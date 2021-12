Duikbootdrama ‘Vigil’ voert de spanning tot het eind op

Thrillerserie Vigil

Van: Tom Edge. Met: Suranne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans, Adam James. NPO Plus, 6 afleveringen van ca. 60 minuten. ●●●●●

Het is niet gek dat Vigil onlangs een grote kijkcijferhit voor de BBC was. De Britse misdaadthriller trok wekelijks zo’n tien miljoen kijkers dankzij een zeer effectieve uitvoering van een slim gegeven. Wat als een inspecteur een moord moet onderzoeken op een kernonderzeeër? Kan ze een gecompliceerde zaak oplossen in een claustrofobische omgeving, afgesloten van de buitenwereld? In de serie is het inspecteur Amy Silva (gespeeld door Suranne Jones) van de Schotse politie die deze taak in haar maag gesplitst krijgt. Na de mysterieuze dood van een bemanningslid wordt zij opgeroepen om naar de duikboot HMS Vigil te gaan. Silva wordt via een helikopter naar de boot gebracht omdat Vigil om veiligheidsredenen niet naar land mag.

Al snel wordt duidelijk dat niet iedereen op de inspecteur zit te wachten. Ze wordt dan ook vrijwel meteen tegengewerkt. Vigil is ook een plek vol mannelijke energie: op het schip werken slechts acht vrouwen, tegenover honderdveertig mannen. Silva probeert zich streng op te stellen („Ik ben hier niet om vrienden te maken”, zegt ze), maar heeft tegelijkertijd moeite met de moeilijke omstandigheden.

Bedenker en schrijver Tom Edge is niet bang om hier en daar met detectiveclichés te strooien. Zoals veel speurders op tv heeft Silva een onverwerkt trauma, in dit geval ook nog eens eentje die symbolisch aansluit bij de situatie op de onderzeeër. Een groot struikelblok vormt dat niet, vooral omdat de ervaren Jones (Doctor Foster, Scott & Bailey) weet hoe je zo’n acteerklus klaart. Ze geeft haar personage precies genoeg kwetsbaarheid mee. Achter het beheerste optreden van Silva zit een kwetsbare laag die de actrice op een overtuigende wijze laat zien.

Geopolitieke spanningen

De serie speelt zich niet volledig onder water af. Een begrijpelijke keuze, al voelt het onderdeel aan land minder geslaagd dan het spannende duikbootgedeelte. In Glasgow werkt collega en ex-liefdespartner Kirsten Longacre (Rose Leslie) mee aan de zaak. Hier wordt duidelijk dat het om veel meer draait dan een mogelijke moord. Er zijn complotten, geopolitieke spanningen en ruzies tussen de marine en de Britste geheime dienst. Al deze lijntjes worden netjes gepresenteerd, maar halen soms de vaart uit het geheel. Dat is ook het geval met flashbacks naar het verleden van Silva. Deze momenten voelen, hoe goed gespeeld ook, als verplichte nummertjes.

Dit alles brengt de serie gelukkig niet tot zinken. De spanning wordt in de laatste aflevering op een meesterlijk wijze opgevoerd. Dat logica en realisme grotendeels overboord worden gegooid, neem je dan voor lief.