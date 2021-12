Faillissement DSB Bank na twaalf jaar eindelijk afgerond, iedereen gecompenseerd

De curatoren van het failliete DSB Bank hebben hun taak na twaalf jaar volbracht. Met de verkoop van 1,4 miljard euro aan leningen aan NIBC Bank werd in november genoeg geld opgehaald om alle schuldeisers van de bank van oprichter Dirk Scheringa volledig terug te betalen. Daarnaast blijft er nog 650 miljoen euro over om misgelopen rente te compenseren, zo melden de curatoren dinsdag in hun eindverslag.

In de afgelopen jaren hebben de curatoren in totaal 12,5 miljard euro ontvangen en uitgekeerd aan de schuldeisers. In eerste instantie was het plan om in 2010 alle leningen van DSB Bank te verkopen en de schuldeisers zo goed als mogelijk terug te betalen, maar dat proces liep uiteindelijk tot dit najaar. Volgens de curatoren duurde de afwikkeling van het faillissement zo lang vanwege slechte marktomstandigheden in de eerste jaren. Door de lage rente en de gestegen huizenprijzen kon uiteindelijk iedereen volledig worden gecompenseerd en zeggen de curatoren „tevreden” te zijn.

DSB Bank, dat de initialen van oprichter Dirk Scheringa droeg, ging in oktober 2009 failliet nadat die in financiële problemen was geraakt. De bank verkocht leningen en verzekeringen met hoge provisies, en kwam uiteindelijk in de problemen doordat het te veel risicodragende hypotheken had waarmee het zijn operaties financierde. Aanvankelijk hoopte Scheringa dat zijn bank gered zou worden, maar toen het kabinet en de vijf grote consumentenbanken weigerden om voor ruim 5 miljard euro garant te staan, viel het alsnog. Spaarders tot 100.000 euro konden dankzij het depositogarantiestelsel, dat werd opgebracht door de grote vijf Nederlandse consumentenbanken, aanspraak maken op hun spaargeld.

Scheringa zelf is het altijd oneens geweest met het faillissement, en vond dat de bank nog te redden was. Hij heeft met behulp van een stichting die is gefinancierd door ondernemers de staat aansprakelijk gesteld voor 830 miljoen euro.

Kleine rentevergoeding voor 280.000 spaarders

Nadat het volledige claimbedrag is uitbetaald, blijft er ook geld over voor het betalen van achterstallige rente. En dat is leuk nieuws voor de ruim 280.000 gedupeerde spaarders, die toch nog aanspraak maken op een vergoeding voor misgelopen rente. Het gaat om een bedrag van 650 miljoen euro, dat wordt aangewend om het leeuwendeel van de nog openstaande renteclaim van 780 miljoen euro deels af te betalen. De Nederlandsche Bank is namens de vijf Nederlandse consumentenbanken verreweg de grootste eiser. Toch kunnen consumenten nog geld krijgen, doordat er „naar evenredigheid” wordt uitbetaald. Rijk zullen ze er niet van worden. Voor de meesten van hen zal dit bedrag variëren van „een paar cent” tot „een tientje”, aldus de curatoren. Spaarders die aanspraak willen maken op deze achterstallige rente, moeten zelf contact opnemen met DSB.