Een uitputtingscrisis en nieuwe ministers

Tijdens de coronapersconferentie, zaterdag, schoten me de verhalen van begin maart 2020 te binnen, toen de crisis tot leidinggevende politici begon door te dringen. Het was nog improviseren. Je had bewindslieden die, gesteld voor de vraag of zij konden bijspringen, ja zeiden maar moeilijk keken. Je had ook bewindslieden die meteen klaarstonden. Toen minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) later die maand door oververmoeidheid wegviel, bleken vice-premier Hugo de Jonge (CDA) en oud-staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van die categorie te zijn.

Achteraf is het frappant hoe onschuldig alles nog was. Ik herinner me een bewindsman die vertelde over premier Mark Rutte (VVD) die in het eerste coronacrisisoverleg van het kabinet het belang van gezond eten en goed slapen benadrukte. Hij haalde oud-crisisprofessor en partijgenoot Uri Rosenthal aan, die waarschuwde voor een uitputtingscrisis: je trekt een sprint van honderd meter en merkt daarna dat je een marathon moet lopen.

Bijna twee jaar later weten we dat het voor mensen in de crisisleiding extreem vermoeiende jaren waren. En nog is de uitputtingscrisis niet voorbij: daar is de Omikronvariant. We weten nog niet genoeg maar genoeg scenario’s voorspellen weinig goeds.

En uitgerekend nu worden de kandidaat-bewindslieden van Rutte IV gescreend. In de ene partij fluisteren ze namen, in de andere appen ze elkaar lijstjes. Eén afvaller kan de hele puzzel nog in de war brengen.

Feit is dat 29 mensen bereid zijn bewindspersoon in crisistijd te worden. We weten wat ze te wachten staat. Gaan ze in de fout dan krijgen ze de volle laag – in de Kamer, de media, op straat. Kritiek is elementair in de democratie, van bewondering worden politici week.

Maar er komt het schelden op sociale media bij. De bedreigingen, vaak anoniem, ook privé. Collega-politici die complottheorieën over je ‘ware bedoelingen’ pluggen. Die laatste aspecten maken het soms loodzwaar, en het verdient respect dat mensen de moed houden de publieke zaak te dienen.

Helemaal nu het weer tegenzit. Voor die momenten kennen we de taal van de critici: gebrek aan langetermijnstrategie, perspectief, een routekaart, wat heb je. Het gaat er vanuit dat coronamutaties voorspelbaar zijn en Haagse beslissingen wiskunde. Maar met negentien Kamerfracties, veertien ministeries en allerlei adviseurs is beleid nooit kloppend of logisch. Het minst slechte is het hoogst haalbare.

Het is de prijs van de democratie in crisistijd, en dus zullen nieuwe bewindspersonen altijd volop kritiek krijgen, ook inzake corona, want in een tirannie geloven we hier niet.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.