regelmaat. Ze vinden het heel fijn op school te komen, veel meer dan eerdere jaren, omdat ze hier tenminste leeftijdgenoten zien. Ze blijven ook hangen tot 17.00. Ze hunkeren echt naar contact. Ik zie ook positieve dingen: kinderen die elkaar helpen met huiswerk, in de aula, wat je vroeger minder zag.” De Haas verwacht dat het met de leervertraging wel goedkomt. Het sociale gemis is volgens hem veel ingrijpender.

Inspecteur voortgezet onderwijs Rob Vink is niet verbaasd. De inspectie sprak in het voorjaar veel middelbare scholen en enquêteerde 13.000 leerlingen. „We zagen toen al dat de motivatie van leerlingen fors was gedaald.” Nu hij en zijn collega’s weer scholen bezoeken – sinds de zomer – horen ze het vaker: „Er zijn problemen bijgekomen in de klas. Sommige leerlingen externaliseren – doen lastig, onrustig. En anderen zwijgen.”

Emma (14) in Arnhem: „Iedereen is moe. Mensen vallen soms in slaap tijdens de les.”

Brechtje (15): „Ik ben ook moe. Ik kijk echt uit naar de kerstvakantie.”

Emma: „We zijn het gewoon niet meer gewend.”

De inspectie, zegt Vink, zag wel het risico na bijna anderhalf jaar sluiting, „maar wij, en de schoolbesturen, wisten niet hoe blijvend het effect zou zijn. Want dit is nog nooit vertoond, dat tieners zo lang niet naar school gaan.”

Hangen op school

Omgaan met leeftijdgenoten, met het andere geslacht, met de groep, met jezelf – het is niet een fase die een tiener ‘gewoon’ kan overslaan, het is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling, zegt Jan Paul Beekman, die zelf vroeger biologie en wiskunde gaf, maar nu op het Spinoza Lyceum een Daltonschool (mavo/havo/vwo) bestiert. Ook hij herkent dat leerlingen langer blijven hangen: „We moeten elke dag wel om een uur of half zes tegen een groep tieners zeggen: jongens, gaan jullie zo langzaamaan naar huis?”

Bij de eersteklassers merken ze geen verschil, maar die zijn ook nieuw, net als elk jaar. En de basisscholen waren korter dicht. De eindexamenleerlingen mochten ook relatief veel op school komen tussen mei 2020 en de zomer 2021. Maar de tweede- en derdeklassers zaten thuis.

Henk ter Haar van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer schreef er een blog over en is er inmiddels over in gesprek met andere leraren, onderwijsbond AOb en scholierenorganisatie LAKS. Omdat, zegt hij, het belangrijk is dat leraren weten dat de lusteloosheid bij leerlingen niet aan hen ligt. „We lopen er allemaal tegenaan. Het is goed om te erkennen dat het voor iedereen een klotesituatie is.”

Het zijn niet de cijfers die hem tegenvallen, zegt Ter Haar, maar de „consumptieve houding” van zijn leerlingen. „Het lijkt alsof ze door al die maanden les vanachter hun beeldscherm gewend zijn aan achterover leunen en afwachten wat de docent doet. Ze hangen in hun stoel met een houding van ‘kom maar op’.”

We moeten elke dag om een uur of half zes wel tegen een groep zeggen: jongens, gaan jullie naar huis? Jan Paul Beekman rector Spinoza Lyceum Amsterdam

Wat Ter Haar ook merkt is dat de sociale samenhang in de klas is verdwenen. Vooral in havo 3. In die klassen heeft het groepsgevoel zich amper kunnen ontwikkelen door twee jaar corona. Terwijl dat cruciaal is voor hoe een klas functioneert. Ter Haar: „Een klas corrigeert zichzelf als het goed is. Zitten er drie vervelende leerlingen in de groep, dan worden die vaak subtiel terechtgewezen door de anderen. Als docent kan je daar normaliter aanspraak op maken: ‘Wat hebben we samen afgesproken?’ Dat mechanisme werkt niet meer. De individuen zijn nu sterker dan de groep. Het ‘samen’ is weg.”

Tegen docenten die het even niet meer weten, zegt hij: ‘Leg de lat niet zo hoog voor jezelf. Zorg dat je met je klas de Kerst haalt. Probeer niet hun woordenschat nog op te krikken, maar ga iets leuks doen. Een kerstquiz of zo.’ We moeten elkaar de ruimte geven en niet doen alsof er niets gebeurd is.”

Helft schooltijd al compleet anders

De gesloten school en de onzekerheid of dat wéér zou kunnen gebeuren duurt inmiddels lang, vindt inspecteur Rob Vink. „Zeker voor vmbo-leerlingen, die maar vier jaar op de middelbare school zitten. De helft van hun schooltijd is al compleet anders dan normaal.”

Lees ook: Leerachterstanden door lockdowns op vmbo veel groter dan op het vwo

Wat te doen? Vink: „Bijna alle middelbare scholen hebben fors geïnvesteerd in het mentoraat dit jaar. De leerlingen zien en spreken de mentor een paar keer per week, veel meer dan voorheen. Dat is goed, want het is bewezen dat sociale veiligheid voor kinderen van groot belang is voor hun leerprestaties.”

Rector Beekman van het Spinoza Lyceum heeft een radicaler voorstel: laat deze groep een jaar langer naar school gaan.