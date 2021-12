Emir van Dubai moet prinses Haya en kinderen 645 miljoen euro betalen in echtscheidingszaak

Twee miljoen Britse pond aan aardbeien in één zomer, een 80-koppige hofhouding, een persoonlijke Boeing 747 en helikopters voor de kinderen. Tijdens het huwelijk van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum (72) en prinses Haya bint al-Hussein (47) groeiden de bomen tot in de hemel. Nadat prinses Haya in 2019 met hun twee kinderen naar Groot-Brittannië vluchtte, besloot de Britse rechter dinsdag dat Mohammed 550 miljoen Britse pond (zo’n 645 miljoen euro) moet betalen aan Haya en hun kinderen; ter bescherming van de bedreiging die de heerser van Dubai zelf voor hen vormt. Volgens Britse media is het de duurste echtscheidingszaak ooit in het land opgelegd.

Sinds de vlucht van Haya met haar 14-jarige dochter Jalila en 9-jarige zoon Zayed, vonden in Groot-Brittannië al verschillende rechtszaken tussen de voormalige geliefden plaats, met juridische kosten van tientallen miljoenen euro’s. De zaken gingen onder meer over de voogdij van de kinderen. De Britse rechters stelden eerder vast dat sjeik Mohammed twee van zijn andere kinderen - Haya is zijn zesde vrouw - ontvoerde en telefoons van prinses Haya liet hacken met spionagesoftware Pegasus, gemaakt door het Israëlische bedrijf NSO Group. Mohammed ontkent de beschuldigingen, ondanks de gerechtelijke uitspraken.

De rechtbank benadrukte dinsdag in de echtscheidingszaak nog eens het gevaar dat de emir voor Haya en zijn kinderen vormt. Vanwege de „volledige staatsmacht” die hij tot zijn beschikking heeft, acht de rechtbank een levenslange beveiliging noodzakelijk. Het bedrag dat Mohammed bin Rashid al-Maktoum moet betalen is uitgesplitst in 251,5 miljoen Britse pond (omgerekend 295,8 miljoen euro) voor Haya en het restant, dat via een jaarlijkse toelage moet worden betaald, aan de kinderen.

Paardentycoon

Prinses Haya is de dochter van de vroegere Jordaanse koning Hussein en halfzus van de huidige Jordaanse koning Abdullah. Sjeik Mohammed is de heerser van het golfstaatje Dubai en vicepresident en premier van de Verenigde Arabische Emiraten. Mohammed bin Rashid al-Maktoum heeft een beschadigd blazoen, maar staat nog altijd op goede voet met de Britse koninklijke familie. Hij bezit een vastgoedimperium in Groot-Britannië en is een grote speler in de paardensport, een voorliefde die hij deelt met het Britse koningshuis. Het was iets dat ook Haya en Mohammed gemeen hadden. De prinses nam als ruiter namens Jordanië deel aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney en was voorzitter van internationale paardenfederatie FEI.