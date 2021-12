Eerste Kamer keert zich tegen bouw megadatacentrum Zeewolde

De Eerste Kamer wil dat het Rijk voorlopig geen grond verkoopt aan Facebook-moederbedrijf Meta voor het geplande megadatacentrum in Zeewolde. De dinsdagavond door senator Niko Koffeman (Partij voor de Dieren) ingediende motie werd door de oppositie gesteund, alle coalitiepartijen stemden tegen. Omdat de oppositie in de Eerste Kamer een meerderheid van de zetels heeft, is de motie aangenomen.

In de motie noemt de senaat vestiging van het datacentrum in Zeewolde „in strijd met het algemeen belang en met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over datacenters en goede ruimtelijke inrichting.” De gemeenteraad van Zeewolde gaf vorige week toestemming voor de bouw van het omstreden datacentrum. Op die toestemming kwam veel kritiek, onder meer omdat het nieuwe datacentrum erg veel stroom zal verbruiken. Een deel van de grond is van het Rijk, dat eisen stelt op het gebied van duurzaamheid.

De Partij voor de Dieren stelt nu dat met de aangenomen motie het proces „door een blokkade van de Eerste Kamer” is onderbroken. „Dat brengt de besluitvorming over dit project en de vestiging van 21 andere datacenters terug op de landelijke politieke agenda en parlementaire besluitvorming daarover,” aldus een verklaring van de PvdD. In de motie roept de Eerste Kamer het kabinet op een visie voor ruimtelijke inrichting en datacentra te ontwikkelen.

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft aangegeven de motie te gaan bestuderen.