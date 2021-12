Een smerig bloedbad als laatste kans

Joel Coens The Tragedy of Macbeth is een opmerkelijke hybride tussen theater en film. Zo doet Coen in zijn verfilming van Shakespeares koningsdrama uit 1606 over ambitie, moord en schuldgevoel geen enkele poging om enig historisch realisme op te roepen. Integendeel, weinig recente films bevatten zoveel theatrale elementen. Maar juist dat levert een fascinerende filmervaring op. De bioscooprelease is voorlopig uitgesteld, maar midden januari verschijnt de zwart-wit film op streamingdienst Apple TV+.

In The Tragedy of Macbeth is Shakespeares stuk bij momenten uitgebeend, maar wat op het eerste gezicht een versimpeling lijkt, blijkt dat zelden te zijn. Zo worden de drie heksen die aan het begin van het oorspronkelijke stuk de succesvolle generaal Macbeth (Denzel Washington) vertellen dat hij ooit koning zal worden, gespeeld door slechts één actrice, Kathryn Hunter. Maar de angstaanjagend lenige Hunter declareert Shakespeares teksten met rasperige stem terwijl ze haar lichaam lijkt op te vouwen als een paperclip waardoor de kijker meteen in een horror-sfeer belandt.

Het kasteel waar Lady Macbeth (Frances McDormand) vervolgens haar man aanspoort om koning Duncan (Brendan Gleeson) te vermoorden en diens positie in te nemen doet eerder aan als een theaterdecor dan als een realistische burcht, maar dat voelt evenmin als een reductie. Cameraman Bruno Delbonnel (The Ballad of Buster Scruggs) legt de scènes in de sobere vertrekken waar je soms grof stucwerk op de muren ziet zitten vast vanuit hele hoge of juist extreem lange standpunten. Geregeld moet je denken aan de expressionistische films van Fritz Lang. Delbonnels camerawerk neemt de kijker mee in de onrust en uiteindelijk de waanzin van de personages. Ook door het vierkante beeldformaat en de vele close-ups van de hoofdpersonen krijgt het verhaal beklemmende en claustrofobische trekken.

Shakespeares Macbeth is al heel vaak op het toneel gebracht en verfilmd. Zowel Orson Welles als Roman Polanski lieten zich erdoor inspireren. Volgens tellingen zijn er al zeker 200 filmproducties met de titel Macbeth gemaakt. Actrice en producent Frances McDormand had echtgenoot Joel Coen eerst voorgesteld om het stuk voor het toneel te regisseren, maar dat wees hij af. Coen raakte er pas van overtuigd dat hij iets kon toevoegen met een filmversie nadat hij McDormand in 2016 Lady Macbeth zag spelen, bij het Berkeley Repertory Theatre.

Dat zijn theatrale enscenering niet overdreven aanvoelt in een film komt ook door het indrukwekkende, in verhouding natuurlijke spel van Washington en McDormand. De twee hoofdrolspelers begonnen al een jaar voor de opnames samen teksten door te nemen. Dat betaalt zich uit; ze declareren Shakespeare alsof het spreektaal is. De teksten zijn af en toe iets ingekort, maar blijven redelijk trouw aan het origineel. In eerste instantie tonen ze alleen met subtiele lichaamstaal – een schuchtere schouderbeweging of een machtsgeil glimlachje – hoe Macbeth en zijn echtgenote zich ontwikkelen: van afwachtend en aarzelend naar megalomaan (Washington) of van manipulatief en berekenend naar verteerd door schuldgevoel (McDormand).

Bij Coen zijn de Macbeths kinderloze zestigers, die beseffen dat ze nog één laatste kans krijgen om hun droom van de troonsbestijging waar te maken. Ze weten dat ze nooit meer zelf een troonopvolger zullen produceren. De referentie in het stuk naar een kind dat Lady Macbeth ooit zoogde maar dat niet langer in hun leven is, krijgt daardoor een nieuwe lading. Dat geeft aan de gewelddadige gebeurtenissen extra tragiek.

Na de bloedige afslachting van koning Duncan versnelt het verhaal en volgen moord en doodslag elkaar in hoog tempo op. Het is geen overbodige luxe om vooraf even het originele verhaal door te nemen. Dat kan iets beter duidelijk maken wie de vele personages én de families zijn die bij al de slachtpartijen zijn betrokken. Maar het zorgt er vooral voor dat je nog meer geniet van de originaliteit waarmee Coen onder meer de wanen van Macbeth in beeld weet te brengen.

