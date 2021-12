De voetbalkalender gaat op de schop. Maar hoe, daarover zijn de FIFA en UEFA het oneens

FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt het niet te kunnen geloven. Hoe kunnen mensen nou tegen zijn plan zijn? Hardop vraagt hij zich af of al die rijke voetballanden soms bang zijn voor hun plek op het WK. Om later te verzuchten: „We kunnen niet tegen de rest van de wereld zeggen dat het voetbal geweldig is, dat ze ons geld moeten geven en zelf maar op tv moeten kijken.”

Dit was maandag. Vanachter een beeldscherm sprak de baas van de wereldvoetbalbond urenlang met vertegenwoordigers van de 211 aangesloten federaties. Het was de dag van FIFA’s global summit. Een dag waarop de toekomst van het internationale voetbal werd besproken. Kansen, uitdagingen, verdienmodellen; een toekomst waarvoor Infantino de sleutel denkt te hebben, in de vorm van een WK voetbal om de twee in plaats van vier jaar. Een even revolutionair als omstreden plan dat de voetbalwereld sinds voorjaar 2021 bezig houdt.

Toch blijkt de weerstand nog altijd groot. Ook maandag weer. Daarom wordt het voorstel voorlopig niet in stemming gebracht, meldt de FIFA na afloop. Maar om te zeggen dat het plan van de baan is? Infantino blijft erin geloven, benadrukte hij.

Daarmee komt nog altijd geen einde aan de machtsstrijd in de top van het internationale voetbal. Aan de ene kant: wereldvoetbalbond FIFA. Aan de andere kant de grootste dwarsliggers van het plan: de Europese voetbalbond UEFA en Conmebol, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De twee sterkste voetbalcontinenten: elk WK leverde een van hen de winnaar. Zij vrezen dat een verdubbeling van het aantal wereldkampioenschappen ten koste gaat van andere toernooien, van de gezondheid van spelers en het sportieve geluk van kleine landjes.

Een nieuwe Nations League

Precies deze twee bonden vestigden afgelopen week de aandacht op zich. Ook UEFA en Conmebol bleken aan een nieuw toernooiformat te denken. Een dat dus uitgerekend op tafel kwam in het weekend voor de digitale top van de FIFA. Toeval?

De boodschapper was Zbigniew Boniek, de Poolse oud-spits van Juventus en tegenwoordig vicevoorzitter van de UEFA. Hij vertelde in de krant Meczyki dat de UEFA dacht aan een nieuwe Nations League. Dit is het toernooi dat sinds 2018 min of meer de oefenwedstrijden vervangt, met duels tussen gelijkwaardiger tegenstanders en extra kwalificatiemogelijkheden voor EK- en WK-eindrondes.

Het plan van de UEFA is om, in samenwerking met Conmebol, tien landen uit Zuid-Amerika toe te voegen aan de Nations League. Met de Europese landen zullen zij twee competities vormen: een met 22 toplanden en een met 20 subtoppers. De zes beste landen uit Zuid-Amerika (Brazilië, Argentinië, Chili, Colombia, Peru en Uruguay) komen bij zestien Europese toplanden, de vier ‘mindere’ (Paraguay, Ecuador, Bolivia en Venezuela) bij de overige landen in Europa.

Vervolgens zouden ze in deze competities acht duels spelen tegen acht verschillende tegenstanders. Dus niét uit- en thuis tegen dezelfde opponent . Nederland zou dan het ene jaar Brazilië kunnen treffen, het andere Argentinië. Het is het zogenoemde Swiss Model, dat vanaf 2024 ook op de Champions League wordt toegepast.

Hadden spelersvakbonden niet over de vele vliegkilometers van voetballers geklaagd? Klopt. De Zuid-Amerikanen zullen daarom driekwart van hun Nation League-duels in Europa spelen, daar zijn de meeste voetballers toch al actief. Teams uit Europa hoeven niet in Zuid-Amerika te voetballen.

UEFA en Conmebol geloven heilig in het plan. De besten tegen de besten, is hun redenatie. Brazilië-België of Frankrijk-Argentinië op een doordeweekse avond in het najaar. Wie zit daar niet op te wachten?

Strijd om miljarden

Toch is er één grote maar. En dat is dat een Nations League met Zuid-Amerikaanse twist alleen kan doorgaan als het WK om de vier jaar wordt gehouden, en niet om de twee zoals de FIFA wil. Ingewijden zijn stellig: het kan niet allebei.

De overkoepelende organisaties menen het beste met het voetbal voor te hebben. Met een tweejaarlijks WK denkt de FIFA dat meer landen kunnen dromen van deelname. Meer toernooien betekent meer kwalificatiekansen, aldus Infantino en zijn collega-bestuurders. Bovendien doen vanaf 2026 niet 32 maar 48 landen aan het WK mee. Meer plekken, meer kansen. „Pas dan is ons voetbal echt mondiaal”, zei Infantino dit najaar.

Voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger, de voortrekker van de pr-campagne van de FIFA, zei „honderd procent overtuigd’’ te zijn van de plannen van een tweejaarlijks WK. Spelers zouden minder onbeduidende wedstrijden tussendoor hoeven spelen. En jongeren zouden meer grote toernooien willen zien, aldus Wenger. En zij zijn de kijkers van de toekomst.

Anderen zijn niet overtuigd. Infantino mag dan schermen met de goedkeuring van 54 Afrikaanse lidstaten, hij krijgt ook felle tegenstand . Bijvoorbeeld van spelersvakbonden die blessures vrezen omdat spelers nog meer moeten voetballen. Het Internationaal Olympisch Comité bemoeide zich er ook mee en stelde dat een verdubbeling van het aantal WK’s „de diversiteit en ontwikkeling van andere sporten dan voetbal zal ondermijnen”. Nog een groot mannentoernooi zou bovendien de verdere promotie van vrouwenvoetbal bemoeilijken.

Toch komt de meeste weerstand uit de hoek van de UEFA. De Europese bond vreest voor meer elitefeestjes, verkocht onder het mom van voetbalontwikkeling. Ruim veertig van de 48 deelnemers zullen steeds hetzelfde zijn, denkt de UEFA. Daarmee zou het WK als het ware een Super League voor landenteams worden. Plus dat het vermoedelijk andere toernooien en wedstrijden wegdrukt. Vrouwen- en jeugdkampioenschappen, of duels in de Nations League. Juist de podia waarop kleinere broeders ook eens kunnen winnen. Landen als Georgië, Cyprus, Bulgarije, die óók mee horen te tellen.

En dan is er nog de financiële kwestie. Functionarissen die maandag de FIFA-top bijwoonden, kregen te horen dat de inkomsten uit het WK voetbal fors zouden stijgen: van bijna vier naar tien miljard euro. Een deel daarvan zou de 211 nationale bonden toekomen, in de vorm van een bonus van minimaal 14 miljoen euro.

Ook de UEFA had financiële experts geconsulteerd. Die berekenden dat FIFA’s beoogde hervormingen zouden leiden tot een inkomstendaling van ongeveer drie miljard euro voor de Europese voetbalbond. Je zou dus kunnen stellen dat het geld dat UEFA misloopt dan naar de FIFA gaat.

Hoe nu verder? De UEFA praat in januari met zijn lidstaten. De FIFA belegt eind maart een congres in Qatar. Worden er dan knopen doorgehakt of volgt er voor die tijd een compromis?